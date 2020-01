HOROSCOP 2020: Un an bun pentru toate zodiile. Mici probleme în ianuarie

BERBEC - Anul 2020 se deschide asa cum iti doresti. Vei obtine tot ce vrei in primele luni si vei scapa de toate frustrarile.

Bani: Cele mai mari cheltuieli vor fi in familie. Din fericire, din Februarie iti intra mai multi bani. Luna Septembrie va aduce si mai multe castiguri materiale.

Dragoste: Daca iti cauti jumatatea, o vei gasi in luna Octombrie. In primele luni ale anului apar certuri cu partenerul.

Cariera: Ai putea incepe un nou job la inceputul anului.

Sanatate: Lunile martie si iulie sunt sensibile pentru starea ta de sanatate. Ai grija in aprilie, vei fi expusa la accidente.

TAUR - Este anul perfect pentru a-ti stabili noi obective personale, insa trebuie sa ai rabdare pana in luna decembrie pentru a le realiza pe toate. Se vor vedea in sfarsit rezultatele muncii tale.

Bani: Pana in luna aprilie vei sta bine din punct de vedere financiar, insa trebuie sa ai grija din luna Mai, cand trebuie sa incepi sa pui bani deoparte. In noiembrie si decembrie vei avea parte de banii pe care ti-o doreai de atat de mult timp.

Dragoste: Se observa o imbunatatire. Lunile august si septembrie sunt benefice pentru tine. Asteapta-te la schimbari in luna mai.

Cariera: Intre 3 februrie si 21 martie pune piciorul in prag si pregateste-te pentru progres. Apar schimbari in luna iunie.

Sanatate: Ai grija la infectii si la scaderea sistemului imunitar. Redu consumul de zahar, alcool si medicamente.

GEMENI - 2020 este anul in care apar schimbari pe plan profesional. In plus, apar schimbari in relatii si viata personala.

Bani: Deciziile pe care le vei lua intre lunile aprilie si iunie vor determina starea materiala pentru restul anului.

Dragoste: Pregateste-te pentru schimbari in lunile mai si iunie. Ai putea cunoaste persoane foarte importante, care vor ramane mult timp in viata ta.

Cariera: Apar schimbari in lunile mai si iunie. Ai putea schimba domeniul in care lucrezi cu unul mai creativ.

Sanatate: Ai grija la gat, vei fi predispusa la infectii tot anul.

RAC - Tot ceea ce credeai se schimba pana la finalul lunii martie. Prima parte a anului va fi un test pentru tine si iti vei reveni abia in septembrie.

Bani: Incearca sa iti limitezi cheltuielile, altfel risti sa ramai fara bani. Nu investi in ceea ce nu crezi.

Dragoste: Multe relatii vechi din viata ta se vor sfarsi in acest an. Lunile august si septembrie vor fi benefice pentru tine si vei cunoaste o noua iubire.

Cariera: Va avea loc o schimbare radicala in lunile martie sau august.

Sanatate: Va trebui sa elimini anumite alimente din dieta. Ai grija in lunile octombrie si noiembrie.

LEU - 2020 este anul in care nu se intampla mai nimic in viata ta. Ai putea avea insa cateva surprize la inceputul anului. Din luna iunie vei fi mai productiva ca niciodata.

Bani: Iti poti creste castigurile in mod substantial, in special in septembrie si octombrie.

Dragoste: Ianuarie si februarie sunt luni decisive pentru viata ta personala. Vei cunoaste persoane noi care vor aduce schimbari majore.

Cariera: Nu au loc schimbari mari, insa vei incepe sa fii mai productiva. Ultimele sase luni sunt mai bune ca primele sase.

Sanatate: Ai grija la problemele digestive in lunile Mai - Iulie.

FECIOARA - 2020 are toate ingredientele pentru a se transforma intr-un an special pentru tine. Vei creste, atat personal, cat si profesional. Schimbarile incepute la finalul lui 2018 continua si acum.

Bani: Vei intra in parteneriate noi din luna aprilie. Ai grija insa la oportunistii care intra in viata ta in luna august.

Dragoste: Aici au loc cele mai mari schimbari ale anului. Esti mai atrasa acum de persoanele diferite, iti faci prieteni noi si relatii noi, in special incepand cu luna mai.

Cariera: Ai putea avea doua joburi, intre aprilie si august. Vei fi productiva si creativa. In luna septembrie vei fi rasplatita pe masura.

Zodiac CHINEZESC 2020. Ce aduce Anul Sobolanului de Metal pentru toate zodiile?

Sanatate: Fii atenta la greutate. In luna mai ai putea incepe sa iei proportii, deci monitorizeaza atent tot ce mananci.

BALANTA - Va fi un an creativ si artistic. Vei incheia capitole din viata ta si vei incepe altele noi. Vei calatori si te vei redescoperi.

Bani: Nu ai probleme majore anul acesta, insa fii mai atenta in lunile mai si iunie. Ai putea primi sume mari de bani din septembrie.

