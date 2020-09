Horoscop 21-27 SEPTEMBRIE 2020. Vine toamna! Vezi lumina de la capatul tunelului?

Dupa o Super Luna noua in Fecioara, saptamana aceasta vom avea echinoctiul de toamna si intrarea Soarelui in zodia Balanta. In plus, Mercur face cuadratura cu Pluto si opozitie lui Marte retrograde. Nu e cea mai usoara saptamana din an. Ai ceva treaba de facut, dar se intrevad rezultatele. Exista lumina la capatul tunelului acestui an 2020 mai mult decat dificil.

Mercur si Venus se armonizeaza cu nodurile lunare si ai sansa sa faci un pas inainte in destinul tau. Apar si demonii trecutului, dar aceasta provocare te trezeste. Vindeca, scapa de resentimente, energizeaza-ti viata si mergi inainte cu curaj.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, saptamana aceasta te face mai introvertit sit e conduce intr-o explorare a personalitatii tale. Ai nevoie de cateva modificari si revizuiri ale prioritatilor tale, rezolva-ti problemele in asteptare, trage concluziile corecte. Comportamentul introvertit poate indeparta cateva persoane din jurul tau, insa familia si prietenii vor fi acolo pentru a-ti da raspunsurile de care ai nevoie.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, fie o discutie sau o forma de comunicare pe care o ai cu altcineva iti poate revela ceva ce ti-a fost ascuns pana acum. Poate ca nu ti-a fost clar care a fost pozitia ta intr-o anumita situatie, insa acum devine repede evident, gratie energiilor noi si a iesirii unor astre din retrograd. Te asteapta surprize placute din partea prietenilor sau unui grup, inclusiv familia. Bucura-te de ele si pregateste-te de acest nou inceput.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, fa tot ce ai de facut si pune atingerile finale pe orice la care lucrezi de la mijlocul lui august. Cel mai bine iti este ca in urmatoarele 3 saptamani sa o iei usor, sa te mai odihnesti si sa iti oferi timpul si spatiul de a contempla ce ai de facut in continuare, pas cu pa. Nivelul tau de energie ar putea fi putin scazut, dar este normal si este totul parte din ciclul de evolutie al momentului pentru zodia ta. Nu ignora nimic pe zona de sanatate care supara. Ocupa-te de ele si vindeca ce e de vindecat.

