HOROSCOP 7 februarie BERBEC

E o placere sa lucrezi intr-un mediu stimulativ, in care ideile tale sunt imbratisate imediat, in care lumea e de acord cu tine! Azi ai parte de un astfel de anturaj binevoitor, tonic, ce te incurajeaza sa-ti exprimi punctele de vedere si te sustine sa le si pui in aplicare. Primesti de la ei aprobari, confirmari, idei suplimentare, incat ti-e mai mare dragul sa colaborezi cu asemenea oameni. Nu se simte nicio urma de competitie in preajma si cat timp se mentine aceasta atmosfera pozitiva si primitoare, toate lucrurile merg ca pe roate. Inconjoara-te de oameni care te apreciaza daca vrei sa ai o zi de succes si fugi de invidiosi sau critici!

HOROSCOP 7 februarie 2019 TAUR

Cu tovarasul potrivit alaturi, esti gata sa dai startul unui proiect nou, entuziasmant, care va implica mari resurse de energie si ambitie din partea amandurora. Impreuna, totul va merge excelent, pentru ca fiecare investeste ce are mai bun si ce stie mai bine! Va completati perfect unul pe altul, va sustineti reciproc, va sfatuiti in permanenta, iar aceasta buna colaborare se va lasa cu succese de care veti beneficia laolalta. Singuri, fiecare, separat, nu ati avea aceleasi rezultate, dar in tandem totul evolueaza mult mai usor!

HOROSCOP 7 februarie 2019 GEMENI

Nu esti in apele tale, dar nu pentru ca ai avea tu vreo problema concreta, ci pentru ca esti puternic influentat de necazurile altei persoane. Pui suflet in problemele sale de parca ar fi ale tale, pentru ca trece prin momente dificile si ai vrea sa gasesti o solutie pentru a i le rezolva. Singur va depasi impasul, nu prelua pe umerii tai griji care nu iti apartin. Ajunge doar suportul moral, ca sa stie ca este cineva alaturi, dar nu insista sa duci tu tot greul in locul sau! El nu ar face la fel pentru tine.

HOROSCOP 7 februarie 2019 RAC

Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta. Abordezi o atitudine care, de obicei, nu te reprezinta, tocmai de aceea lumea prefera sa nu te bage in seama, poate asa iti trece. Totusi, tu esti cel contradictoriu: vrei sa te retragi in lumea ta si sa stai pe margine, dar in acelasi timp suferi ca lumea te ignora, ca nu esti primit in societate cu bratele deschise. Hotaraste-te odata: vrei sa te izolezi si sa-ti vezi de ale tale sau sa te integrezi printre ceilalti si sa comunici, fara sa mai vezi in jur doar inamici, suparari si persecutii?

HOROSCOP 7 februarie 2019 LEU

Oamenii pe care ii atragi azi alaturi de tine nu sunt compania cea mai potrivita pentru ce ti-ai propus. Sunt pesimisti, negativisti, neputinciosi, il iau pe nu in brate si se plang intruna, incat asocierea cu ei mai degraba te tine pe loc, decat sa te ajute. Mult mai bine te-ai descurca fara ajutorul lor, pentru ca ai sa vezi ca, in loc sa puna umarul la planul comun, iti iei pe umeri si sarcinile lor, pentru ca vezi ca nu stiu ce sa faca sau nu au curaj sa actioneze. Decat cu asemenea ajutoare care te tin blocat pe loc, mai bine singur. Cu ei sau fara ei, tot atat dureaza, dar macar ajungi acolo unde vrei prin forte proprii si in stilul tau, fara sa muncesti pentru altii!

HOROSCOP 7 februarie 2019 FECIOARA

Ai stat mult timp ca pe ghimpi in asteptarea unui eveniment de care depinde linistea ta sufleteasca. Iata-l ca se apropie, il vezi tot mai bine conturat la orizont, dar emotia creste si mai tare cand vezi cat de putin mai ai pana la implinirea acelui vis. Nu te culca, totusi, pe laurii victoriei, chiar daca e doar o chestiune de zile pana ce totul va deveni realitate, ci continua sa lupti pentru visul tau cel mare. Macar ai garantia ca e prin preajma, dar nu trebuie sa reduci ritmul dupa care ai construit totul pana acum. Foarte curand vei cunoaste fericirea!