Dragoste: Vor intra oameni noi in viata ta si iti vor oferi o perspectiva noua asupra vietii. Lunile octombrie si noiembrie aduc o alta iubire.

Cariera: Vei simti ca alegerile tale sunt limitate, insa o decizie pe care o vei lua in luna martie iti va imbunatati optiunile.

Sanatate: Te vei simti lipsita de puteri in lunile mai si august, cand vor avea loc evenimente stresante in viata ta.

SCORPION - Anul 2020 iti va aduce un business nou, care te va controla in toate aspectele vietii tale. Vei avea mai multi bani, insa apar mai multe certuri cu persoanele din viata ta. Vei calatori mai mult.

Bani: In functie de cat de bine iti administrezi banii in lunile aprilie si mai, vei reusi sau nu sa iti indeplinesti obiectivele financiare. Septembrie este o luna benefica pentru tine.

Dragoste: Nu se intampla nimic interesant. Te vei apropia mai mult de partenerul tau si vei lega noi relatii de prietenie cu colegii.

Cariera: Vei incepe sa lucrezi cu oameni noi din luna februarie. Apare o noua oportunitate de job, fie in luna iunie, fie in luna octombrie.

Sanatate: Ai putea avea probleme cu plamanii in lun aprilie. Ai grija la ce mananci, te-ai putea ingrasa mai mult decat iti doresti.

SAGETATOR - Intre lunile ianuarie si mai vei avea o perioada destul de proasta, de care vei trece cu greu. Din luna septembrie lucrurile vor incepe sa revina la normal.

Bani: Daca ai datorii, vei scapa de ele in lunile mai si iunie. Asigura-te doar ca iti administrezi finantele in mod corect.

Dragoste: Toate relatiile din viata ta sunt pe o panta ascendenta. Te vei bucura de atentia persoanelor din jurul tau. Intre lunile iunie si august ar putea aparea o persoana noua si interesanta in viata ta.

Cariera: Vei incepe sa progresezi, in special intre lunile mai si septembrie. Asteapta-te la schimbari la finalul lunii septembrie.

Sanatate: Fii atenta la problemele digestive si la durerile care apar in zona pelviana si in zona picioarelor. Ai putea avea nevoie de mici interventii chirurgicale.

CAPRICORN - Incepi anul 2020 cu nesiguranta in viata ta, insa lucrurile incep sa se indrepte pe parcurs. Nu se intampla nimic important, care sa-ti schimbe radical viitorul.

Bani: Daca esti in asociere cu alte persoane, ai putea avea probleme financiare pana la inceputul lunii septembrie. Evita sa imprumuti bani.

Dragoste: Vei avea parte de relatii puternice, pe toate planurile. Lunile aprilie si octombrie sunt de test. Vei reusi sa afli care sunt persoanele care merita sa fie in viata ta.

Cariera: Apar oportunitati noi in lunile ianuarie si februarie. In luna septembrie, toata munca ta de o viata va fi recunoscuta.

Sanatate: Ai putea fi mai ingrijorata de sanatatea unei persoane dragi, decat de sanatatea ta. Cineva din familie sau un prieten apropiat ar putea avea probleme stomacale.

VARSATOR - 2020 va fi un an diferit pentru tine. Cat de diferit, depinde doar de deciziile pe care urmeaza sa le iei. Vei cheluit multi bani, insa se vor intoarce la tine. Vei descoperi o noua viata sociala.

Bani: Venitul tau va incepe sa fluctueze. Este un moment bun pentru a incepe sa economisesti si sa te retragi din toate activitatile financiare riscante.

Dragoste: Vei avea parte de oameni noi si creativi in viata ta. Intre lunile iunie si octombrie vei realiza cine merita sa fie alaturi de tine.

Cariera: Unele persoane vor incepe afaceri pe cont propriu, altele vor incerca sa avanseze la locul de munca. Schimbarile au loc in perioada august - noiembrie.

Sanatate: Fii foarte atenta la semnalele pe care ti le transmite corpul. Esti obosita si pui prea multa presiune asupra ta.

PESTI - In 2020 incep sa apara multe evenimente noi si neprevazute. Vei incepe sa cauti noi experiente si vei fi mai rebela ca niciodata. Este un al schimbarilor.

Bani: Situatia se imbunatateste la inceputul anului, daca stii sa profiti de toate oportunitatile care apar in viata ta. Vei primi recompense materiale in lunile august si septembrie.

Dragoste: Este cel mai bun an pentru iubire si prietenii noi. Ai putea renunta la relatii mai vechi, care nu iti fac deloc bine.

Cariera: Apar schimbari majore, pentru ca iti doresti sa fii propriul tau sef, sa ai mai multa libertate. Lunile martie si iunie aduc oportunitati noi.

Sanatate: Apar probleme cu plamanii in august si septembrie. Daca suferi de alergii sezoniere, vor fi mai puternice ca niciodata.