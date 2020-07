HOROSCOP 17 IULIE 2020. O zi minunată, cu explozie de energie pentru majoritatea zodiilor. Cine are ghinion

HOROSCOP 17 IULIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Ziua aceasta este potrivita cumparaturilor si verificarii bugetului de venituri si cheltuieli. S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de imbunatatirea conditiilor de munca sau a remuneratiei aferente. Evita cheltuielile extravagante sau speculatiile legate de banii pe care-i vei avea undeva candva. Spre seara incearca sa te detasezi de problemele vietii cotidiene si indreapta-ti atentia catre cele sfinte.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Minunata zi pentru tine. Beneficiezi de energie, spor in toate si poti duce la bun sfarsit tot ce iti propui pentru astazi. Tendinta de a exagera este la cote inalte, fie ca este voba despre problemele tale personale, fie ale altora. Evita implicarea in treburile celorlalti. In a doua parte a zilei se pare ca vor interveni chestiuni banesti. Sfatuieste-te cu cei dragi vizavi de bugetul de venituri si cheltuieli si tine cont de parerea lor, chiar daca tu iti doresti altceva.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Pentru tine, astrele recomanda astazi multa discretie si retragere din forfota vietii. Energia vitala este la cote scazute, de aceea dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile usoare. Relatiile colegiale par bune, dar e bine sa ai in vedere ca doar par. Nu se recomanda consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale in special pe segmentele gatului, maxilarului inferior si secundar pe aparatul uro-genital. Foloseste doar remedii naturiste si ia contact mai mult cu natura.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Subiectul principal al zilei pentru tine este legat de prieteni. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante cu acestia. S-ar putea sa primesti invitatii la evenimente mondene sau la o intrunire agreabila cu invitati de seama. Atentie la tendinta de a exagera in aceste relatii si de a cauta sprijinul persoanelor influente. Bazeaza-te mai mult pe fortele tale. Spre seara invita-i pe cei dragi la cumparaturi si ofera-le cadouri marunte, dar placute si folositoare.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Domeniul profesional si relatiile cu sefii sunt prioritare pentru tine astazi. Sunt posibile unele neintelegeri, reprosuri din partea unor persoane cu autoritate, dar situatia ivita seamana mai mult a dojana parinteasca. Cu prudenta si discernamant vei putea depasi momentele si vei reusi sa remediezi lucrurile fara probleme. Totusi exista o tendinta exagerata a de tine prea mult cont de parerile si dorintele sefilor. Incearca sa te detasezi de acestia si fii ferm in propriile opinii si actiuni.





HOROSCOP 17 IULIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte astazi. Sunt momente bune pentru demersurile necesare unei calatorii peste granitele tarii, fie in scopuri turistice, fie in scopuri profesionale. S-ar putea sa primesti vesti de la cineva din strainatate. Chiar daca unele informatii sunt alarmante, nu pleca urechea la tot ce afli. Spre seara viziteaza o galerie de arta, vizioneaza un film bune sau acorda-ti momente de meditatie intr-o biserica.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Astazi ar fi indicat sa te ocupi de situatia banilor si bunurilor altora. Este vorba despre achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Daca se pune problema unei mosteniri sau a unui partaj, lucrurile sunt pe drumul bun. Chiar daca apar neintelegeri intre parti sau descoperi nereguli in acte, acestea se vor putea rezolva usor. In a doua parte a zilei, astrele te sfatuiesc sa te detasezi de materialitatea vietii cotidiene si sa privesti totul si prin prisma laturilor spirituale.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Relatiile parteneriale si proiectele in care esti implicat sau vrei sa te implici iti solicita astazi intreaga atentie. Sunt posibile discutii aprinse intre colaboratori sau nereguli in desfasurarea actiunilor comune cu acestia. Fii prudent, verifica cu atentie cum stau lucrurile si, pe cat posibil, bine ar fi sa tii cont de parerea fiecaruia. In a doua parte a zilei se pare ca vei fi nevoit sa te ocupi de partenerul de viata. Incearca sa aduci armonie si bunastare in viata de cuplu, mai ales ca se intrezaresc multe treburi in sfera profesionala si nu prea vei mai avea timp pentru cei dragi.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Astazi se intrezaresc multe treburi la serviciu pentru tine. Paleta diversa de activitati te poate duce cu gandul la castiguri financiare mari, la o functie importanta in sfera muncii sau macar la aprecierea colegilor si sefilor. S-ar putea sa constati ca nu este asa, dar din fiecare situatie ai cate ceva de invatat. Daca tu esti multumit sufleteste, toate celelalte vor veni de la sine. Atentie la sanatatea gatului! Asculta-ti organismul si tine cont de semnalele sale. Odihneste-te mai mult.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Preocuparile principale de astazi sunt persoana iubita si, functie de caz, copiii. Sunt posibile neintelegeri sau situatii neplacute, dar fii obiectiv si tine cont si de parerile celorlalti. Creativitatea este la cote inalte si bine ar fi sa iti canalizezi eforturile catre un hobby. Fii prudent in privinta sanatatii si la cel mai mic semnal al organismului consulta un specialist. In a doua parte a zilei, organizeaza o reuniune pentru cei dragi.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Activitatile gospodaresti si relatiile cu membrii familiei sunt cele indicate de astre pentru tine. Se pot face mai usor curateniile generale, reparatiile curente sau reamenajarile interioare. Daca se pune problema achizitionarii sau vanzarii unor bunuri patrimoniale, astazi sunt momente prielnice de a te ocupa de acestea. Totul va iesi cum iti doresti, asa incat spre seara vei avea motive sa petreci alaturi de familie.



HOROSCOP 17 IULIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Se pare ca esti mai mult pe drumuri astazi. Relatiile cu rudele si prietenii apropiati sunt la ordinea zilei. Poti afla vesti interesante legate de cineva drag. Nu asculta chiar tot ce ti se spune. Astrele te sfatuiesc sa iti indrepti atentia catre diverse forme de scolarizare si sa faci demersurile necesare parcurgerii acestora. Cu siguranta iti vor fi de folos. Se recomanda multa prudenta la serviciu si la sanatatea inimii.