Horoscop 27 ianuarie 2019. Viaţa i se schimbă radical unei zodii

Horoscop 27 ianuarie 2019 Berbec

Partenerul de viata sau de afaceri te vor provoca la discutii aprinse la finalul acestei saptamani. Se pare ca ti-ai neglijat obligatiile parteneriale in ultimul timp si de aici au aparut o serie de nemultumiri din partea celorlalti. Intoarce-ti privirea, atentia si eforturile si catre zona parteneriala si rezolva amiabil conflictele ivite. Exista tentatia ruperii unor colaborări, dar sunt momente pasagere, iar dupa cateva zile totul va reveni la normal.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Taur

Rutina din acest weekend te poate obosi, insa vei reusi sa-ți rezolvi o serie de treburi, in special cele legate de serviciu. Dozeaza-ti eforturile pentru ca organismul este destul de solicitat si are nevoie de repaus. Unele afectiuni legate de aparatul digestiv si picioare se pot accentua, dar evita zilele acestea consultatiile, analizele medicale sau interventiile chirurgicale. Exista undeva in fundal posibilitatea aparitiei periodice a acestor simptome.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Gemeni

Dorinta de iubire este la cote inalte la finalul acestei saptamani. Sunt posibile altercatii cu persoana iubita sau cu copiii. Lasa emotivitatea si subiectivismul deoparte si fii mai atent la nevoile celor din jur. Sunt zile bune pentru a organiza mici peteceri pentru cei dragi sau pentru a te ocupa de un hobby. Sanatatea este vulnerabila in special pe segmentele aparatului urinar si cap.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Rac

Treburile gospodaresti sunt cele mai potrivite pentru zilele astea. Curateniile generale, reparatiile curente sau cumparaturile necesare traiului zilnic le poti face cu succes. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar cu putin efort si bunavointa se poate cadea la pace pe orice subiect. Pentru relaxare sunt bune depanarea amintirilor din copilarie cu cei dragi, vizitele in locurile natale sau la rude.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Leu

La finalul acestei saptamani se anunta calatorii pe distante scurte. Sunt favorizate intalnirile cu neamurile si prietenii apropiati. Se pot isca usor discutii neplacute. Evita sa dai sfaturi sau sa-ți faci probleme pentru orice informatie primita. Pe de alta parte sunt momente bune pentru studiu, invatare sau pentru planificarea unor cursuri. Ai avea spor la subiectele legate de cultura tarilor straine sau de spiritualitate.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Fecioara

Capitolul financiar este preocuparea majora. Poti primi o suma mare de bani in urma ativitatii desfasurate la un loc de munca. Sau poti afla informatii importante legate de modificarea salarizarii si conditiilor de munca. Factorul necunoscut iti poate crea neplaceri in sfera muncii si a castigurilor obtinute de aici. Recomandabil este sa iei lucrurile asa cum sunt, fara teama si prejudecati.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Balanta

Starile tale de spirit sunt fluctuante la finalul acestei saptamani. Se recomanda prudenta, deoarece esti tentat sa te implici in prea multe treburi si sa nu le poti duce la bun sfarsit. Se anunta momente bune pentru a merge la sauna, la un cabinet cosmetic sau la o sala de gimnastica. Bine ar fi sa iti propui si o dieta sau o minivacanta in singuratate. Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile tale. Informatiile secrete pot abunda in aceasta perioada, insa sorteaza-le doar pe cele care iti sunt de folos.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Scorpion

Momentele de introspectie, plimbarile in aer liber si somnul sunt cele mai indicate activitati pentru acest final de saptamana. Sunt posibile insomnii, vise, viziuni premonitorii sau stari de spirit destul de fluctuante. Evita spatiile aglomerate si problemele celorlalti. Sanatatea este vulnerabila. Dozeaza-ti eforturile si foloseste mai des remedii naturiste pentru imbunatatirea starii generale a organismului. Reține informatiile primite din sfera muncii!

Horoscop 27 ianuarie 2019 Sagetator

Întalnirile si dialogurile cu prietenii sunt la mare cautare in acest weekend. Sunt momente bune pentru iesiri in lume si pentru dialoguri usoare. De aceea evita sa pui la suflet chiar tot ce ti se spune. Pe de alta parte este destul de dificil in aceasta perioada de a delimita o relatie de iubire de una de prietenie. Astfel, rezuma-te la o atitudine echidistanta fata de toata lumea.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Capricorn

Ochii, urechile si gura lumii sunt ațintite asupra ta. Sunt posibile altercatii cu persoanele cu autoritate sau cu un sef de la serviciu. De retinut ca nemultumirile din sanul familiei se reflecta rapid si usor in vazul lumii. Recomandabil este sa-ți controlezi reacțiile si sa fii prudent la imaginea pe care le-o oferi celorlalti despre tine. La sfarsitul acestei saptamani este important sa-ti consolidezi pozitia sociala si sa-ti imbunatatesti relatiile cu superiorii.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Varsator

Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte. Vizionează o piesa de teatru, asculta un concert sau programeaza-ti participarea la cursuri si seminarii pe teme spirituale. Se pare ca acum esti mai orientat catre cele sfinte si mai putin catre laturile materiale ale vietii. Relatiile cu strainatatea sau culturile altor tari te pot interesa profund. Sunt posibile dialoguri aprinse cu cineva aflat in afara granitelor tarii in care te afli tu.

Horoscop 27 ianuarie 2019 Pesti

Banii si bunurile altora sunt preocuparea ta majora din acest weekend. Se pare ca ai ceva batai de cap vizavi de castigurile provenite de la ceilalti, insa cu putin efort vei reusi sa depasesti totul cu bine. La capitolul financiar, deocamdata domina necunoscutul si castigurile mici si incerte. Recomandabil este sa te tii departe de investitii, imprumuturi sau speculatii de orice fel. Energia vitala este fluctuanta si s-ar putea sa ai nevoie de ceva mai multa odihna.

