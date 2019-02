HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019: Sâmbătă se anunţă schimbări importante pentru unele zodii

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 BERBEC

Nu ai de ce sa-ti pierzi curajul daca mai apar in calea ta si piedici, pentru ca ele au rolul de a te ambitiona si mai tare! E o dovada clara ca esti capabil de mai mult decat ai crede, ca poti reusi chiar si in ciuda celor mai mari oprelisti si afronturi, descoperind ca detii calitati de care nici macar nu erai constient. La greu poti observa de ce esti capabil, nu atunci cand toate merg bine de la sine, ca atare nu te speria de provocarea la care esti supus, pentru ca o vei depasi mai bine decat ai spera! Implica-te ca poti!

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 TAUR

Nimic interesant in program astazi, ca atare poti profita de o zi mai lejera pentru a lenevi in voie pe langa casa. Ori esti foarte obosit si nu gasesti in tine forta de a face nimic care sa te solicite fizic, ori esti foarte plictisit si nu gasesti nimic deosebit de facut, deci ziua pare a fi complet pierduta pe lucruri banale, marunte, neimportante pentru o fire creativa ca tine. Esti influentat poate de cineva din anturaj care prefera comoditatea duminicala decat orice activitate, oricat de mica, ce ar mai putea anima un pic atmosfera.

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 GEMENI

Foarte contradictorie atitudinea ta astazi, pentru ca acolo unde ar trebui sa te comporti ca un om matur, serios, concentrat la problemele cotidiene, te porti ca un copil lipsit de griji, cu gandul in alta parte. Poate nu e rea aceasta viziune mai superficiala in fata greutatilor, dar nu lasi cea mai buna impresie in ochii celor care asteapta mai mult de la tine. Adapteaza-ti modul de a te implica in ce ai de facut in functie de situatie, ca nu cumva sa le incurci intre ele, adica sa iei prea in serios lucruri banale si simple, si prea in gluma treburi importante.

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 RAC

De multe ori, cele mai frumoase opere de arta se nasc din suferinta, din tristete, in momentele in care inima artistului plange. Acelasi lucru poti face si tu astazi, pentru ca te apasa o povara pe suflet, plangi surd in sinea ta pentru o pierdere sau un esec, dar daca transpui aceasta durere intr-o forma de creatie, vei fi uimit sa vezi ce iese! E forma ta de a concentra energia pe care ai fi consuma-o in lacrimi si suspine, intr-o creatie artistica demna de mandrie. Nu e o rusine sa suferi, asa e, dar e minunat sa si poti scrie ceea ce simti, sa pui pe clape ceea ce te doare sau sa pictezi in tonurile inimii tale. Asa vei depasi cel mai usor momentul…

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 LEU

Atatea planuri marete te motiveaza, dar te si epuizeaza la un moment dat, ca atare revino un pic cu picioarele pe pamant ca sa te odihnesti. Unii spun ca parca ai trai prin stele, ca visezi cu ochii deschisi, ca nu se poate vorbi cu tine cat timp esti concentrat numai la telurile tale cele mai inalte. Ai tot dreptul sa visezi pana departe, dar nu cumva scapi din vedere lucrurile imediate, cele mai apropiate? Ia o pauza din atatea proiecte megalomanice, si ocupa-te si de fleacurile banale de zi cu zi, ca altfel se aduna prea multe si te vor coplesi intr-o zi. Nu e o rusine sa-ti asumi sarcini marunte, ca mersul la piata, bucataria sau curatenie, doar pentru ca tu visezi lucruri de dimensiuni galactice! Le poti face pe amandoua: si banalul, si colosalul!

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 FECIOARA

Ai ajuns intr-un moment in care stii cat valoreaza timpul. Se vede ca ai capatat mai multa experienta si nu mai lasi timpul sa se scurga inutil, ci profiti de fiecare moment pentru a-l valorifica la maximum. Treci in revista lunile scurse intr-un sens pornit candva si descoperi ca ai avut parte de multe momente cu totul deosebite ce le-au transformat in punct de reper in destinul tau. Privesti spre viitor cu incredere, planificand deja evenimente deosebite.

