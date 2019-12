HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019. Zi cu calcule financiare, buget de cadouri şi planuri de vacanţă

HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Faptul ca esti mai mult alaturi de prieteni in ultima vreme iti creeaza neplaceri in relatia cu persoana iubita sau cu copiii. Astazi sunt momente favorabile de a sta de vorba cu cei dragi, de a face planuri pentru sarbatorile de sezon si pentru a desfasura impreuna activitati recreative. Pe de alta parte, banii pot fi o alta sursa de discutii. Asta pentru ca, lor li se pare ca tu cheltuiesti sume de bani si nu le justifici sau spui prea putine in legatura cu veniturile tale.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Activitatile socio-profesionale, relatiile cu sefii si colegii te solicita mult, in detrimentul relatiilor de familie si a treburilor gospodaresti. Este o zi buna pentru a te apropia de membrii familiei si de a te ocupa pe indele te nevoile celor dragi si ale traiului in comun. Chiar daca, nemultumirile celorlalti sunt la cote mari, cu șarmul tau caracteristic si cu putin efort vei reusi sa te descurci de minune.

HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Gandurile tale zboara la subiecte filozofice si la cultura altor tari. Astfel ti se pot crea contexte favorabile pentru a discuta cu persoanele aflate departe de tara sau cu cele care au calatorit mult si au ce-ti împărtăși din aceasta experiență. Ar fi minunat daca ti-ai propune un plan de lunga durata pentru studiu si cercetari, prin parcurgerea unor cursuri de specialitate. Modul in care te exprimi atat verbal, cat si nonverbal iti atrage multi admiratori.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Capitolul financiar poate cunoaste răsturnări de situatie. Asta inseamna ca informatiile legate de veniturile tale din munca pe care o desfasori iti creeaza ceva neplaceri. Se pare ca tu vrei sa cheltuiesti ceva bani pentru sufletul tau, insa partenerul de viata sau cheltuielile pe care trebuie sa le faci impreuna cu acesta, nu te lasa. Reorienteaza-ti eforturile din toate punctele de vedere si sustine-ti opiniile cu fermitate si curaj.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Cu toate ca ceilalti iti sunt loiali si sunt dispusi sa te ajute cu orice ai nevoie, astazi esti capricios si respingi tot ce vine din partea altora. Starile de spirit sunt fluctuante si de aici, atitudinea ta este la fel. Relaxeaza-te, detașează-te și bucură-te de tot ce te inconjoara. Chiar este o perioada benefica pentru tine. Te-ar putea nemultumi veniturile disponibile in acest moment, insa ai rabdare si incredere ca Universul iti pregateste variante noi de castig pe termen lung.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Tumultul din zona profesionala te oboseste. Fortele tale vitale sunt slabite, asa incat dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburi usoare. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Este o zi buna pentru a-ți ingriji sanatatea si pentru a te sfatui cu diversi specialisti medicali. Insa nu forta nota. Dietele de sezon, plimbarile in aer liber, somnul si compania oamenilor veseli si optimisti iti sunt cei mai buni aliati.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Relatiile cu prietenii iti pot umbri astazi veselia si cheful de aventuri, chef care in ultima vreme este accentuat. Totusi, sfaturile lor sau simplele, in aparență, discutii, iti pot oferi informatii importante legate de caitolul financiar. In aceasta perioada este mai greu de separat o relatie sentimentala de una de prietenie, de aceea fii prudent si nu amesteca lucrurile. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o șuetș cu cineva drag.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Se contureaza discutii importante cu sefii si intalniri la nivel inalt cu diverse personalitati ale mediului socio-profesional in care activezi. Esti preocupat de treburile gospodaresti si de nevoile membrilor familiei, insa astazi ar fi bine sa te concentrezi pe ceea ce se petrece la serviciu. Gandirea si comunicarea iti sunt ingreunate, de aceea lasa deciziile majore pentru zilele urmatoare. Evita cheltuielile nefondate!



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Este o zi potrivita discutiilor filozofice cu oameni importanti. De asemenea, se pot ivi contexte favorabile de a pune la punct documentele si activitatile profesionale si chiar de a-ti face planuri de studiu pe termen lung. Gandirea si comunicare iti sunt frumos sustinute de astre, insa ai grija să-ți folosesti diplomatia in toate si cu toată lumea. Dupa-amiaza ti-ar prinde bine vizionarea unei piese de teatru sau o plimbare printr-un targ expozitional de sezon.

HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Preocuparile legate de bani si bunuri comune folosite cu partenerul de viata sau de afaceri sunt la cote inalte. Deocamdata, veniturile tale din munca desfasurata la un serviciu sunt bune, insa retine ca aceasta va dura aproximativ o luna de zile. De aceea fii chibzuit in privinta cheltuielilor de orice fel. Este o zi buna de a-ti alcatui strategii financiare viabile pe termen lung. Sa ai in vedere achitarea la timp a facturilor sau a altor tipuri de datorii.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Debutul saptamanii este potrivit rezolvarii chestiunilor parteneriale. Poti intampina neplaceri din partea colaboratorilor profesionali sau a partenerului de viata, insa ai suficienta putere de convingere pentru a rezolva totul cu bine. Bine este să-ți selectezi actiunile comune cu ceilalti si să te implici doar in cele care iti fac placere si iti aduc profit. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o șuetă alaturi de cei dragi.



HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Multa treaba ai de facut la serviciu. Relatiile colegiale sunt disonante, asa incat bazeaza-te mai mult pe fortele tale si evita sa vorbesti prea mult. Domeniul profesional in care activezi iti poate aduce, pe neasteptate, răsturnari de situatie si discutii aprinse, in special cu sefii. Fii prudent cu toata lumea si gandeste-te mult inainte de a emite pareri si de a lua decizii radicale. Dupa-amiaza, odihneste-te si mananca sanatos.