HOROSCOP 7 februarie 2019 BALANTA

Primesti un stimulent mai mult decat binevenit intr-un moment in care erai gata sa abandonezi un plan care nu te multumea prea tare. Cineva este alaturi de tine si iti spune ca se poate, ca e un proiect cu sorti de izbanda, iar sustinerea sa iti face bine. Uneori ai nevoie de astfel de cuvinte de suport care sa te imbarbateze pentru ca slabiciunile din tine devin mai puternice decat vointa. Dar acum, iata, capeti iar curaj si energie si mergi mai departe depasind cu brio impasul ce te tinuse pe loc.

HOROSCOP 7 februarie 2019 SCORPION

Azi poti fi cavalerul in armura stralucitoare pentru o persoana care trece prin momente dificile. Apari la momentul cel mai potrivit pentru a-l scoate din intuneric, din suferinta, din singuratate. Practic, tu lupti pentru drepturile sale, uiti de propria ta viata doar pentru a sari in ajutorul lui si nimic nu te incanta mai mult decat sa observi macar o schita de zambet pe chipul lui. O faci dezinteresat, neconditionat, sincer, cu draga inima, oferind tot ce ai mai bun in tine pentru a-l proteja. Detii toate armele de care e nevoie pentru o victorie deplina, esti persoana cea mai potrivita sa preia pe umerii sai asemenea misiuni eroice, pentru ca esti curajos si pregatit de orice.

HOROSCOP 7 februarie 2019 SAGETATOR

Nu poti colabora cu grupul in care te afli astazi, pentru ca toti par preocupati de cu totul alte probleme si nu de scopul pentru care v-ati adunat la un loc. Sunt impovarati de propriile necazuri de acasa si de aceea nu le sta gandul la sarcinile de serviciu. Nu dati randament impreuna si mai bine n-ar mai fi de fata, ca nu ai cu cine lucra. Daca ar aparea cineva cu spirit de conducator care sa-i motiveze pe toti sa se concentreze la o singura activitate, lucrurile ar putea sa se mai urneasca. Nu reusesti sa-i stimulezi ce influenteaza ei pe tine incat esti gata sa renunti.

HOROSCOP 7 februarie 2019 CAPRICORN

Te simti binecuvantat azi de prezenta unei persoane pe care o admiri enorm, pe care incerci sa o imiti din anumite puncte de vedere si sa-i calci pe urme. Ai sansa de a sta in preajma sa, de a-i simti influenta, de a-i primi indrumarile, si te consideri de-a dreptul norocos pentru acest privilegiu! Ai enorm de invatat de la acest om care iti este superior, pentru ca e un maestru in domeniul in care tu inca acumulezi cunostinte. Ia notite si stai cu urechile palnie la lectiile pe care ti le ofera, poate deloc pe gratis, pentru ca poate fi vorba si de un curs platit, dar esti incantat de tot ce auzi. Inchei ziua cu un sentiment de bogatie intelectuala si spirituala!

HOROSCOP 7 februarie 2019 VARSATOR

Cariera este locul celor mai minunate evenimente, dar nu neaparat datorita calitatilor sau talentelor tale, ci mai degraba datorita unor auspicii norocoase de care ai parte numai tu. Treci prin locul potrivit in momentul potrivit si ai sansa rara de a arata ce stii si ce poti, ceea ce poate deveni punctul de plecare spre un succes neasteptat. Nici nu e nevoie de eforturi sustinute, ci doar de un prilej excelent de a interveni cu o vorba, cu un gest, cu o actiune exact cand era mai mare nevoie de ele, ceea ce va atrage atentia asupra persoanei tale, adunand laude si felicitari sincere.

HOROSCOP 7 februarie 2019 PESTI

Ai mai multe planuri pentru perioada urmatoare, dar nu te poti concentra asupra ambelor in acelasi timp. Fa distinctie clara intre marile tale proiecte si nu te apuca de doua in acelasi timp, pentru ca stii cum se spune: nu fugi dupa doi iepuri ca nu prinzi niciunul! Greu va fi sa te decizi asupra unei singure directii, dar cand vei vedea ce bine inainteaza lucrurile chiar dupa primii pasi, vei avea garantia ca ai facut alegerea cea buna. Nu renunta la planul de rezerva, pentru ca, dupa ce-l vei incheia pe primul, te vei putea ocupa si de celalalt! Dar nu deodata!