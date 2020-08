HOROSCOP 29 AUGUST 2020. Minciuni şi înşelăciuni, o zi apăsătoare pentru multe zodii

Berbec

O combinatie nefavorabila de circumstante poate necesita de la dvs. o flexibilitate maxima in comunicare si capacitatea de a schimba tactica comportamentului in functie de situatie. Exista o probabilitate de deteriorare a sanatatii, vatamari, accidente. Deci avei grija la micile detalii, din cauza lor va puteti rani. Vei lucra din greu si ii vei exploata si pe ceilalti in beneficiul tau.

Taur

Astazi, Taurul asteapta minciuni si inselaciune in orice. Chiar si in lucrurile mici, neintelegerile sunt posibile. Monitorizeaza-ti cu atentie banii. Cea mai buna solutie este sa lasati acasa sumele mari de bani, este posibil sa ii pierzi sau ca cineva sa ii fure. Incercati sa mancati doar alimente proaspete si naturale. Acest lucru va va imbunatati sanatatea si va evita intoxicatiile. Ai grija de tine astazi.

Gemeni

La Gemeni, dezechilibrul emotional si instabilitatea vor ajuta la depasirea muncii. Incercati sa scapati de notiunile preconcepute despre oameni. De asemenea, nu judeca oamenii in termeni de opinie subiectiva. Petreceti cat mai mult timp in afara casei, deoarece este posibil ca astazi sa intalniti o persoana cu care va veti conecta viata viitoare.

Rac

Este posibil ca Racii sa cheltuiasca o suma mare pe fleacuri. O zi periculoasa si dificila din punct de vedere al sanatatii. Ziua poate fi complicata de circumstante neasteptate Zi de lupta activa impotriva ispitelor. Concentravi-va doar pe ceea ce este important pentru dvs. In curand vor veni zile bune.

Leu

Legatura de dragoste a Leilor cu jumatatea lor se va dezvolta in cel mai bun mod. Astazi, o declaratie de dragoste si o cerere in casatorie vor fi ideale. In paln profesional, totul se va dovedi a fi bine. Prin urmare, puteti accepta toate evenimentele importante din viata dvs. si sa le implementati in acest moment.

Fecioara

Acesti nativi pot observa ca viata incepe sa simbolizeze speranta pentru un viitor mai bun. Oriunde te-ai afla, poti ajuta la deschiderea de noi perspective interesante pentru cei dragi. De aceea si ai o legatura din ce in ce mai buna cu ei, pentru ca se pot baza intotdeauna pe tine. Continua sa aduci fericire in viata celor dragi, iti vor raspunde la fel si ei.

