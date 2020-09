Horoscop 7 SEPTEMBRIE 2020. Ce-ti aduce prima zi a saptamanii lui Marte retrograd? Ce spun astrele, runele şi tarotul

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca vitalitatea este mai scazuta, partial se datoreaza faptului ca ai tras la maxim de tine in aceasta faza mai ocupata iar Marte conducatorul tau isi va incepe mersul retrograd in 9 septembrie. Oricum, contextele astrale de azi iti forteaza limitele si cu cat depui mai mult efort, cu atat vei obtine rezultate mai slabe. Vezi asta ca pe un semnal de a incetini ritmul si de a opta pentru activitati mai relaxante si timp liber placut.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Contextul astral dintre Luna si Uranus de azi te poate influenta ca ceva din ce spui sau faci sa fie considerat de altcineva socant si pana nu explici de ce, se poate simti dat la o parte. Oricum, asta poate fi destul de frecvent. Prietenii ar trebui sa se obisnuiasca cu ideea ca te schimbi ca persoana si ca se schimba si ideile tale si interesele curente.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O lipsa de incredere ar putea fi motivul pentru care nu vrei sa beneficiezi de mai mult progres asa cum iti doresti. Oricum, asta poate fi mai profund pentru ca te afli intr-un proces de schimbare substantiala ce iti poate influenta afacerile de zi de zi. Nu esti dispus sa mai preiei mai mult decat doresti.

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 7 SEPTEMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 7 SEPTEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Regele de spade

Cartea simbolizeaza autoritatea, adevarul, gandirea limpede, puterea intelectuala. O persoana cu autoritate face judecati de valoare. Daca il asculti ai putea lua decizii fara sa risti prea multe. Regele de spade este un lider corect, care nu face favoritisme.

Horoscop tarot zilnic TAUR

7 de bate

Actioneaza decisiv impotriva agresiunii. Fii gata sa-ti aperi pozitia. Arata forta in fata fortelor aparent coplesitoare, pentru a nu fi considerat victima sigura. Aceasta carte poate trimite mesajul despre un teritoriu familiar pe care cinevrea sa-si arate o anumita pozitie. Apara-ti drepturile si nu te lasa doborat.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

5 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza pierderea, regretul, dezamagirea, disperarea. Daca apare inversata, ea iti aduce mesajul ca este posibila gasirea unui obiect pierdut, ratacit. Sau poate cineva care a iesit din viata ta vrea sa se intoarca. Poate un partener de afaceri doreste reluarea proiectelor. Ceva ce a fost stricat in trecut se repara.

Etalare zilnica RUNE mistice LUNI 7 SEPTEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 7 SEPTEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – TEIWAZ. Semnificatie : RAZBOINICUL. Energia masculina si principiul activ sunt caracteristicile acestei rune, aducand drept rezultat o anxietate la bun sfarsit. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in resursele cuiva. In situatii de relatii interpersonale sau de devotament pentru o cauza, aceasta runa sfatuieste la perseverenta, in acelasi timp reamintindu-ti ca rabdarea poate sa fie uneori o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza adanc fundatiile vietii tale. Facand asta, ai putea ajunge si cultiva cele mai puternice si adanci resurse de care dispui.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – GEBO : Semnificatie PARTENERIAT. Norocul iti zambeste si surprize dragute vor aparea neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce este meritat cu prisosinta. Probabil vei primi o promovare, o recompensare, o lauda sau un cadou. Este speranta si bucurie. Sunt promisiuni implinite si vise devenite realitate. Este gratie si iertare.Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acesta cazul, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii individualitatea : sa tii minte ca adevaratele parteneriate apar atunci cand doua fiinte formeaza o echipa in care fiecare isi mentine propria sa singularitate cu toata forta si contributia ce deriva din asta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ : Semnificatie SEMNALE. Aceasta runa te sfatuieste sa te astepti la neasteptat. Este un mesaj care te cheama sa te deschizi spre schimbare si renovare, poate chiar spre un cu totul alt tip de viata. Vor fi relatii noi, contacte si legaturi noi, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise in timpul intalnirilor sau discutiilor uzuale. Pe de alta parte, Ansuz iti reaminteste ca este nevoie ca mai intai sa te iubesti si pretuiesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si sa pretuiesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste ca tu sa iti reamintesti asta zilnic.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi LUNI 7 SEPTEMBRIE 2020. Tine-te bine!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 7 SEPTEMBRIE 2020. Sensibila Luna in Taur se intalneste cu Uranus, aflat tot in Taur, si aduce cateva schimbari. Magie, romantism, vibratii amoroase puternice. Tine-te bine!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Din punctul de vedere al relatiei de cuplu lucrurile nu stau deloc bine, simti ca te-ai indepartat de partener. Te afli la o rascruce, depinde de tine in ce directie vrei sa mergi. Cea mai usoara decizie este sa pui punct relatiei, insa daca nu iti doresti un astfel de final, schimba-ti rapid comportamentul. Daca esti singur, frustrarea pe care ai simtit-o recent dispare fiind inlocuita de entuziasm. Asa ca nu este de mirare ca intr-o astfel de stare de spirit vei intalni o persoana speciala.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Asadar, relatia ta de cuplu a inceput sa se schimbe in bine dupa o perioada turbulenta. Partenerul de cuplu este influentat de nou gasitul tau optimism ca si de pasiunea de care dai dovada, reindragostindu-se, astfel, de tine. Esti singur? Stelele sunt favorabile gasirii dragostei.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Astazi se anunta o zi minunata in care abunda momentele placute alaturi de persoana iubita. Incearca sa nu lasi sentimentele de anxietate sa strice atmosfera aceasta magica. Daca esti singur, o persoana fascinanta abia cunoscuta intra in viata ta si ti-o va schimba in bine.

