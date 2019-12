HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Este anul provocărilor pentru această zodie. Care sunt lunile cu noroc

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Avem aspecte importante inca de la inceput de an. Trebuie sa stiti ca vestea buna este legata de faptul ca Jupiter cel norocos, Mos Craciunul Zodiacului, ramane in aceasta pozitie culminanta pana pe 20 decembrie si va va ajuta si daca vreti si daca nu vreti, avand in vedere cuadraturile, denumite si aspecte dinamice, pe care le va face cu Soarele vostru nativ. In 5 ianuarie Jupiter este la acelasi grad cu Karma, pozitionata tot pe casa carierei si daca demult, in trecut, poate chiar intr-o viata anterioara, ati facut o fapta buna sau ati muncit si nu ati fost recompensati, se intampla acum sa dati, nu din intamplare, peste acea comoara ascunsa, recompensa voastra pentru ceea ce nu ati fost apreciati candva, demult. Asadar, incepem cu un bonus!

Fenomenul anului 2020 are loc tot in ianuarie, tot pe aceasta casa culminanta, ce va stabileste standarde uriase, se intinde pe toata luna, dar are grad maxim pe 12 ianuarie. Este vorba despre conjunctia istorica dintre doi monstri astrali, Saturn si Pluton, in zodia Capricorn, ce in general si la nivel global determina schimbari uriase de directie a omenirii la nivel politic, geografic, terestru, referitor la resursele pamantului, geopolitic, dar si multe domenii profesionale, economice, ca efect al unor decizii luate de foruri inalte sau negocieri intre marile puteri. Acest aspect, pentru un Berbec de rand, genereaza evidente schimbari de directie in cariera si in planul relatiilor socio-profesionale, ajutandu-va sa va repozitionati, evident pe o treapta superioara. Puteti lua decizii in ceea ce va priveste, puteti da examene, puteti obtine functii, pentru ca Saturn determina, raportat la varsta, atingerea unui apogeu profesional, care poate dura de aici inainte mult si bine. Va puteti autoriza, puteti obtine de la stat brevete, licente, vize, cetatenii, drept de munca, evident si pentru cei care nu locuiesc in tara de origine, va puteti schimba cariera, o puteti schimba datorita unor turnuri de destin ce au legatura cu alte persoane din familie. Pentru ca aceasta casa astala pozitionata pe zodia Capricorn are legatura si cu tatal, iata se poate intampla si o preluare a unei activitati complexe de familie, in urma unor evenimente pe care nu le pot mentiona acum, sau din contra, puteti scapa de o cruce mostenita de la tata, ca urmare a identificarii clare a menirii voastre personale, neraportate la familie si la mostenirea lasata de aceasta.



Berbecului ii sade bine independent, asa ca beneficiati la acest inceput de an de o energie uriasa pentru a declansa un proces intreg de redobandire a unui scop inalt, al vostru personal, nealterat de alte influente sau datorii. Transferul de capital de la parinti la copii, este firesc genetic. Expresia cu aschia care nu ar trebui sa sara foarte departe de trunchi, defineste activarea acelor ablitati neutilizate de parinti, dar vii si prezente in setul de date ale personalitatii copilului Berbec, nicidecum a urma orbeste sfaturi gresite, influentate de ego sau de dorinta de a pastra averea in familie, a parintilor sau a urma exemplele gresite ale parintilor.



HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Un element declansator al propulsarii voastre in acest interesant circuit evolutiv descris mai sus, il are Eclipsa de Luna din 10-11 ianuarie, pe zodia Rac ce va ajuta sa constientizati cine sunteti si ce vreti.

Daca anul trecut lasam la alegerea Berbecului in functie de varsta si prioritati cele doua optiuni legate de familie sau cariera, anul acesta, nu mai aveti incotro si va trebui sa nu ratati oportunitatile profesionale, fie ele si manifestate domestic.

Axa Destinului se afla in continuare pe axa Rac Capricorn, ce pentru voi reclama nevoia de echilibru intre casa, familie si cariera. Acest aspect se va mentine pana la 5 iunie anul acesta si va trebui sa inchideti etapa in care ati stat acasa, ati crescut poate un copil, ati ingrijit un parinte, v-ati ocupat de amenajarea unei case sau chiar sa inchideti etapa fireasca in care ati fost intretinuti de parinti pe perioada studiilor, urmand acum sa va faceti un rost. Aceste lucruri pe care eu le spun nu sunt obligatorii, dar este posibil sa nu va mai intalniti curand cu oportunitatile create ce ciorchinele de planete bune si revolutionare aflate pe segmentul profesional.



