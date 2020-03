Horoscop 2–8 martie 2020. Sa inceapa bucuria in amor! Venus ajunge acasa, in Taur!

Venus in Berbec si Saturn in Capricorn sunt in cuadratura marti 2 martie si este, iata, un mod mai sobru de a incepe saptamana. Iubirea poate avea unele tamponari temporare pentru ca Saturn, lordul karmei si planeta responsabilitatii are ceva de spus. Insa nu e de lunga durata, din contra, rozul revine pe cerul dragostei curand pentru ca Venus intra la ea acasa, in Taur, unde adora sa fie, de joi 5 martie si va sta aici toata luna.

Nici Mercur retrograd nu sta locului.

Din Pesti ajunge inapoi in Varsator miercuri 4 martie si aceasta este o veste buna. Nu ca Pestii nu ar fi minunati cu energia lor visatoare si spirituala insa combinatia cu Mercur cel mental si pragmatic ne cam da neclaritate in minte si ganduri. Caracteristicile lui Mercur retrograd nu dispar de tot, dar sub Varsatorul cel vizionar cu al carui energie este mult mai compatibil, noua ne revin mintile usor usor la normal, putem sa ne continuam treburile care se bazeaza pe intelect si comunicare mult mai usor. Insa inca e nevoie de rabdare pana cand iese Mercur din retrograd saptamana viitoare. Orice idee iti vine si vrei sa o pornesti, noteaz-o si mai stai putin. Nu mai e mult.

Nu ca Pestii nu ar fi minunati cu energia lor visatoare si spirituala insa combinatia cu Mercur cel mental si pragmatic ne cam da neclaritate in minte si ganduri.

Caracteristicile lui Mercur retrograd nu dispar de tot, dar sub Varsatorul cel vizionar cu al carui energie este mult mai compatibil, noua ne revin mintile usor usor la normal, putem sa ne continuam treburile care se bazeaza pe intelect si comunicare mult mai usor. Insa inca e nevoie de rabdare pana cand iese Mercur din retrograd saptamana viitoare. Orice idee iti vine si vrei sa o pornesti, noteaz-o si mai stai putin. Nu mai e mult.

Vestea minunata este tranzitul lui Venus in Taur, deci ne putem astepta la noi rasarituri in iubire, indiferent de faza in care se afla o poveste de amor acum. Romantismul s-a cam uscat cu Venus in impulsivul Berbec dar gata. Inimile ni se vor inmuia si luna martie ne va oferi clipe pentru a savura placerile simple dar atat de bune ale vietii.

Miercuri 4 martie, Mercur retrograd proaspat in Varsator are deja un sextil cu Venus aflata in ultima sa zi in Berbec, asa, ca de „la revedere".

O oportunitate se poate prezenta. Poate cineva pe plan amoros vrea sa stie cat mai multe informatii despre tine, poate vei discuta ceva semnificativ cu jumatatea ta. Ai grija ce aduce aceasta zi si priveste cu optimism in iubire : incepe fiesta ! Venus in Taur o luna intreaga !

Weekendul se anunta fierbinte si surprinzator : Venus este in conjunctie cu electrizantul Uranus in Taur, deci lucrurile se vor infierbanta pe frontul romantismului. Dragoste la prima vedere ? Este timpul sa reconsideri tot ce iei de buna si sa visezi vise proaspete.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

In fiecare luni, te asteptam sa citesti horoscopul general al saptamanii pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, saptamana te va aduce mai aproape de lumea ta interioara si de spiritualitatea ta. Te preocupa tot trecutul si bagajul emotional si este timp potrivit sa te implici in ceva introspectie si curatenie. Acestea sunt zile bune pentru a avansa cu optimism si a lua decizii serioase care sa iti ajunge viata sa ti se dezvolte cum ai dori. Norocul se anunta a fi de partea ta, deci profita de absolut orice oportunitate apare si nu te preface ca nu te intereseaza. Nu ignora ce se prezinta drept cadou al Universului pentru ca acest noroc este cel ce iti aduce mai mult castig cu mai putin efort sau pret platit dureros.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, saptamana iti va da oportunitatea de a gandi si actiona rational. Gandurile si deciziile vor reflecta nevoia ta de a te expanda si a evolua intr-un mod ce se potriveste mai bine cu personalitatea ta. De aceea te vei implica in conversatii cu oameni in care ai incredere, dand sens ideilor mari si revolutionare si planurilor tale indraznete. Din fericire, vei fi foarte bine primit de semenii tai si asta te va face sa te simti hotarat si optimist. Este saptamana in care poti face sau planifica o calatorie foarte importanta pentru tine si viitorul tau.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, sa nu lasi inceputul saptamanii fara sa profiti de fiecare clipa pentru ca te va ajuta sa iti controlezi viciile, sa obtii un punct de vedere obiectiv asupra lucrurilor ce conteaza pentru tine si sa mentii controlul comportamentului tau, asa cum si trebuie. Relatiile care sunt in modulul de criza au foarte mari sanse de a se imbunatati. Poate fi vorba de partener, de un membru de familie, de un prieten sau coleg, insa oricine ar fi ti se recomanda sa te straduiesti ca in aceste zile sa reglezi orice probleme ar fi intre voi pentru ca este un moment mai mult decat potrivit sa dai totul la spate pentru totdeauna. Vei exprima multa cunoastere si experienta intr-un mod profund. Si vei fi si de mare ajutor si folos din punct de vedere profesional.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.