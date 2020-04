HOROSCOP 23 APRILIE 2020. Schimbări majore, Luna Nouă în Taur influenţează toate zodiile

HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Banii vorbesc, Luna Noua in Taur e in sectorul tau de bani deci e un bun moment sa pui semintele acele pe care le vrei crescute ca sa iti creasca veniturile. Nu e vreme de solutii de mijloc si superficiale. Fa ce stii si poti ca sa iti monetizezi resursele, sa iti folosesti talentele. Scapa de tot ce te ingreuneaza fara sa oferi ceva in schimb, fie ca e vorba de cheltuieli, de kilograme in plus sau de o relatie care nu mai functioneaza pentru tine. Gaseste calea de mijloc in caz ca sunt unele dificultati legale sau internationale insa tine cont ca acum este o buna oportunitate ce e unica tot anul pentru a pune semintele pentru viitoarele castiguri sau pentru viitoarea cariera pe care o vrei.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Este momentul tau pentru un bun start de viata pentru ca Luna Noua e in zodia ta si e doar o data pe an. E ocazia ta ca tu sa iti modelezi viata, nu altcineva. Deci ce iti doreste inimioara ? Unde ai dori sa ajungi ? Pune-ti toate energiile in dorinte, in scopuri, in proiecte. Poti si sa incepi o noua rutina de sanatate si miscare, sa iti aranjezi lookul intr-un mod nou, sa cumperi haine noi si sa te ocupi de imaginea de sine intr-un mod nou. Daca alti oameni pot fi cam dificili acum, pentru tine nu e un stres ca oricum toate atuurile sunt in mainile tale. Deci mergi inainte, asuma-te si modeleaza-ti viata. Daca nu acum, atunci cand?

HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Taurul e zodia dinaintea zodiei tale deci inainte ca Luna Noua sa ajunga si la tine, tu ai de dat drumul acum unor preocupari de ego si sa lasi Universul sa te ia in grija sa. Trebuie sa fie un act de abandon in forta universala care are cadouri pentru tine dar pe care le vei accesa daca te dai la o parte din calea ta si il lasi pe Dumnezeu sa isi faca lucrarea… Este o buna ocazie sa iti mai simplifici viata, sa te eliberezi de poveri mentale ca sa fii mai prezent pentru a-ti hrani spiritul. Experimenteaza tot acum sa primesti fara ca neaparat sa dai – doar asa poti trezi abundenta universala din tine. Daca e cineva ce te forteaza sa faci compromisuri, tot e important sa ai incredere in legile abundentei universale care au grija de nevoile tale cat timp le permiti.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Luna Noua in Taur iti trezeste resurse bogate pe care le ai prin prieteni, grupuri si cercuri sociale de care apartii, deci oamenii cu care imparti aceasta viata. Fertilizeaza solul social pe care stai ca sa aduni roade frumoase. Cu alte cuvinte, ai oportunitatea excelenta sa iti consolidezi prieteniile si sa faci ceva minunat din relatiile tale. Tot acum da substanta viselor si aspiratiilor ca sa incepi deja sa faci pasi concreti intr-acolo. Tu esti foarte popular acum si poti face multe ca sa iti hranesti conexiunile chiar si in fata unei competitii puternice sau a unui partener dificil. Daca exista vreo posibila tensiune, ea vine din zona muncii. Daca ai presiune acolo, foloseste ocazia sa te uiti cu optimism spre viitor indiferent cate insecuritati par a te afecta.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Aceasta Luna Noua iti deschide usi profesionale frumoase, deci poti sa pui seminte in directia carierei si a onorurilor ce te asteapta. Este ocazia pentru un nou start in job, sa iti pui banii acolo unde se duce energia ta si de unde iei de mancare. Este timpul sa faci ceva mai mult pentru locul tau in lume, pentru scopurile pe care vrei sa le ai. poate ca inima are unele rezerve sau ai si tu neincrederile tale, care sunr rare pentru un Leu, dar sa ai curajul sa abordezi acele indoieli, sa lasi deoparte insecuritatile si sa folosesti energiile puternice ale momentului pentru a indrepta vaporul unde vrei sa ajunga. Daca reusesti, vei fi incantat de directia pe care o vei vedea pentru intregul an.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



