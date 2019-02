HOROSCOP 5 februarie 2019. Robinetul pasiunii se închide, bucurii din Casa banilor

HOROSCOP BERBEC

Nu stii incotro sa mergi, pentru ca ai mai multe directii la fel de interesante, dar stii cum se intampla de multe ori: cand fugi dupa doi iepuri nu prinzi niciunul. Dar se poate si altceva: din cate variante ai la dispozitie, sa nu fie buna niciuna si ar putea sa apara o alta, complet diferita pe care sa merite sa mergi. Incearca sa amani marile decizii pe altadata, pentru alta zi, pentru ca s-ar putea sa mai apara detalii pe parcurs si sa regreti atunci ca n-ai mai asteptat. Nu s-au terminat cautarile tale, inca, deci nu spune ultimul cuvant, deocamdata.

HOROSCOP TAUR

Argumentele contradictorii pe care trebuie sa le gestionezi azi te duc intr-un punct de iritare maxima, incat e normal sa rabufnesti la un moment dat. In loc sa privesti conflictele din jur ca pe un motiv de enervare, mai bine te-ai gandi daca nu cumva iti prezinta lucrurile dintr-o alta perspectiva. Poate pe moment esti tentat sa le respingi, sa nu tii cont de ele, dar mai tarziu s-ar putea sa le gasesti utilitatea. Nu refuza o idee doar pentru ca e complet diferita de a ta. Nu le stii tu pe toate si nici nu ai intotdeauna dreptate, deci coboara tonul si urechea la cel care iti ofera azi o informatie foarte buna.

HOROSCOP GEMENI

Iubirea ta e fara margini si-ti deschizi inima toata ca s-o oferi celor care au nevoie de un gest de afectiune, de o vorba buna, de o mangaiere, dar daca dai atat de mult, s-ar putea sa ramai fara resurse la un moment dat, ca atare gandeste-te daca merita sa investesti pasiune chiar in toti oamenii si in toate lucrurile cu care te intalnesti. Unii s-ar putea sa se lase invaluiti in iubirea ta si vor lua tot ce ai tu de dat, ca intr-o zi sa te trezesti fara nimic in rezervor, ca atare invata sa fii mai selectiv cand oferi! Nu toata lumea merita atata iubire si nu orice actiune merita atata pasiune: mai inchide robinetul din cand in cand sau mai tine pentru tine.

HOROSCOP RAC

Te simti ignorat si nebagat in seama, dar in loc sa stai si sa suferi pentru acest tratament care nu-ti place, mai bine ti-ai revizui atitudinea sa descoperi ce nu le e pe plac celor din jurul tau de te dau la o parte. Sigur e o problema de comunicare la mijloc, ei nu te inteleg pe tine, tu nu-i intelegi pe ei, si de aici se nasc animozitatile. Recunoaste ca nu esti intru totul de acord cu cei din preajma ta, deci de ce ar fi ei de acord cu tine? Accepta-ti unicitatea, admite ca fiecare e altfel decat celalalt, si fiecare trebuie sa va acceptati unii pe altii chiar si asa, diferiti fiind. Nu pretinde ca lumea sa se adapteze la stilul tau, ci fa tu ceva sa te integrezi in acel mediu.

HOROSCOP LEU

Gandeste-te mai mult la tine, la linistea ta, poate chiar la sanatatea ta. Ai atins un nivel de oboseala si de stres fara precedent, incat ar fi mare nevoie de pauza. Numai prin odihna pasiva, nefacand nimic chiar, sau ocupandu-te de activitati care fac bine sufletului si spiritului, iti vei reincarca bateriile. Nu te implica in proiecte grele, de anvergura, cu un consum fizic sau mental masiv, pentru ca nu vei face fata. Cum esti o fire pasionala, ai putea depune prea mult zel in ce ai de facut, dar excesul de zel nu duce neaparat la reusite, ci poate genera erori si esecuri. Las-o mai moale pentru o zi, aduna-ti fortele si vei continua altadata. Acum retrage-te un poc din forfota lumii.

HOROSCOP FECIOARA

Nu stii ce sa apreciezi mai mult la persoana iubita: increderea si fidelitatea pe care ti le arata, sau frumoasele cuvinte de amor pe care le sopteste. Ai nevoie si de unele si de altele, pentru ca o relatie adevarata nu poate exista fara gesturi de afectiune, dar nici fara fapte concrete care sa sustina vorbele. Daca partenerul spune lucruri frumoase si atat, nu e de ajuns pentru o relatie de succes, ca atare arata-i ce anume astepti de la el. Poate nici nu-si da seama ca tu privesti iubirea si dintr-un unghi ceva mai palpabil, dincolo de latura pur emotionala. Vrei din ambele cate putin si la fel oferi si tu: si fapte concrete, si vorbe dulci!

