HOROSCOP 2020. An plin de CUMPENE şi provocări pentru aceste zodii. Vor avea numai necazuri

Pesti



Anul 2020 se anunta unul foarte greu pentru Pesti. Vor avea de infruntat probleme mari, in special in viata sentimentala si de familie. Este posibil sa piarda cateva persoane dragi. Pana la jumatatea anului viitor vor fi plin de frustrari, regrete si vor avea parte de foarte multa suferinta. In schimb, vor avea bucurii pe plan financiar.



Scorpion



Scorpionii au un sfarsit de an 2019 destul de greu. Anul 2020 va incepe pentru ei la fel de prost. Parca nimic nu le merge bine. Se pot confrunta cu probleme de sanatate si mari pierderi financiare.



Rac



Racii vor fi parca urmariti de ghinioane. Pana la jumatatea lui 2020 se vor simti parca urmariti de un blestem. Se pot confrunta cu despartiri, divorturi si esecuri sentimentale. In plus, banii parca nu mai vin deloc, iar afacerile si salariile le scad vertiginos.