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 BALANTA

Dai piept cu un hop in planurile tale care ingreuiaza evolutia lor pe mai departe. Daca vezi ca nu poti depasi azi impasul, ia o pauza si lasa un pic lucrurile sa se aseze, fara sa mai faci nimic. E posibil acum sa fii obosit, deprimat sau lipsit de motivatie si sa nu gasesti cele mai eficiente solutii, de aceea cel mai bine ar fi sa abandonezi orice efort pentru cateva zile. Peste o vreme, cu o alta viziune asupra lucrurilor, vei sti ce e de facut, dar azi parca vaslesti impotriva curentului si nu observi nici un progres. Uneori, chiar si astfel de blocaje au un rost, pentru ca atrag atentia asupra unor aspecte pe care, prins in iuresul evenimentelor, nu le-ai fi vazut.

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 SCORPION

Sperai sa fie o zi linistita, dar in loc de odihna si activitati de placere, ai parte cu o situatie neprevazuta care strica atmosfera. Parca te-ai trezit in mijlocul unei furtuni, desi cerul parea complet senin inainte, deci o surpriza pe care nimic nu o prevestea ca se apropie. Toate planurile pentru azi sunt date peste cap si, in loc sa dormi, sa te relaxezi, sa te ocupi de ceea ce-ti face tie placere, trebuie sa schimbi totul din mers, avand parte de o zi stresanta si obositoare. Nu-ti face asadar planuri prea stricte, pentru ca pot fi date peste cap si nu vei sti cum sa te adaptezi noii situatii.

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 SAGETATOR

Oboseala nu e un impediment atat de mare pentru tine, desi esti epuizat dupa o saptamana plina de munca si evenimente. Tot mai gasesti in tine resurse de energie pentru a te ocupa de un proiect mult prea interesant ca sa-l lasi pe altadata. Iti aduni fortele pentru ca esti motivat la maxim de ceea ce ai putea obtine, ca atare nu poti rata ocazia. Chiar daca un efort in plus te-ar putea lasa fara vaga, merita totusi, pentru ca ai putea ajunge la rezultate demne de mandrie! Concentreaza-te, oricat de greu ar parea, pentru ca ai regreta daca-l lasi sa treaca!

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 CAPRICORN

Atmosfera este vesela si tonica in jurul tau si te simti excelent printre cei dragi. Te cobori la nivelul copiilor, de parca nu ai fi departe de varsta lor, pentru ca ai suficiente motive de distractie pe oriunde te-ai duce. Se incing petreceri ad-hoc peste tot, te intalnesti cu prieteni amuzanti cu care iti place sa-ti petreci ziua. Si vestile bune curg de pretutindeni si abia astepti sa le transmiti si tu mai departe, la randul tau, ca sa bucuri pe altii.

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 VARSATOR

Azi parca ti s-au inecat toate corabiile si aluneci pe o panta a tristetii care nu ti se potriveste deloc. Unde e veselia ta caracteristica, optimismul tau debordant, energia ta pozitiva? Sigur ca ai si tu problemele tale, dar nu merita atata atentie cat le oferi. Cu o atitudine tonica, pe care tu o cunosti foarte bine, cu o viziune optimista asupra viitorului, nimic nu merita atata incrancenare. Lasa cuvintele cu tenta negativa la o parte, gen nu pot, nu vreau, nu stiu, nu merge… Ba da, toate au solutii daca nu te invalui in aceasta haina trista si sumbra care nu-ti vine bine. Lupta impotriva acestei stari emotionale: trece!

HOROSCOP 9 FEBRUARIE 2019 PESTI

Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea ei, pe care nimeni altcineva nu ti le poate da in acest fel. Daca mama nu e pe aproape, vei putea primi aceleasi emotii intense din partea unei persoane pe care o admiri si o respecti si care se poarta cu tine de parca ti-ar fi cu adevarat parinte. E minunat sa te simti in siguranta cand cineva este alaturi de tine neconditionat. Daca mama esti tu, joci un rol cheie in viata copilului tau care te priveste ca pe o sfanta.

