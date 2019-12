HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019. Cine începe săptămâna în forţă, cine are parte de probleme încă de luni

HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Interesante si importante zile la capitolul relatii profesionale si evenimente cu multa lume. Esti in luminile rampei si oricât ai incerca sa stai cuminte in fundal, tot se găsește câte cineva care te ia la intrebari sau îți solicită sfaturi. Felul in care te prezinti te va ajuta să-ți consolidezi pozitia sociala si imaginea in ochii celorlalti. Pe de alta parte, este bine sa ai in vedere relatiile cu membrii familiei, deoarece acestia sunt nemultumiti de prestația ta domestică.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Apar la orizont discutii importante despre călătorii în strainatate, fie in scop profesional, de studii, fie de agrement. Toate acestea iti vor îmbunătăți starea de spirit si de aici si relatiile cu ceilalti. Pe de alta parte, s-ar putea sa fie nevoie sa parcurgi un program de instruire, pentru a-ti înoi cunostintele intr-un domeniu drag sufletului tau. Deschide-ti mintea si inima, asculta parerile celor din jur si vizioneaza mai des spectacole de teatru sau filme.

HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Finalul acestei saptamani este potrivit discutiilor pe teme financiare, cu partenerul de viata, dar si cu cei de afaceri. Datorita unor chestiuni profesionale sau datorita schimbarii conditiilor de munca si de aici fluctuația veniturilor tale, este nevoie sa justifici cheltuirea unor sume de bani importante. Analizarea capitolul financiar la acest moment iti aduce concluzii de care trebuie sa tii cont. Fie iti gasesti alte surse de finantare, fie reduci cheltuielile.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Multa agitatie in sfera relatiilor parteneriale în acest weekend. Discutii, intalniri, răstălmăciri ale unor decizii si dialoguri trecute, toate acestea avand rolul de a-ți arăta adevărata fata a relatiilor in care esti implicat. Fii echidistant fata de toata lumea si controleaza-ti emotivitatea. Este o perioada favorabila separarii de un partener de viata alaturi de care nu mai poți evolua, dar totodata poti renunța și la colaborări profesionale neprofitabile.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Esti tentat să-ți continui activitatea de la serviciu, chiar daca sunt zile libere pentru toata lumea. Ar fi bine să-ți reorganizezi programul zilnic, astfel incat la sfarsitul saptamanii sa te poti bucura de odihna si de prezența celor dragi. Este o perioada in care este multa forfota in sfera profesionala, forfota in care se pare ca ai un rol principal. Se contureaza etape profesionale pe termen lung care iti vor aduce venituri bune, dar si munca va fi pe masura. Ingrijeste-ti sănătatea!



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Este rost de distractii si aventuri la sfârșitul acestei săptămâni. Totusi, relatia cu persoana iubita sau cu copiii iti poate umbri veselia. Creativitatea iti este accentuata, asa incat cu putin efort vei reusi sa intorci lucrurile in favoarea ta. Evita relatiile frivole si aventurarea in activitati care iti consuma prea mult timp si energie. Foarte important este sa te ocupi de un hobby, să-ți planifici sedinte sportive, dar si să-ți alegi un anturaj pe măsura doleanțelor tale.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Minunate zile pentru a te ocupa de treburile domestice si de relațiile cu cei dragi. Deocamdată, vrei, nu vrei tot acasă trebuie să depui cele mai multe eforturi din toate punctele de vedere. Insa, astrele te indeamnă să-ți aranjezi mediul familial asa cum îți doresti, creându-ti contexte bune, fie pentru imbunatatirea conditiilor in spatiul in care locuiesti, fie pentru solutionarea conflictelor cu neamurile și cu membrii familiei.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Se anunta intalniri si dialoguri cu persoanele apropiate. Sunt momente favorabile de a schimba informatii cu ceilalti si de a te relaxa alaturi de cei dragi. Pe de alta parte, esti tentat să desfășori activități intelectuale, fie continuându-ți munca de la serviciu, fie pur și simplu studiezi ca la școală, o tema care te intereseaza in mod special. Daca esti implicat in vreo forma oficială de intruire, fii prudent in relatiile colegiale si cu profesorii.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Weekend-ul acesta este potrivit dezbaterilor pe teme financiare. Traversam o perioada in care ti se deschid posibilitati noi de castig din activitatea profesionala pe care o desfasori sau intentionezi sa o desfasori. Este posibil sa respingi unele planuri de imbogatire, fie din lipsa increderii in persoanele implicate alaturi de tine, fie pur si simplu nu intelegi deocamdata mecanismele financiare ale vremii. Lasa grijile deoparte!





HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Zilele acestea sunt ale tale, pentru ca energia astrală este concentrată pe tine. Sunt momente excelente pentru revizuirea tuturor planurilor, fie ca este vorba despre cele socio-profesionale, fie că este vorba despre cele legate de nevoile personale, de genul îngrijirea sănătății si a relatiilor cu cei dragi. Controleaza-ti stările interioare, pentru ca emotivitatea si elanul de a te implica in schimbare sunt la cote mari, riscand astfel sa gafezi serios.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Astrele iti recomanda odihna multa, interiorizare si evitarea intrunirilor cu multa lume. Sanatatea este vulnerabila de ceva vreme, iar zilele acestea ai posibilitatea, fie sa descoperi remedii alternative care le poti folosi cu succes pe termen lung, fie sa te ocupi serios de tine si să-ți refaci forțele prin somn, dietă și plimbări ușoare in aer liber. Faptul ca se schimba vremea de afara, dar si vremurile sociale pe care le traim te îndeamnă să-ți schimbi totalmente personalitatea.



HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Intalniri si dialoguri importante se conturează la finalul acestei saptamani. Este o perioada in care te poti orienta catre a lega prietenii pe termen lung cu persoane deosebite. Totusi, fii prudent, deoarece exista si varianta sa te legi de persoane mai putin oneste fata de tine, persoane care vor doar sa profite de pe urma ta. Pe de alta parte, bucură-te de prezenta celor dragi si împărtășește-le cu încredere din planurile tale de viitor.