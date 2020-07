HOROSCOP 4 IULIE 2020. O zi bună pentru a-ţi schimba obiceiurile

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Berbec

Astazi te vei concentra pe sectorul carierei. Cauti idei si strategii care te pot ajuta sa-ti aduca mai multi bani sau mai multe rezultate notabile. Este important sa fii atent la semnarea unor contracte sau daca este vorba despre negociere, ce responsabilitati poti duce, ce angajamente iti poti asuma si care nu ai cum sa le onorezi.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Taur

Ai grija la sectorul comunicarii astazi, la ceea ce discuti, ce intalniri ai, cu cine colaborezi. Asculta-ti intuitia, pentru aceasta este astazi punctul tau forte. Este in regula sa fii astazi sceptic, pragmatic, sa pui la indoiala informatiile care ti se ofera, sa ceri sa ti se explice, sa ti se arate, ba chiar sa ti se demonstreze, daca este cazul.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Gemeni

Ziua de astazi este mai speciala din punct de vedere carmic. Este posibil ca anumite lectii pe care nu le-ai invatat in trecut sa reapara. Este o zi in care in prin plan se vor afla spiritualitatea, ideile legate de filozofie sau credinta, dar si vei da dovada de multa intelepciune.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Rac

Vei descoperi astazi lucruri extraordinare, mai ales legate de propria persoana. Te vei concentra azi mai mult pe sfera vietii interioare, pe ceea ce simti, pe trairile prin care treci, vei cauta sa descifrezi care sunt cauzele anumitor temeri sau convingeri. Permite-ti sa simti exact cum vin emotiile una dupa cealalta, fara a le infrana, te sfatuiesc astrele.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Leu

Ai nevoie de flirt, de atentie, de cochetarie, de distractie, de aventura, de pasiune, iar astrele sustin ca vei reusi sa atragi astazi persoane care gandesc ca tine sau care se arata disponibile de a intra in jocul tau. Ai grija totusi cum folosesti aceasta energie, te atentioneaza astrele.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Fecioara

De ceva timp treci printr-o criza spirituala, iar astazi aceasta va atinge si sectorul familiei. Astazi vei avea ocazia sa redescoperi anumite idei, sa retraiesti unele amintiri legate de parintii tai, de propria copilarie si adolescenta, vei intelege mai multe legate poate de propriii tai copii, daca este cazul sau de oamenii care iti sunt mereu aproape, orice-ar fi.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Balanta

Astazi esti mai tolerant si treci cu vederea peste micile greseli sau neintelegeri care pot aparea in relatiile cu ceilalti, iar diplomatia ta va da roade, sustin astrele, pentru empatia ta iti va aduce si mai multa notorietate, vei privit cu mai multa apreciere, iti va creste imaginea ta publica.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Scorpion

Pe plan financiar sau la munca s-ar putea sa ai parte de unele schimbari. Nu este vorba despre schimbari de situatie sau despre transformari radicale, dar cumva vei considera ca iti aduce un disconfort sau iti dezechilibreaza rutina cu care esti obisnuit. Ai rabdare, fii mai intelegator, vei observa ca micile schimbari iti pot aduce si mari beneficii.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Sagetator

Vei descoperi astazi ca altii sunt cei care preiau conducerea, ca unele decizii te iau prin surprindere. Chiar daca vei rezona cu acestea, insasi ideea ca nu esti tu cel care controleaza totul s-ar putea sa-ti displaca. Fii mai tolerant cu ceilalti si invata sa mai lasi lucruile sa decurga si altfel, sa privesti lucrurile si din alte pucte de vedere, sa asculti si alte pareri.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Capricorn

Este o zi buna pentru examene, teste, interviuri, pentru studiu, pentru discutii cu autoritatile, pentru ca astazi dai dovada de determinare, poti tine discursuri notabile, poti convinge, poti atrage oameni de partea ta. Foloseste-te de toate resursele pe care le detii, de abilitatile tale de comunicare.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Varsator

S-ar putea sa ai parte de o zi palpitanta, cu tot felul de provocari, care treburi de rezolvate, ba chiar si scurte drumuri de facut. Simti ca nu este momentul sa lasi pe umerii cuiva tot ce iti propui astazi sa bifezi, ci sa fii tu cel care coordoneaza, care alege, care decide dupa bunul plac.

HOROSCOP 4 IULIE 2020 - Pesti

Este o zi buna pentru a-ti schimba obiceiurile, pentru a-ti imbunatati stilul de viata, de aceea poti incepe o noua dieta, te poti apuca de mai mult sport, poti avea grija sa ai parte de mai mult somn si odihna, in general, dar de asemene,a te poti concentra pe activitati care iti fac o deosebita placere, precum hobby-urile.