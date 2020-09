Horoscop 7-13 SEPTEMBRIE 2020. Marte retrograd si Jupiter. Punct de cotitura pentru zodii!

Horoscop 7-13 SEPTEMBRIE 2020. In 13 septembrie, Jupiter, planeta norocului, aflata acum in zodia dificilului Capricorn, isi incepe miscarea directa. Cele doua evenimente majore ale saptamanii aduc zodiilor un punct de cotitura urias. Poate ca este timpul sa iesi de pe pilot automat si sa incepi sa depui ceva efort in schimbare.

Ce vrei? Pentru ce se merita sa iti canalizezi energia? Ce a ajuns la punctul in care este nevoie de o noua abordare? Fata de ce ai resentimente? Esti pregatit sa mergi mai departe? Care sunt visurile tale?

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana problemele de la serviciu vor fi echilibrate cu lucrurile pozitive care se petrec in sanul familiei. Depaseste cu inteligenta obstacolele daca vrei sa obtii rezultate pozitive. Bucura-te de iubirea partenerului si de timpul petrecut in compania sa ori flirteaza cu persoanele care te abordeaza. Nu irosi aceasta perioada pozitiva; profita la maximum de ea de dragul vietii atel amoroase.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Venus, planeta armoniei si echilibrului, s-a mutat s-a mutat in Leu. Asta inseamna mai intai de toate sa fii atent la relatia de cuplu, la secrete, la luptele de putere si bani pe care le aveti si nu le-ati confruntat inca. Evita o reactie brusca in fata oricarei situatii neasteptate ce implica pe altcineva in aceasta saptamana. Da-ti timp sa cantaresti consecintele pe care trebuie sa ti le asumi daca nu pui in practica o schimbare pe care ai dori-o.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Iti pot aparea la orizont activitati de facut cu altii, care sa devina prioritare pana spre mijlocul lunii noiembrie. Vei obtine succes daca te implici in a munci in echipa. Ceva ce nu a fost total lamurit in primavara si vara poate reaparea. Nu reactiona prea rapid daca nu esti incantat de ce apare sau de ce se asteapta de la tine. Da, este normal sa accepti si abordari diferite fata de ce stii tu, dar asta nu inseamna ca trebuie sa faci tu toate sacrificiile.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 7-13 SEPTEMBRIE 2020. Avalansa de speranta in amor!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 7-13 SEPTEMBRIE 2020. Dragostea este influentata de intrarea in retrograd a planetei actiunii si pasiunii sexuale, Marte, si intrarea in miscare directa a lui Jupiter, planeta norocului. Daca Marte te pune sa hotarasti ce anume vrei si ce rezultate iti doresti, Jupiter elibereaza o avalansa de speranta, incantare si incredere. Esti pregatit?

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Daca esti intr-o relatie sentimentala care ar putea avea viitor, incearca sa-i intaresti fundatia. Te vei confrunta cu mult stres pana la jumatatea saptamanii intrucat simti ca anumite lucruri nu functioneaza. Nu te lasa doborat de acest sentiment si nu intra in conflicte care nu-ti sunt de niciun folos. Foloseste-ti puterea creierului pentru a gestiona corespunzator aceste provocari. Daca esti singur, tine ochii deschisi. Vei avea sansa de a iesi si a flirta mai des decat o faci de obicei.

Horoscopul dragostei Taur

Aceasta saptamana este despre partenerul de cuplu si despre modul in care te trateaza. Mentine echilibrul intre voi. Daca nu ti-ai gasit inca jumatatea este momentul sa intalnesti oameni noi care sa-ti produca emotii pe care le credeai uitate.

Horoscop dragoste Gemeni

Viata de cuplu este plina de armonie si calm. Te bucuri de compania partenerului de cuplu si discutati despre visele comune, lucru care va apropie si mai mult. Daca esti singur, norocul este de partea ta asa ca nu-ti este greu sa cuceresti pe oricine iti doresti. Fa alegerile potrivite.

