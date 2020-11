Horoscop BANI si SUCCES NOIEMBRIE 2020. Mercur iese din retrograd. Influente in casa banilor!

Evenimentul major al saptamanii este iesirea lui Mercur din miscarea sa retrograda. Totul trece pe repede inainte, de aceea trebuie sa anticipezi cu precizie ce urmeaza. Mercur este in Balanta si te indeamna la negocieri, la decizii rapide, intr-un mediu nu foarte prietenos.

Iata ce aduc zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este timpul sa iti reajustezi stilul de comunicare. Esti satul ca altii sa fie avansati si tu nu? Nu tine mereu de calitatea muncii ci de felul in care altii sunt in stare sa ii faca pe superiori sa ii observe cu privire la ceea ce fac. Acum, cu unii oameni unici ce apar in viata ta sociala, vei deveni cu adevarat confortabil despre valoarea ta. de acum incolo, tot ce trebuie sa faci este sa ceri ceea ce meriti.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana aceasta oportunitatile vin de peste tot spre tine, nici nu stii de unde vin, si ti se pot parea bulversante pentru ca iti afecteaza dorinta nativa de securitate, pentru ca nu stii ce sa alegi si ce este cel mai bine pentru tine, dar esti foarte bine si asa. Ai tendinta sa conduci cu mai multa viteza si imprudenta decat de regula, deci fii foarte atent in trafic. Fii proactiv platind ceea ce datorezi, nu sta sa primesti acel telefon.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o saptamana foarte productiva. Echipamentele functioneaza foarte bine si mailurile ajung la timp. Comunicarea se usureaza. Te simti deja destul de indraznet si rebel despre ce faci in mod curent ca sa iti castigi existenta. Vei vedea ca folosirea acestei viziuni unice pe care o ai ca sa iti usurezi calea financiara functioneaza foarte bine deocamdata. A-ti exprima opiniile nu trebuie sa fie ceva permanent. Lasa-ti munca sa se exprime in locul tau.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