De aceasta Luna Noua in Taur, tu ai de plantat semintele pentru acel viitor ce corespunde credintelor tale si eticilor tale anume si nu ale altei persoane. E ocazia sa iti consolidezi pozitia in munca de publishing, media, marketing, relatii internationale. Chiar daca energiile nu sunt usor de navigat pentru toti, tu ai mana de expert, ai prietenii potriviti la locul potrivit si poti sa faci pasi concreti spre inainte, cat timp este vorba de ceva ce isi doreste inima ta cu adevarat. Daca ceva te tine inapoi e zona de casa si famiklie, dar va trebui pur si simplu sa gasesti o cale sa echilibrezi nevoile tale cu cele de acasa. Chiar daca implica ceva munca, tu nu esti strain de aceasta activitate. Deci pregateste-te pentru directia pe care ghidarea interioara o indica.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Luna Noua in Taur are loc in cea mai privata zona a hartii tale si ai putea sa ai de-a face cu tot felul de situatii ciudate. Insa partea buna este ca Taurul iti da energia de a face schimbari importante in viata ta, sa scapi de ce nu e esential si sa iti setezi relatiile si finantele pe o baza mai solida. Facand asta te ajuti si profesional, oricate schimbari se intampla si pe planul de acasa acum. Poti pune bazele unei relatii sentimentale frumoase, poti primi ajutor financiar de la colegi sau un superior pentru ca esti o persoana fermecatoare. Te poate incurca prea multa hartogaraie sau aspecte logistice dar te descurci si oricum merita tot efortul.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Luna Noua in Taur este total despre relatii pentru zodia ta, deci ai ocazia pentru un nou inceput intr-o relatie romantica sau un parteneriat de munca sau sa iti remodelezi interactiunile unu la unu cu altii asa cum le vrei. Si banii pot fi un subiect pentru tine acum deci decide cum sa iti investesti resursele, daca tu si partenerul aveti de ajustat cheltuielile si cum sa faci ce poti mai bine din ce ai. Tu vei fi vocea ratiunii pe aceasta tema dar poti avea dificultati sa convingi pe cineva de abordarea ta, insa daca reusesti vei avea multa satisfactie din stabilitatea pe care o obtii pentru viata ta si pentru parteneriatul consolidat pe noi baze.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Aceasta Luna Noua in Taur te duce in zona de munca si sanatate deci e timpul sa incetezi ca doar sa vorbesti despre viziunile tale, ratacit in posibilitati fara numar ci sa incepi sa faci ceva practic. Este momentul pentru pasi mici dar hotarati spre inainte. Este despre a face ceva pentru a-ti imbunatati eficienta in loc ca doar sa vorbesti ; sa faci acea rutina de sanatate pe care ti-o tot propui. Poti primi un ajutor financiar, dar vezi daca il vrei pentru ca vine la pachet cu legaturi si obligatii, deci daca ai banii poti si sa faci lucruri in plus cu ideile tale. Chiar poti sa fii persoana despre care vorbesti sa fii, fara “daca”, fara “poate” si fara ideile altora care nu sunt relevante acum. Asuma-te si fa ceva practic, oricat de putin sau mic.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Taurul este o zodie minunata pentru tine si conduce acea parte a hartii tale ce iti permite sa te conectezi la bucuria vietii. Luna Noua in Taur exact asta isi propune pentru tine. Poate fi semnalul pentru o noua poveste de iubire sau pentru o ocazie de a planta si uda semintele unui proiect creativ care iti aduce multa incantare sau poate ca e vorba de un nou inceput fericit legat de copii. Totodata ai si de invatat sa te mai descotorosesti de bagajul mental, emotional sau fizic care te tine departe de a simti si trai bucuria vietii. Un partener iti poate aduce vesti de bucurie sub aceasta Luna Noua : tot ce ai de facut este sa experimentezi iubirea, romantismul si speranta.





HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Luna Noua in Taur este aici pentru tine ca sa te ajute la un nou start in viata de casa si familie. Primesti o ocazie de aur sa iti securizezi fundatia vietii si sa ai o baza financiara solida dar si sa ai setul acela bun de valori care sa te insoteasca pe termen lung in viata. Pot fi unele situatii financiare in gospodaria ta, pe plan imobiliar sau in familie, deci acorda-le importanta cuveita si actioneaza de asa natura incat sa infloresti pe viitor. Unele dificultati pot fi create de cercul social dar tu poti actiona responsabil aici in timp ce iti mentii viata de acasa si de familie intacte. Chiar daca cele doua zone nu par a se acomoda usor impreuna, cu o atitudine potrivita si cu disponibilitatea sa functioneze, orice va functiona.



HOROSCOP 23 APRILIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Luna Noua in Taur este aici pentru zodia ta ca sa te ajute sa iti consolidezi pozitia in cercurile tale apropiate. Poti planta acum seminte care sa iti stabilizeze si indrepte acele mici relatii care fac viata de zi cu zi, punandu-le pe o baza stabila. Popularitatea ta este un plus acum si poti face multe in reteaua de oameni ce te inconjoara. E bine si sa fii atent la directia ta de cariera la acest moment, mai ales ca sunt multe persoane cu ochii pe tine si asta te ajuta. Sigur ca vrei si ca poti sa te ridici la inaltime asteptarilor. Luna Noua te poate indemna sa iti simplifici comunicarile si miscarile in ciuda posibilitatilor in crestere ce se prezinta. Asta inseamna sa fii eficient si focusat doar pe ce conteaza.