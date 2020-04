Horoscop BANI si SUCCES, 21-26 APRILIE 2020. Ce ne aduce Luna Noua in Taur, zodia banilor?

Provocarea este sa facem schimbari inovatoare si sustenabile chiar in timp ce simtim stresul regimului de izolare.

Trebuie sa facem fiecare tot ce putem mai bun. Aceasta Luna Noua semnifica un nou inceput si momentul de a incepe sa lucram la strategiile de termen lung. Momentul super intens al saptamanii este pe 25 aprilie cand Pluto intra in retrograd pana pe 4 octombrie 2020. Dupa acest weekend, intensitatea crizei pe care o traim incepe sa descreasca, cel putin deocamdata.

Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In aceasta saptamana te pot astepta noi inceputuri financiare. Vei fi in stare sa materializezi planuri si asta iti va creste starea de spirit. Aspecte care ti-au dat batai de cap vor fi rezolvate in cel mai bun mod posibil, ceea ce implica si sustinere din partea colegilor. Finantele tale sunt intr-un stadiu destul de bun si vor fi imbunatatite in viitor. In aerul tau pluteste un vag sentiment de usurare si optimism pe care ar trebui sa il simti si sa il amplifici.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)

La munca, lucrurile vor fi excelente ; favorurile planetare pe care le primesti te ajuta sa stabilesti contacte importante cu cei superiori tie carora le poti inainta propuneri si planuri fructuoase pentru viitor. In finante, situatia se poate considera oarecum dificila. Trebuie sa faci miscarile corecte care sa te ajute sa iti cresti veniturile si sa eviti pe acelea care te imping spre cheltuieli inutile. Rezolva-ti datoriile de orice fel, fie si doar o factura de utilitati si nu le mai neglija, nu e un semn bun in Univers amanarea platilor.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

A venit vremea ca lucrurile sa se puna in miscare si in cariera dar si in finantele tale. Toate incercarile tale recente in sfarsit dau rezultate si acum vei putea gasi o cale spre a-ti indeplini visele. Nu face nicio miscare pripita. Pasii inceti dar siguri iti vor aduce cele mai bune rezultate. Nu lasa saptamana sa se iroseasca, chiar daca trebuie sa faci putin mai mult efort.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

