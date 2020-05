HOROSCOP 25 MAI 2020. Cum e luni, aşa va fi toată săptămâna. Previziuni pentru toate zodiile

HOROSCOP 25 MAI 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Experienţa acumulată de tine poate fi pusă şi în slujba altora, ca atare dedică-te celor care au nevoie de ceea ce ştii tu să faci. Nu te deranjează deloc să lucrezi pentru alţii, pentru că ştii că rolul tău, prin exemplu personal, e să-i ghidezi pe cei care încă îşi caută calea. Tu ştii ce faci, şi le poţi arăta şi lor ce trebuie să facă, dar nu te rezumi doar la informaţii teoretice adunate de prin cărţi, ci pui efectiv umărul pentru a le arăta practic ce e de făcut. Te vor privi cu recunoştinţă şi cu admiraţie, pentru că ai uitat de timpul şi treburile tale pentru a dărui ceva din bagajul tău de informaţii celor aflaţi la început de drum.





HOROSCOP 25 MAI 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Renunţă la starea de apatie care te copleşeşte şi care te face să te priveşti pe tine însuţi cu ochi critic, de parcă nimic nu-ţi place la tine. Învaţă să te iubeşti mai mult aşa cum eşti, să te aprobi mai mult, pentru că dacă tu nu ai o părere bună despre tine, cum ai vrea să o aibă alţii? Descoperă la tine acele lucruri bune şi frumoase, acele calităţi care merită pus în valoare, deci lasă la o parte atitudinea exagerat de critică. Dacă tot vezi că ceva nu e în regulă la propria persoană, în loc să stai şi să-ţi torni cenuşă în cap privindu-te în cea mai sumbră lumină, începe să remediezi de pe acum problema.



HOROSCOP 25 MAI 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Pune-ţi mintea la contribuţie şi preia conducerea proiectului în care eşti implicat. E nevoie de o minte lucidă, organizată şi de un control ceva mai strict asupra tuturor detaliilor. Nu e momentul nici să laşi lucrurile la voia întâmplării, nici să aştepţi să cadă din senin, ci totul depinde de felul în care aranjezi tu toate detaliile. Cu cât eşti mai precis în decizii, cu cât aşezi toate aspectele la locul potrivit în momentul potrivit, cu atât succesul final va fi mai vizibil. Sunt momente în care e nevoie de un dram de rigurozitate, de limitări şi legi menite să restabilească ordinea corectă a lucrurilor, deci respectă-le cu stricteţe. E în beneficiul tău!





HOROSCOP 25 MAI 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Drumul tău spre un scop propus cândva este compus din două etape distincte. Prima dintre ele se poate spune că s-a încheiat deja şi ai extras o concluzie benefică ce te va stimula să porneşti şi în a doua etapă a acestei strategii. Azi ai putea avea surpriza să descoperi că sari deja peste cea de-a doua etapă direct la rezultatul visat, la succesul final, de parcă s-a comprimat timpul şi nu mai e nevoie de încă un efort. Filmul tău format din două părţi se încheie după primul episod într-un mod spectaculos, pentru că norocul apare în calea ta şi te trimite mult mai repede la capăt. Acceptă această creştere a ritmului şi adaptează-te din mers acestui salt!





HOROSCOP 25 MAI 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



HOROSCOP 25 MAI 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Planurile făcute pentru azi nu-ţi ies chiar aşa cum ai sperat, dar nu pentru că ai avea tu vreo vină, ci pentru că se bagă cineva unde nu-i fierbe oala şi-ţi strică ţie treburile. Cel care intervine acum e complet pe lângă subiectul în care crede că are ceva de spus şi tu nu ai forţa de a-l respinge, de a-l ţine la distanţă. Cu mai mult tupeu decât tine, face un pas în faţă ca să atragă atenţia asupra lui, dar atitudinea lui cam obraznică e în defavoarea ta. Dacă vezi că astfel de oameni au mai multă trecere decât tine, care îţi vezi serios de treaba ta, mai bine stai o zi pe margine, până ce îşi taie ei singuri creanga de sub picioare. Nu au cum să rămână în centrul atenţiei mult timp!





