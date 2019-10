HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019. Veştile abundă luni, este presiune la serviciu, iar relaţia scârţie. PREVIZIUNILE ZILEI DE LUNI

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Dorul de copilarie, de rudele dragi din neamul tau si de locul natal te învăluie intreaga zi. Emotiile sunt la cote mari si cu greu te poti concentra pe altceva, mai ales la serviciu. Relatiile parteneriale te solicita mult. Esi tentat ca si in aceste relatii, astazi, sa faci un bilant al ultimei luni de activitate comuna si sa emiti judecati nu tocmai conforme cu realitatea. Relaxeaza-te, evita critica si discutiile aprinse, pentru ca tu esti cel care provoci fara rost.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Discutiile cu apropiatii te pot ajuta sa-ți faci un plan profesional bun. Informatiile aflate in ultimele zile, indiferent de sursa iti sunt folositoare pe termen lung, atat in ceea ce priveste serviciul, sanatatea, cat si relatiile cu neamurile si prietenii apropiati. Totusi, gandeste-te bine, așterne-ți pe hartie ideile si lasa actiunea propriu-zisa pentru zilele viitoare. Dupa-amiaza, se conturează iesiri in oras alaturi de cei dragi.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Ziua iti poate aduce cheltuieli suplimentare legate de persoana iubita, copii sau pentru hobby-urile tale. Veniturile tale din munca desfasurata se vor rotunji in urmatoarele zile, asa incat ofera-le celor dragi ajutorul necesar sau câte un mic cadou surpriză. Si tu la randul tau poti primi pe neasteptate bani, bunuri cadou sau informatii favorabile legate de serviciu. Totusi, cheltuieste cu masura si ofera-ti si tie un mic răsfăț.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Debutul saptamanii este potrivit pentru a-ti trasa planuri de actiune, fie pentru domeniul profesional, fie pentru ingrijirea si infrumusetarea trupului si sufletului tau. Starile tale de spirit sunt fluctuante, de aceea evita discutiile importante si concentreaza-te doar pe treburile tale. Dupa-amiaza răsfață-te cu un hobby, practică exercitii fizice usoare la o sala de gimnastica aerobica sau stai de vorba cu membrii familiei.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)

Astrele iti recomanda discretie si abordarea treburilor usoare. Organismul tau are nevoie de mai multa odihna si eventual de ingrijiri medicale de specialitate. Totusi, ai rabdare si evita astazi, pe cat posibil tratamentele alopate sau dialogurile cu medici. Iti sunt de mare folos o dieta usoara, hidratarea suficienta si o plimbare in aer liber. O discutie de taina cu cineva din anturajul apropiat iti poate oferi informatii pretioase legate de mersul lucrurilor in domeniul profesional.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

O zi in care prietenii si protectorii iti sunt alaturi, fie cu vorbe de duh, fie pur si simplu pentru amuzament. Totusi, se pot isca controverse legate de bani sau de modul in care iti castigi existenta zilnica. Fii prudent si evita sa-ți divulgi veniturile sau sa oferi detalii despre activitatea ta profesionala. Ti se pot cere bani sau bunuri cu imprumut, dar nu se recomanda sa le dai, pentru ca s-ar putea sa nu le mai vezi inapoi.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Inceputul săptămânii anunță multe framantari in domeniul profesional. Se pare ca sefii au asteptari mari de la tine, iar colegii nu te vad cu ochi buni. Depinde de tine cum iti gestionezi situatiile de la serviciu. Ar fi bine sa fii mai ingaduitor cu ceilalti. Daca este nevoie sa vorbesti in public sau sa dai explicatii scrise fii prudent si pregateste-te pe indelete, deoarece mentalul iti este bulversat. Contradictiile sunt la cote inalte, atat in sufletul tau, cat si in relatiile cu ceilalti.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Vestile din strainatate abunda astazi. Fie vin in vizita cunoscuti plecati mai de mult, fie pregatesti o calatorie peste mari si tari, fie apare o colaborare profesionala noua ce are legatura cu parteneri straini. Fii prudent, pentru ca in umbra exista hibe care iti pot da peste cap planurile. Pe de alta parte, te poti gandi si la imbogatirea palmaresului tau educational. Un curs de lunga durata sau participarea regulata la seminarii pe teme spirituale ti-ar bucura mult sufletul si largi orizonturile.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Inceputul saptamanii este favorabil achitarii facturilor, taxelor sau serviciilor de care beneficezi in mod curent. Un prieten iti poate cere bani cu imprumut, insa nu se recomanda sa te implici. Rezuma-te la cheltuielile strict necesare tie si familiei tale. De asemenea, sunt momente bune pentru a lua legatura cu institutii financiare ca sa te informezi asupra variantelor de investitii. Deocamdată testeaza piata, noteaza-ti ideile si lasa actiunea propriu-zisa pentru zilele următoare.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Ar fi bine sa-ți concentrezi eforturile pe relatiile parteneriale. Datorita faptului ca esti foarte implicat in activitatea profesionala, partenerul de viata iti poate adresa reprosuri pe buna dreptate, intrucat il neglijezi de multa vreme. Dozeaza-ti eforturile si drămuiește-ți timpul, astfel incat sa te ocupi echitabil si de cei dragi. Poate ar fi bine sa faci o selectie a colaborarilor in care esti implicat, pentru ca unele iti consuma prea mult timp si efort.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Saptamana incepe cu multa treaba in sfera profesionala. Ideile tale si modul in care iti indeplinesti sarcinile de serviciu iti pot aduce animozitati din partea colegilor, insa se pare ca sefii te aproba si te sustin cu tot ce ai nevoie. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca este posibil sa fii nevoit sa reiei activitatile de astazi in urmatoarele zile. Poti comite erori, fara sa iti dai seama. Dupa-amiaza odihneste-te si dormi mai mult.

HOROSCOP 21 OCTOMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)

Persoana iubita, copiii sau hobby-urile tale te vor pune la cheltuieli destul de mari. Este posibil sa reiei anumite plati, fie pentru ca s-au pierdut documentele financiare, fie ca iubitul, iubita sau copiii apleaza din nou la tine pentru ajutor financiar. Foarte posibil ca cei dragi sa profite de pe urma generozitatii tale, de aceea verifica daca le este necesar ajutorul tau si abia apoi scoate bani din buzunar. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o sueta cu prietenii sau cu un hobby.