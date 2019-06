HOROSCOP CASSANDRA 10-16 IUNIE 2019: Ploua cu daruri pentru o zodie. Cineva are parte de o vacanţă exotică

BERBEC 21.03-20.04: Interesul dumneavoastra pentru bani si castiguri va creste mai mult, deoarece Venus este alaturi de Soare in Casa castigurilor. Veti atrage banii pe care apoi ii veti cheltui pe lucruri frumoase pentru dumneavoastra si cei dragi.

TAUR 21.04-21.05: Sunteti diplomati si fermecatori cu toata lumea pe care o intalniti. In aceste zile parcurgeti o perioada prielnica pentru a cumpara tot felul de „comori” pentru propriul dulap. Fiti insa rabdatori cu partenerii si prietenii apropiati.

GEMENI 22.05-21.06: Infricosatorul Marte intra in Casa castigurilor si ramane aici o perioada. Acest lucru va stimula nevoia dumneavoastra de a face cumparaturi cu care sa ii impresionati pe cei dragi. Atentie insa la cheltuieli!

RAC 22.06-21.07: In aceste zile energia este sporita de astre, facand relatiile cu cei din jur deosebit de netede. Va veti bucura de prieteni desi, in acelasi timp, Marte va va face uneori prea agresivi. Fiti draguti cu cei mici!

LEU 22.07-22.08: Este un moment puternic, mai ales ca veti straluci intr-o lumina plina de farmec. Circumstantele create de Venus vor fi favorabile pentru viata profesionala si veti atrage oportunitati minunate pentru dumneavoastra. Succes!

FECIOARA 23.08-22.09: Aveti sansa de a calatori de placere si se poate sa va indragostiti de cineva diferit sau de o alta cultura. Va veti bucura de evenimente culturale – concerte, spectacole, lecturi sau orice altceva va poate imbogati viata intr-un mod special.

BALANTA 23.09-22.10: Marte se indreapta spre varful diagramei dumneavoastra si asta va va trezi ambitia mai mult ca niciodata. Vestea buna este ca veti atrage favoruri, bani si daruri de la altii. Puteti beneficia si de bogatia partenerului.

SCORPION 23.10-21.11: Relatiile cu partenerii si prietenii apropiati sunt destul de agitate. Cel mai bun aliat va fi rabdarea, care pentru dumneavoastra este antidotul maniei. In weekend veti calatori si veti explora noi cai de extindere a culturii personale.

SAGETATOR 22.11-21.12: Accentul se va pune pe munca, fiind mai productivi in tot ceea ce faceti si pentru acest lucru veti fi apreciati de sefi si de colegi. In weekend, alaturi de partener veti gestiona resursele comune sau un buget.

CAPRICORN 22.12-19.01: La orizont se ivesc cateva complicatii in relatiile romantice. S-ar putea chiar sa creasca tensiunea intre propriii copii. Aveti rabdare si nu priviti situatia ca pe ceva prea grav. Totul este trecator. In weekend aveti posibilitatea sa va dovediti talentul creativ.

VARSATOR 20.01-18.02: Va concentrati pe problemele casei si ale familiei. Este posibil sa faceti o schimbare de locuinta, sa redecorati sau sa achizitionati obiecte de uz casnic. Fiti discreti si cu tact atunci cand vorbiti cu cei din jur.

PESTI 19.02-20.03: Primiti vesti bune in legatura cu o proprietate scoasa la vanzare sau cu o afacere in derulare. De asemenea, relatiile cu persoanele apropiate vor fi mai calde si mai indraznete. In weekend aveti de infruntat mici dispute trecatoare cu persoana iubita.