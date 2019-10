HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019. Multă distracţie şi aventură în viaţa ta. Problemele apar pe seară

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019. Vezi ce spune horoscopul zilnic pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balantă, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsători Pești. Zodiacul zilnic vă spune cum va fi ziua pentru zodia ta. Citește horoscopul zilnic pe RomaniaTV.net.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Discutiile si intalnirile cu cei apropiati vor fi la ordinea zilei de sambata, dar se pare că și duminica apar personaje familiare in preajma ta. Gandirea si comunicarea iti sunt distorsionate, de aceea fii prudent in discutii. Evita sa faci promisiuni sau sa iei decizii importante, mai ales in ceea ce priveste casa si familia. Duminica, sufletul tau are nevoie de sfaturile si prezenta celor dragi. Detaseaza-te de cotidian si bucura-te de activitati comune cu cei dragi.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Se ivesc, pe neașteptate, cheltuieli datorate partenerului de viață sau colaboratorilor din mediul profesional. Veniturile tale sunt fluctuante, deocamdată, așa încât, discerne atent orice investiție. Pe de altă parte, sunt șanse bune de a primi o recompensă în urma eforturilor depuse în câmpul muncii sau, pur și simplu, un protector important, te ajută din umbră, exact cu ce ai tu nevoie în această perioadă.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



O zi în care, cel mai bine ar fi, să te ocupi de tine și de activitățile plăcute sufletului tău. Detașează-te de tumultul cotidian, trasează planuri noi și revizuiește-ți mediul relational. Este vremea să privești obiectiv la tot ce te înconjoară. Se schimbă multe în preajma ta, însă mai ales în relațiile parteneriale se disting noutăți ce ar trebui luate în serios. Fii pregătit pentru progres și lasă temerile deoparte. Chiar ai șanse mari de reușite deosebite.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Intuiția îți este accentuată, așa încât astăzi poți primi informații deosebite și utile pe termen lung, vizavi de tot ce ține de relațiile sentimentale. Sunt momente bune pentru a te gândi, pe îndelete, la situația amoroasă sau la situațiile în care sunt implicați copiii. La prima vedere, lucrurile par în ordine, însă există animozități ascunse care acum, doar plutesc, discret, în aer. Fii prudent și nu te lăsa dus și sedus nici de persoana iubită, și nici de copii.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



O zi interesantă pentru relațiile cu prietenii. Se întrezăresc discuții importante, acțiuni de anvergură, planuri de viitor, care chiar vor da roade la momentul potrivit. Pot apărea și niscai umbre datorită banilor sau bunurilor pe care dorești să le investești, fie într-un proiect cu cineva din mediul profesional, fie vrei să ajuți un prieten sau o rudă și, deocamdată, nu ai suficient pentru a oferi și altora. Prudență și rezumă-te la atât cât poți!





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Ești solicitat de către șefi, autorități, colegi de serviciu. Forfota din zona socio-profesională îți poate răscoli liniștea interioară, dar și planurile propuse pentru astăzi. Recomandabil este să te adaptezi situațiilor ivite. Cu siguranță vei avea suficiente beneficii astfel încât să merite efortul. Cineva din anturajul apropiat te poate ajuta cu informații utile pe termen lung, atât în plan personal, cât și în plan professional.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



O mulțime de treburi de rutină te așteaptă astăzi. Însă, sufletul tău tânjește după călătorii îndepărtate sau după elevare și îmbogățirea bagajului educațional. Cu puțin efort și bunăvoință ai reuși să echlibrezi situația, astfel încât să te bucuri și de realizarea cu succes a ceea ce ai de făcut urgent astăzi, dar și de o lectură bună, un film de top sau de o discuție cu cineva erudit. Noutăți din și despre străinătate.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Revin în atenție chestiunile financiare, mai ales cele comune cu alții. Te afli într-o perioadă în care, se pare că, veniturile tale din munca proprie sunt mulțumitoare, astfel că unii râvnesc la avutul tău. Selectează prioritățile și evită implicarea în probleme altora. Depinde numai de tine cum îți gestionezi resursele și relațiile. Sunt momente excelente de a invesi în tine și în planurile tale personale sau profesionale.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



O zi controversată în relațiile cu ceilalți. Ai dori mai mult compania și aprobarea partenerului de viață și a colaboratorilor, dar se pare că aceștia parcă se unesc împotriva ta. Este bine să privești obiectiv la aceste relații și să asculți ceea ce ți se spune. Există taine în segmentul partenerial ce nu le poți desluși acum, doar le simți. Evită discuțiile contradictorii și escaladarea conflictelor. Unii sunt bine inteționați și chiar te susțin sincer.



HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Este multă animație la locul de muncă, însă și în mediul personal, acasă, se pare că ai de făcut multe. Selectează prioritățile, deoarece există riscul suprasolicitării nervoase și de aici să gafezi serios. Colegii de serviciu te pot ajuta, bine fiind să accepți, fără rezerve. Sunt posibile neplăceri profesionale din partea prietenilor sau a șefilor. Pe de altă parte, sănătatea este în continuare vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător.





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Dorești mai mult distracție și aventură în viața ta, însă ceilalți nu îți țin isonul. Controversele apărute în relațiile cu cei dragi, persoana iubită sau copiii, au rolul de a te menține realist și de a te ajuta să rezolvi treburile prioritare. Cu puțin efort și bunăvoință ai reuși să te și distrezi, să te bucuri și de activitățile dragi sufletului tău, dar să-ți și îndeplinești atribuțiile personale și profesionale. Evită excesele și fii, necondiționat, alături de cei dragi!





HOROSCOP 20 OCTOMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Indiferent ce se petrece în afara casei și familiei, nu reușește să-ți abată atenția de la ceea ce se petrece în mediul personal, domestic. Ai de făcut multe și mărunte în casă, vrei să rezolvi toate problemele membrilor familiei sau rudelor, însă, atribuțiile socio-profesionale te mențin ocupat și poate chiar departe de locurile familiare. Fii prudent și echlibreză situațiile, astfel încât să rezolvi onorabil tot ce ți-ai propus.