In 2020 nu mai avem de-a face cu un Jupiter atat de norocos ca in 2019, ci norocul va fi conditionat de intentie, merit si efort. Ce-i drept, nu mai avem nici blocajul lui Saturn din 2019, cand am asteptat cu totii deznodamintele greu de conturat, gandindu-ne la tot felul de pierderi si pagube. Daca ati luat in 2019 ce era mai bun de la Jupiter si ati depasit piedicile lui Saturn, acum ar trebui sa va fie usor.

Anul acesta avem o schema corecta si rationala prin care puteti reusi ce va propuneti urmand etapele binecunoscute, oricat de incomode ar fi ele.

In 10 ianuarie Uranus aflat pe casa banilor devine direct dupa o lunga retrogradare, face aspecte pozitive la grupul de planete culminante mentionate mai sus si genereaza astfel nevoia de progres financiar, motorul ce sta de cele mai multe ori la baza evolutiei profesionale. Pot spune ca Uranus in Taur devine responsabil de sansele pe care nu aveti voie sa le ratati.

Intre 19 si 27 ianuarie pot fi zile de framantare, caci Lilith se afla la grad anaretic (ultimul grad al Pestilor, dar si al Zodiacului), finalizand astfel o perioada de eliberare karmica pentru voi ce a inceput anul trecut dupa Paste. Au fost si zile foarte complicate, sunt convinsa, iar ele puteau fi legate de frici, sanatate, insecuritate, insomnie, obsesii, conflicte, tradari, blocaje sau chiar penitente in anumite segmente de viata sau orice statea lipit de mintea voastra fara sa va dea pace. Poate va veti intreba citind acest inceput de horospcop destul de motivational, oare ce vreau sa spun, oare nu stiu eu ce este in mintea si sufletul vostru? Aceasta eliberare se produce firesc, o data la 9 ani si are rolul de curatare. Pe 27 ianuarie scapati de stres, dar trebuie sa aveti grija pentru ca pana la data de 21 octombrie 2020 Lilith sau Luna Neagra, vestita ispita si energie ce va arunca dintr-o extrema intr-alta, intra in Berbec si poate crea efectul "scapatului ca din pusca". Daca pana acum ceva v-a tinut in "corzi" nelasandu-va libertatea sa faceti ce vreti, exista riscul sa sarbatoriti eliberarea, prin caderea in anumite patimi, vicii, sa va apucati de fumat de exemplu sau sa capatati un obicei prost.



Timp de nou luni, de aici inainte, femeile Berbec, pot deveni mai impulsive, mai vulgare in anumite cazuri, mai capricioase, mai schimbatoare. Pot deveni ispite pentru barbati, chiar si casatoriti, mai ales cand intra in colective noi. Barbatii pot deveni si ei mai impulsivi, mai supusi viciilor, nestiind la un moment dat cum sa explice o escapada, devreme ce a venit asa dintr-un impuls greu de controlat. Acelasi Lilith accentueaza in unele cazuri neiubirea de sine, dar si egoismul. Ingreuneaza viziunea de Sine si poate duce la unele decizii pripite de operatii estetice, unde chiar nu este cazul. Si daca ar fi cazul, nu este momentul. Aceste interventii estetice nu sunt de bun augur sub influenta lui Lilith. Se pot produce rani pe corpul fizic, in special in zona capului si arcadelor, in barbie, unde raman cicatrici vizibile, arsuri, dar si suprasolicitari ale ochilor ce duc la cresteri sau scaderi de dioptrii. Unii pot incepe tot felul de lucruri pe care nu le termina, plictisindu-se usor. Mai adaug niste nervi sau situatii care uneori nu sunt pe placul Berbecului, dar nu ai ce sa-i faci. Atentie la impulsivitate, la deformarea realitatii, declansarea unor furtuni in paharul cu apa, fara nicio baza alta, decat scenariul vostru, atentie la lucrurile pe care le spuneti si tradeaza vulnerabilitati ce ar fi trebuit sa fie stiute doar de voi. De greselile incepatorului nu va pot feri, mai ales in februarie sau martie cand Lilith se intalneste cu Kiron si unde nu va dati cu capul, nu se numeste ca v-ati invatat minte.

Din 21 octombrie Lilith va intra pentru urmatoarele 9 luni pe casa banilor si va trebui sa rezistati ispitei de a cheltui, de a ramane total descoperiti financiar in anumite momente.