HOROSCOP BALANTA

Ai nevoie de un stimulent de la cineva, pentru ca nu-l gasesti in tine insuti. Ai noroc: se iveste de undeva o persoana cu un tonus mai bun decat al tau care, prin exemplu personal sau prin incurajari foarte convingatoare, reuseste sa te sustraga dintr-o zona de apatie si neincredere in care ai alunecat. Il vei privi ca pe un adevarat salvator, pentru ca a aparut in calea ta exact cand aveai nevoie de un plus de energie pozitiva. Prinde-te de el si lasa-l sa te ridice inapoi la lumina, pentru ca prezenta sa are un efect excelent pentru un psihic obosit ca al tau.

HOROSCOP SCORPION

Te simteai nesigur pe tine, calci ca pe coji de oua si aveai un sentiment ciudat ca nimic nu e stabil in planurile tale, dar azi vei primi suficiente sfaturi practice si garantii care vor alunga starea de incertitudine. Devii din ce in ce mai sigur pe ceea ce faci si increderea aceasta te motiveaza sa mergi mai departe cu capul sus, calcand din ce in ce mai ferm si apasat, cu senzatia ca mergi in directia cea buna. Probabil esti sustinut de cineva care-ti diminueaza emotiile si fricile ce te-au impovarat inainte, si cat timp esti sub protectia sau indrumarea sa, totul merge bine. Lasa teama deoparte, esti in siguranta!

HOROSCOP SAGETATOR

Imagineaza-ti ca dragostea e un ogor care necesita activitati obligatorii pentru a da roade: il ari, il semeni, il uzi, il plivesti. Asa e si cu sufletul, semn ca se coace ceva, aici se pregateste o recolta minunata, dar nu poate aparea pe un teren neingrijit, asupra caruia nu te apleci cu grija si efort. Stai de vorba cu sufletul tau sa vezi ce nevoi are si ofera-i-le din belsug, pentru ca si roadele spre care te indrepti vor fi abundente. Nu uita ca munca ogorului implica si riscuri, si vicisitudinile vremii, si paraziti… ca atare grija ta trebuie sa fie permanenta. Recolta pe care o vei culege candva merita efortul, chiar daca dureaza.

HOROSCOP CAPRICORN

Uneori, constiinta iti spune sa te opresti, pentru ca e mult mai diplomatic sa taci si sa nu duci mai departe ce ai inceput daca stii ca cineva are de suferit de pe urma gesturilor tale. Chiar daca ar fi in beneficiul tau sa continui ce ai inceput, azi te gandesti mai mult la ceilalti. Daca cel putin o persoana are de pierdut de pe urma acelui pas pe care ai dori sa-l faci, ceva te trage de maneca la timp si astfel te sacrifici pentru unul singur. Nimeni nu va intelege de ce faci asta, dar e forma ta de a te darui, de a te dedica nevoilor altora, la greu. Nimeni n-ar fi facut asa in locul tau, dar tu crezi in aceste principii si te supui lor, sacrificandu-te pe tine.

HOROSCOP VARSATOR

Ai multe in plan pentru astazi, multe si marunte, dar te apleci trup si suflet asupra acestor sarcini pentru ca iti fac placere si vrei sa le duci odata la bun sfarsit. Concentreaza-te asupra acestei liste de obligatii pe care le-ai tot amanat inainte din lipsa de timp sau de mijloace pentru a te ocupa de el, dar azi ai toate resursele potrivite pentru a sterge dintr-un foc o intreaga serie de aspecte de pe lista ta de sarcini. Te vei simti eliberat ca prin farmec de o multime de fleacuri si vei reusi sa te mai relaxezi si tu, ca atare dedica-te lor, pentru ca vei rezolva dintr-o data mai multe puncte stresante de pe agenda de zi.

HOROSCOP PESTI

Nu spera rezultate imediate la planul pe care abia acum il construiesti pas cu pas, pentru ca mai e cale lunga pana la capat. Vor exista hopuri pe parcurs, intoarceri din drum, amanari si ocolisuri, dar important e ca vei ajunge acolo unde ti-ai propus. Cat timp inaintezi constient ca evolutia ta e lenta si anevoioasa, fara a spera miracole peste noapte, vei sti sa-ti dramuiesti bine resursele pentru un succes deplin la sfarsit. Chiar si azi dai piept cu un mic afront care, altadata, te-ar fi facut sa abandonezi, dar te-ai inarmat cu rabdare si vointa incat nu te vei opri aici. Vei lupta cu tot ce ti se ridica in cale, increzator in roadele finale.