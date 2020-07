HOROSCOP 20 IULIE 2020. Cum e luni, aşa va fi toată săptămâna

Berbec

Astazi Berbecul poate fi incredibil de productiv, dar agitat. Ceva se va intampla in jurul tau, evenimentele vor fi placute sau vor avea o nuanta neutra. Si astazi poti uita complet de necazuri. Favorabile vor fi excursiile intr-un alt oras. Dintre acestea, veti ajunge nu numai intr-o dispozitie grozava, ci si cu oferte avantajoase pentru dvs. sau pentru compania dvs.

Taur

Astazi, Taurul isi va arata calitatile dominante ale caracterului – incapatanare si munca asidua. Nu veti fugi de la nicio lucrare, iar in timpul implementarii sale veti lua in considerare fiecare fleac. Acest lucru va creste calitatea muncii dvs. si chiar va dubla veniturile. Concurenta se poate intensifica, iar concurentii va vor ameti cu manevre duble concepute pentru a va atenua vigilenta. Intr-o relatie de dragoste, totul merge perfect. Partenerul tau de suflet iti lipsea destul de mult pentru zi, asa ca seara vei avea parte de o surpriza.

Gemeni

La locul de munca, Gemenii se pot astepta la surprize neplacute daca decid astazi sa isi desfasoare activitatea oficiala „pe sub maneca”. Daca mai devreme acest comportament a scapat, atunci astazi sefii vor afla cu siguranta despre toate. Prin urmare, exclude intarzierea, pauzele constante si lenea din rutina dvs. de azi si faceti munca constiincios si eficient. Starea de spirit a gemenilor va fi frivola, doar astfel incat sa fie confortabil sa flirtezi si sa faci cu usurinta cunostinte cu sexul opus. Si astazi nu face exceptie, sunteti sigur ca veti intalni o persoana interesanta cu care decideti sa continuati comunicarea.

Rac

Astazi, viata personala a Racilor va fi transformata. In sfera familiei, sunt posibile probleme cu rudele cele mai apropiate, iar unii vor trebui sa restabileasca comunicarea si sa incerce sa recastige increderea pierduta. In ceea ce priveste relatiile de dragoste, s-ar putea sa intelegeti ca „nava” voastra s-a scurs si se scufunda. Este necesar sa fii salvat pentru a nu te cufunda in relatii vesele si epuizante timp de mai multi ani. Doar cuplurile bine stabilite vor supravietui.

Leu

Aratati ingeniozitate in chestiuni de finantare si atunci veti avea cu siguranta norocul sa va aranjati banii, astfel incat profitul obtinut sa depaseasca toate asteptarile. Poate ca unii Lei vor trebui sa rezolve probleme de proprietate. Este vorba despre impartirea proprietatii printr-o instanta sau vanzarea acesteia. Cu demnitate, veti iesi din orice incercari si va veti elibera de balastul trecutului, veti trece la noi realizari.