In 2020 atat Venus, cat si Marte, planetele responsabile de iubiri, atractii, pasiuni sau stabilirea unor relatii vor retrograde. Astfel Venus va ramane 4 luni, intre 4 aprilie si 8 august pe zona comunicarii pentru voi, fie ea legata de viata personala sau profesionala, cu micile vicii de care se face repsonsabila Venus retrograda. Dincolo de nota seductiva pe care o adauga Venus comuncarii voastre, aceasta planeta favorizeaza semnarea unor contracte, vanzarea sau achizitia unor bunuri de care aveti nevoie, micile oportunitati aflate la drum, in alte localitati, dar si cursurile sau examenele. Venus va ajuta sa stabiliti o corespondenta utila cu anumite persoane, la impacarea cu fratii si surorile, la interviuri de angajare sau pentru a face o impresie buna in activitati unde vorbiti sau scrieti. Nu in ultimul rand, Venus in Gemeni da Berbecului chef de flirt, mai mult sau mai putin vinovat, putand chiar sa inchege cateva dialoguri cu accente amoroase cu altcineva decat partenerul de viata. Va exista o corespondenta intre Berbeci si alte persoane, in care se vor spune multe, dar se vor face putine. Venus va realiza acest traseu pe zodia si casa astrologica unde se va afla si Destinul din 5 iunie, asa incat, probabil ca vorbim despre predestinari.

Marte in schimb pregateste o intreaga epopee din 29 iunie de cand intra in zodia voastra, de unde mai are de gand sa iasa in ianuarie 2021. Acest tranzit lung se datoreaza, asa cum am spus, unei retrogradari intre 9 septembrie si 13 noiembrie. Ca si cum nu era suficient ca il aveati pe Lilith sau Luna neagra, intre 27 ianuarie si 21 octombrie, acum mai vine si Marte care completeaza arsenalul de trei pistoale ce le veti avea incarcate mereu la voi. Un pistol=Marte + 2 pistoale=Lilith. Gloante sunt suficiente, avand in vedere ca tot pe poligonul martian se desfasoara tragerea. De la jumatatea anului se vor reface de cateva ori crucile agresive, iar Berbecul daca nu este prins in ele, poate fi macar prins intr-o lupta, un proiect contra cronometru, o competitie, cu mult foc, combustibil consumat si cu multa energie transferata celorlalti. Alte aspecte mai putin favorabile sunt legate de accindente, rani sau posibile probleme intracraniene ce necesita RMN. Se pot impune operatii de cataracta, in schimb nu cred ca 2020 este anul cel mai potrivit pentru operatii de corectie a dioptriilor. Dificultatea aspectului este dat mereu de durata, nu neaparat de tranzitul unor planete.



HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Berbecii au nevoie sa nu ia personal anumite schimbari de soarta, ci sa caute solutii in situatii dintre cele mai neprevazute. Avem schimbari de decor in 2020, iar una dintre ele este legata de intrarea temporara a lui Saturn in zodia Varsatorului intre 23 martie si 2 iulie. Este adevarat ca se mai degajeaza putin segmentul profesional pentru Berbeci, poate va obisnuiti cu greul, poate finalizati niste proiecte, insa la sfarsit de martie si inceput de aprilie, doua seturi de conjunctii Marte/Saturn si Jupiter/Pluton aflate in sfera socio-profesionala, pot da unei alte categorii de Berbeci imboldul clar de a incepe activitati pe cont propriu, de a se desprinde de ierarhiile in care au evoluat, dar care le limiteaza libertatea atat de miscare, cat si de exprimare. Incepe o perioada foarte buna pentru a va face putina ordine in viata, in cercul de prieteni, in sensul de a reduce timpul liber petrecut cu prietenii si ma refer aici la cei mai tineri. Altii nu veti mai avea timp, desi va veti dori sa mai schimbati o vorba. Concentrarea se va duce spre identificarea unor hobby-uri ce pot fi transformate in activitati profesionale cu castiguri financiare, veti pleca in cautarea vocatiei, veti agrea sa va implicati mai mult in zona filantropiei, al ajutorului organizat pe care il puteti oferi, creand astfel, o retea diferita de relatii decat ati avut pana acum. Mai exista o parte dintre voi care isi vor dori sa aiba acces prin conscurs in Ministere sau chiar organizatii internationale, lansandu-va astfel catre proiecte mari.

Unii veti continua sa faceti sport, asa cum ati facut pana acum, dar apar idei noi legate de dorinta de a infiinta o scoala, de a-i invata pe altii ori de a deschide o activitate legata de sportul pe care il practicati.



Saturn va reintra in Varsator in 17 decembrie , acolo unde va ramane doi ani si jumatate, iar acum intre 23 martie si 2 iulie puteti doar creiona ideile mentionate mai sus, ca apoi in 2021 sa va apucati de treaba, efectiv. De ceea, ce am descris mai sus se leaga foarte elegant o alta schimbare de decor a lui 2020 si anume trecerea axei destinului de pe axa Rac Capricorn, pe axa Gemeni Sagetator. Aceasta este o axa ce face directa referire la studiile de care ati avea nevoie sa va slefuiti mai bine abilitatile native exprimate prin pasiuni, in asa fel incat sa puteti demara proiecte independente, nu doar de amorul artei, ci pentru a trai din asa ceva. Aveti la dispozitie un an si jumatate cat sta Nodul Nord (Destinul) pe aceasta casa a studiilor medii, as zice, nefiind nevoie de diplome universitatare prea complicate, sa invatati ceva nou, util sau sa obtineti o licenta de formator, in asa fel incat sa ii invatati voi pe altii ce stiti sa faceti mai bine. Ierirea lui Saturn din Capricorn, cat si a axei Destinului de pe axa Rac Capricorn, va relaxeaza destul de mult, urmand sa faceti mai mult lucruri din placere, decat de nevoie sau in cotratimp. Mai mult, veti simti ca lucrurile se leaga, motoarele se pun in miscare, indepartandu-va de ideea de stres si efort de afirmare,

HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Axa Destinului pe zodiile Gemeni Sagetator favorizeaza, asadar, studiile, iar Karma pe zodiac Sagetator, pe multi care au facut o facultate si nu si-au luat licentele, ii va intoarce din drum, probabil pentru ca vor avea nevoie ca aceste studii superioare sa fie finalizate . Atentie cei care sunteti acum la facultate sa nu faceti la fel. Un an si jumatate, in privinta studiilor superioare mai apar si piedici, dar trebuie sa finalizati cu succes, impotriva tuturor complicatiilor.

Alte sectoare pe care se muta centrul atentiei, fiind segmente cu predestinare, sunt drumurile, contractele, fratii, surorile, vecinii, comunicarea, relatia cu strainatatea. Puteti construi o casa in afara orasului natal, va puteti muta in alt oras, puteti vinde sau cumpara, puteti dezvolta mai mult latura comunicarii verbale sau in scris ori va puteti testa indeletnicirile manuale prin creatie. Cu unii vecini va imprieteniti, cu altii invers. In privinta relatiei cu strainatea pot exista drumuri si situatii in care se petrec evenimente karmice dintre cele mai nebanuite. Acestea nu sunt mereu bune, pot fi aventuri si peripetii, insa avertizez Berbecul ca trebuie sa se gandeasca de doua ori cand pleaca la un drum lung sau cand incearca demersuri complicate, echivalarea unor studii, ideea de a studia cu orice pret, competitii sportive in afara granitelor tarii. Pentru asta a fost 2019 si inca este un Jupiter culminant care ajuta, dar nu pe toata lumea. Cei care sunt dezavantajati sunt aceia care pe hartile natale au asemenea blocaje in relatia cu strainatatea, ceea ce nu se poate lamuri decat in umra unui studiu individual.

Intrarea axei Destinului pe axa Gemeni Sagetator vine insotita de eclipsele aferente: in iunie pe 5-6 avem o Eclipsa de Luna, apoi 21 iunie Eclipsa de Soare, 4-5 iulie Eclipsa de Luna, 30 noiembrie Eclipsa de Luna si 14 decembrie Eclipsa Totala de Soare. Cam multe, dar va vor pune in miscare pe sectoarele amintite mai sus. Vor declansa evenimente si ca sfat, atentie in aceste zile la drumuri, pentru ca eclipsele pot influenta accidentele.

Pe final de decembrie si Jupiter, Marele Benefic, intra impreuna cu Saturn in zodia Varsator si asa cum v-am spus deja, va relaxeaza, va protejeaza, va ajuta, va propulseaza, cu singura conditie sa nu va culcati pe o ureche. Jupiter in Capricorn va suprasolicita tot anul si este psibil sa fiti multumit la final de an, dar obositi. Oportunitatile de abia din decembrie incep. Varsatorul pentru voi reprezinta sectorul social, dar si al prietenilor. Pentru cei mai tineri, dar nu numai, vin lectii interesante legate de grupul de prieteni. Castigati prieteni, invatati de la prieteni, va ajutati reciproc. Prietenii vor juca un rol important, insa Saturn zice ca nu toti. Unii nu vor mai fi langa voi, pentru ca se despart niste drumuri, iar pentru cei mai maturi si cu dorinta de afirmare, acest sector nu mai inseamna prieteni, ci grupul social din care faceti parte sau caruia va adresati. Veti deveni mai populari, veti lucra cu oameni multi, in servicii sociale, aeroport, multinationale, organizatii, pentru diverse echipe, veti face parte din asociatii, iar daca veti avea o activitate pe cont prorpiu veti avea succes si o parte din clientii vostri vor fi oameni importanti. Nu va irositi talentele! Jupiter in Varsator da talent, dar si delasare, autosuficienta, comoditate si complacerea in intalniri sterile, la dicutii, bere, cafea, ca sa umpleti timpul. Triunghiurile minore formate la un moment dat de cele doua planete sociale din Varsator, Soarele vostru din Berbec si Sensul Vietii din Gemeni, reprezinta un vehicul modern de deplasare rapida in directia dorita de voi.

2020 reprezinta pentru Berbeci anul provocarilor profesionale si al dobandirii independentei.