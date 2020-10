Horoscop 29 octombrie 2020. Nu va aşezati între patru pereţi, mai bine aranjaţi o întâlnire

Berbec

Este necesar sa castigi energie si sa obtii incurajari de la cei dragi. Sfaturile familiei si ale prietenilor va vor ajuta in munca dvs. mai mult ca oricand. Solutia optima si convenabila pentru dvs. sta in sfaturile primite de la ceilalti.

Taur

Taur, fii pozitiv, emotiile placute te vor proteja de negativitate si certuri. Nu va asezati intre 4 pereti, mai bine aranjati o plimbare seara in parc sau in gradina botanica. Intr-unul din aceste locuri te asteapta viitorul tau destin!

Horoscop Minerva. Mercur este încă retrograd nu afectează toate zodiile

Gemeni

Frumusetea interioara a Gemenilor ii atrage pe oameni, esti mereu in centrul atentiei, profita de aceasta ocazie pentru a-i inveseli pe ceilalti. Daca sunteti singur, soarta va pregateste o surpriza foarte semnificativa, dupa care viata va fi impartita in „inainte” si „dupa”.

Rac

Acum imunitatea este in declin, aveti grija atunci cand intrati in contact cu alti oameni. Distragerea si iritarea vor interfera la locul de munca. Cheltuielile in numerar vor depasi bugetul in mod neasteptat, din cauza neglijentei dumneavoastra.

Leu

Este un moment bun pentru o achizitie mult asteptata pe care ati amanat-o constant. Aratati partea cea mai buna, aratati abilitatile diplomatice si comportamentul delicat, atentia persoanei de interes va fi captata. O zi minunata pentru a te dedica romantismului.

Fecioara

Acum abilitatile analitice ale Fecioarei sunt in varf. Fiti corecti cu voi insiva, nu aveti incredere in tot ceea ce auziti, egoistii vor sa va substituie si sa se arate, profitand de voi.

