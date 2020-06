Horoscop 6 iunie 2020. Un eveniment major va genera stări emoţionale foarte puternice acestei zodii

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Prietenii sunt foarte importanti pentru tine azi si iei legatura cu cativa dintre ei pentru a va pune la curent cu ultimele vesti din viata fiecaruia. Un plan comun ar fi de preferat pentru ca e o zi perfecta pentru toti daca ati iesi intr-o excursie sau la un gratar. Distractia, conversatiile, miscarea in aer liber vor fi liantul ideal pentru a va apropia mai mult sau pentru a-ti face noi prieteni in medii neexplorate inca. Ai putea sta ore in sir la palavre la telefon sau pe mess cu amicii pentru ca ai multe subiecte noi de discutat.

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Muncesti cu placere, pentru ca ai ocazia de a-ti pune mai bine in valoare calitatile si talentele in domeniul in care lucrezi. Cu atat mai placut devine efortul cu cat rezultatele muncii tale sunt apreciate si aduc o stare de bucurie pe chipul sau in inima celor carora te dedici. Ca e vorba si de ceva veleitati artistice puse in joc sau reusesti sa combini perfect utilul cu placutul in ceea ce faci, sentimentul final al acestei zile este unul de totala implinire, de parca ai reusit sa duci la capat tot ce ti-ai propus si ai facut si pe altii fericiti cu produsul muncii tale.

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Daca pleci la drum, va fi o calatorie fructuoasa, in care ai ocazia de a intalni exact oamenii de care ai nevoie intr-un proiect important. Faci cunostinte noi, primesti idei sau solutii interesante ce merita puse in aplicare, iar succesul oricarei colaborari este asigurat. Daca vrei sa ai o zi de succeº ia legatura cu oameni din alte orase sau alte tari, pentru ca cele mai profitabile roade apar din colaborarile la distanta. Un telefon, un mesaj primit de departe sau o deplasare in plan geografic se pot solda cu rezultate demne de mandrie.

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Esti in compania adecvata pentru a te lupta pentru drepturile tale, pentru a arata cat de bataios si ambitios esti, atunci cand e in joc reputatia ta. Cei din jur te sustin si te motiveaza sa faci tot ce-ti sta in putinta pentru a te remarca, pentru a obtine ceea ce ti se cuvine, ca atare te poti bucura de stimulentele celor care au incredere in tine ca de o portie de benzina! Unii te imping de la spate, te motiveaza, te incurajeaza cu vorbele cele mai potrivite, incat devii un luptator acerb pentru ceea ce vrei sa obtii pe aceasta cale. Poate ca devii reprezentantul tuturor pentru o victorie de rasunet!

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Leu (23 iulie – 22 august)

Se apropie un eveniment care genereaza stari emotionale foarte puternice. Pare sa fie un eveniment de familie pe care inima ta il asteapta cu mult optimism, pentru ca deschide o etapa mai buna in viata personala. Ca e o nunta, ca e venirea pe lume a unui copil, ca e mutarea intr-o casa noua, toate te incanta si amplifica starea de nerabdare in sufletul tau. Va fi bine, asa presimti!

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Merita sa investesti multa energie pentru a ajunge la roadele pe care le visezi, pentru ca totul se ridica lenþ dar sigur. Chiar daca vor exista momente cand vei fi solicitat la maximum, cu riscul de a te epuiza fizic, vei considera ca merita tot acest efort de vreme ce la final te asteapta rezultate atat de promitatoare. Nu te va ajuta nimeni, deci trebuie sa-ti organizezi foarte bine activitatea ca sa nu-ti pierzi nici interesul, nici energia si nici cheful pana cand vei ajunge la tinta finala.

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Esti un pic invidios pe nivelul la care a ajuns un coleg, care nici nu stie sa ramana modesþ ci face mare tam-tam pe seama realizarilor sale. Se cam lauda, iti spui, dar inainte de a-i critica succesul, mai bine l-ai lua de exemplu si ai incerca sa-i calci pe urme, pentru ca el chiar merita felicitari pentru ceea ce a atins. Ti-e putin ciuda ca nu esti tu in locul sau si nu poti sa-l feliciti sincer pentru reusitele sale, pentru ca se vede pe chipul tau o oarecare raceala, de parca nici macar nu ai dori sa vorbesti despre asta.

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Daca ai un ban la dispozitie, primul tau gand e sa iesi la cumparaturi pentru a investi ceva mai mult ca de obicei in aspectul exterior. Iti permiti o zi la salonul de frumusete sau o raita prin magazinele de fite pentru a-ti schimba garderoba sau, daca pentru tine frumusete inseamna arta, vei cauta sa-ti infrumusetezi spatiul in care traiesti cu un obiect scump pe care il doresti enorm, cum ar fi un obiect de mobilier sau un tablou. Termini ziua cu un sentiment de fericire deplina, descoperind, pentru a cata oara, ca banii aduc totusi fericire. Daca-i ai…

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

De mult nu te-ai mai simtit atat de bine, atat de fericiþ dornic de aventura si de distractie. Poate iubirea e cea care te entuziasmeaza asa sau iti aduci aminte sa fii copil si lasi sa iasa la iveala toata energia pe care o tineai blocata din timiditate sau din cauza stresului. Azi dai impresia ca nu mai tii cont de nimic, ca ai lasat deoparte orice retineri, pentru ca sansa de a te simti bine nu apare la tot pasul. Rupe-te de propriile limite si comporta-te ca si cum tu ai fi centrul universului!

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Lumea larga e atractia numarul unu de azi, deci petrece cat mai mult timp printre oameni, chiar si printre necunoscuti. E o reala bucurie pentru tine sa conversezi, sa legi noi prietenii, sa flirtezi, sa te simti liber sa faci ce vrei, cum vrei, unde vrei! Te simti bine numai in medii aglomerate, populate, galagioase, si mai ales printre persoane tinere, eventual printre copii, pentru ca, in adancul sufletului, si tu mai esti un copil care vrea libertate! Te bucuri de tot ce vezi in jurul tau ca un pusti care se distreaza de orice, te joci, glumesti, razi, ce mai, e exact atmosfera perfecta din preajma sarbatorilor!

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Banii vin si se duc intr-o clipa, dar norocul tau e ca stii pe ce resurse te poti baza si nu intri in panica atunci cand vezi ca banii abia intrati in portofel au si plecat de la tine. Banii sunt facuti sa circule, ca atare tu nu fugi de plati, de facturi, de achitarea obligatiilor acestei perioade a lunii, pentru ca esti constient ca nu poti scapa de ele oricat ai incerca. Plateste ce ai pe lista de sarcini pentru azi, pentru ca te vei simti mult mai bine dupa ce le vei da la o parte. Daca sunt mai multe plati mici achitate dintr-un foc, cu atat mai placuta senzatia de relaxare de dupa!

HOROSCOP 6 IUNIE 2020 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Poate fi o zi dedicata iubirii, cu promisiuni frumoase, cu declaratii pompoase, cu planuri de viitor facute impreuna, pentru ca ai mare incredere in omul de langa tine si astepti mult de la ziua de maine. Daca abia azi cunosti pe cineva, atractia poate fi instantanee iar idila voastra poate evolua foarte repede, ajungand la un nivel la care poti spune ca te face fericiþ ba chiar ca ti-ai gasit jumatatea potrivita! Privesti spre o viata in doi cu mult entuziasm si abia astepti etapele urmatoare!