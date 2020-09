HOROSCOP CASSANDRA: Aveţi o agendă încărcată în weekend. Ce zodii au liber la petrecere

BERBEC 21.03-20.04: Este o saptamâna pozitiva, cu multe intâlniri si evenimente legate de arte si lumea divertismentului care va vor incânta. Totusi, miercuri sau joi, s-ar putea sa va confruntati cu ceva probleme legate de autoritati. Fiti retinuti in exprimari!

TAUR 21.04-21.05: Va preocupa inca ceva probleme legate de propria familie, multi dintre dumneavoastra ocupându-se cu reamenajari si redecorari acasa. Din fericire, sunteti destul de diplomati cu toti cei pe care ii intâlniti.

GEMENI 22.05-21.06: Este o saptamâna destul de aglomerata plina de sanse sa intâlniti oameni noi, sa vedeti lucruri inedite si sa invatati lucruri interesante. S-ar putea sa atrageti bani si sa va bucurati sa cumparati lucruri frumoase pentru dumneavoastra si cei dragi.

RAC 22.06-21.07: Este momentul perfect pentru a face pace cu dusmanii sau cu prietenii cu care va este dificil sa va confruntati. Este si un moment bun pentru a va reinnoi garderoba. In weekend va ocupati cu mare atentie de aspectul dumneavoastra.

LEU 22.07-22.08: Aveti destula energie pentru a realiza foarte multe in aceste zile. Dar, in pofida acestor vesti bune ar trebui sa va abtineti de la comentariile acide. Puteti provoca multe neplaceri in jur din cauza unor replici taioase.

FECIOARA 23.08-22.09: Câteva discutii serioase referitoare la o mostenire, o proprietate comuna sau un prieten apropiat va pot pune intr-o situatie delicata. Reactia dumneavoastra poate fi una agresiva, asa ca nu va implicati si ramâneti rece.

BALANTA 23.09-22.10: Va bucurati de compania unor oameni mai tineri decât dumneavoastra, care vor sa va auda opinia. Vi se vor cere sfaturi despre cum puteti face lucrurile mai atractive sau despre vestimentatie.

SCORPION 23.10-21.11: Acesta este momentul perfect pentru a face un pas inainte in cariera dumneavoastra. Puteti cere o favoare importanta sau chiar o marire de salariu. In weekend trebuie sa fiti atenti la sanatate si la excesul de dulciuri!

SAGETATOR 22.11-21.12: Saptamâna aceasta aveti o mare dorinta de a experimenta lucruri noi si a va extinde cunostintele. Va veti intâlni cu oameni noi, mai ales cu cei care fac parte din medii diferite. Succes!

CAPRICORN 22.12-19.01: Partenerii si prietenii apropiati va vor sustine, dar in cadrul familiei vor avea loc câteva dispute care va vor indispune putin. E bine sa nu turnati combustibil in foc! mai bine pastrati-va calmul si evitati certurile.

VARSATOR 20.01-18.02: Doriti sa discutati probleme importante, iar altii sunt la fel de interesati sa impartaseasca ideile cu dumneavoastra. Laudele va vor iesi in cale din partea tuturor si va veti simtiti ca si când ati câstigat o batalie.

PESTI 19.02-20.03: Aveti o agenda incarcata si doriti sa finalizati lucrurile. Va simtiti in forma, motiv pentru care veti fi productivi. Faceti liste, va setati o stacheta fixata cam prea sus, dar veti trece peste obstacole fara probleme. Succes!