HOROSCOP 25 MAI 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Ai grijă la ce spui despre ceilalţi astăzi, pentru că eşti cam critic şi ai tendinţa ca, de la o banală etichetă aruncată asupra cuiva, să ajungi la o adevărată judecată. Abţine-te să vorbeşti despre ceilalţi cu ton critic, nici dacă se fac vinovaţi de cine ştie ce greşeală, pentru că ai limba cam ascuţită şi poţi emite şi opinii mult prea dure la adresa lor. Ai impresia că ai dreptul să judeci pe ceilalţi, ceea ce nu e chiar adevărat, şi dacă nu te opreşti la timp, ajungi să creezi pe seama unora un întreg scenariu de defecte şi erori de care s-ar face responsabil. Nu umfla un balon de impresii greşite la adresa cuiva care, momentan, nu are mijloacele necesare de a se apăra.





HOROSCOP 25 MAI 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Nu te amăgi singur cu privire la direcţia în care alergi, pentru că vei descoperi că e doar o himeră. Ai fost indus în eroare de cineva care a avut nişte interese egoiste atunci când te-a împins pe acest drum, de aceea trebuie să te trezeşti odată la realitate şi să vezi cu ochii tăi adevărul. De fapt, vocea ta interioară deja îţi şopteşte unde se ascunde hiba şi trage un semnal de alarmă să nu mai investeşti energie şi încredere în acea direcţie, pentru că, mai devreme sau mai târziu, vei afla că ai mers pe o pistă falsă. Nu te mai lăsa păcălit, ia atitudine odată!





HOROSCOP 25 MAI 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Tu eşti azi un fel de punte între două dimensiuni diferite, între cer şi pământ, între divin şi uman, pentru că reuşeşti să te concentrezi cel mai uşor în orice situaţie cu diferenţe şi extreme majore. Tu poţi să faci faţă cu brio pe oricare din aceste dimensiuni, pentru că ai o conexiune cu totul specială şi cu realitatea, cu ce se petrece concret în jurul tău, dar şi cu energiile înalte, spirituale, celeste, de unde îţi parvin azi cele mai interesante informaţii şi îndrumări. Asculţi ce-ţi transmite divinul din tine şi apoi transpui în practică, dar se poate şi invers: ce îţi doreşti să se întâmple aici pe pământ vine de sus! Canalul de comunicare e deschis în ambele direcţii!



HOROSCOP 25 MAI 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Chiar dacă te afli într-un spaţiu în care planează unele motive de tristeţe, încearcă să nu pui la suflet ceea ce auzi. Doar aşa vei rămâne detaşat şi neafectat, pentru că ceilalţi abia aşteaptă o ureche proaspătă care să le asculte problemele şi un umăr de plâns, încât te vor monopoliza imediat. Fii amabil şi diplomat şi retrage-te delicat din acest mediu, pentru că tu nu ai nicio vină pentru ceea ce se întâmplă şi nu are rost să-ţi strici ziua, buna dispoziţia şi echilibrul doar pentru a le face lor pe plac. Chiar dacă ştii că ei au nevoie de cineva să-i asculte şi să-i susţină, azi meriţi să re ocupi mai mult de liniştea ta, fără influenţe din afară.



HOROSCOP 25 MAI 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Ai o comunicare mult mai uşoară cu lumea din jur, pentru că sufletul tău e foarte receptiv la tot ce se întâmplă. Rareori reuşeşti să îţi deschizi inima ca acum, tocmai aceea lumea te priveşte diferit, descoperind la tine un om cald şi înţelegător, un bun ascultător la nevoie. Eşti convins că poţi colabora eficient cu lumea dacă laşi toţi receptorii tăi deschişi, fără a mai filtra tot numai prin prisma raţiunii. Intuiţia, simţirea, senzaţiile sunt cele care îţi vor oferi azi cele mai corecte informaţii despre ceea ce se petrece în jurul tău şi tot prin intermediul emoţiilor transmiţi înapoi răspunsul tău.





HOROSCOP 25 MAI 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Nu te lăsa păcălit de un moment mai dificil cu care dai azi piept, pentru că, după ce va trece, îţi vei da seama că a avut mai degrabă o conotaţie pozitivă. Îţi arată de fapt cât de priceput eşti, cât de capabil eşti să depăşeşti astfel de momente, şi tocmai pentru că ai rezolvat totul cu brio, meriţi acum toate felicitările. Nu ţi-ai da seama câte ştii şi câte poţi să faci dacă nu ai trece şi prin probe de încercare, ca atare situaţia prin care treci azi, deşi te consumă la maximum, se va dovedi a fi un fel de premiu pentru tine. Ceea ce obţii te pune într-o lumină foarte bună, atât în ochii lumii, cât şi în ochii tăi. Stima de sine creşte, pentru că te lămureşti şi tu ce bine te descurci!