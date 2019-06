HOROSCOP Cristina Demetrescu iulie 2019. O lungă vară fierbinte, cu probleme financiare şi amoroase. Casă, familie, sănătate, bani

HOROSCOP Cristina Demetrescu iulie 2019. Anul acesta este proiectat cap-coada pentru voi a fi extrem de important, scrie astostar.ro. Ca de fiecare data cand Destinul se afla intr-o zodie, capatul acestui Destin, Karma se afla la 180 grade distanta, la polul opus, in zodia de pe aceeasi axa, in cazul de fata in Capricorn. Acest lucru arunca in ringul de box sau de dans, de ce nu, relatiile voastre versus viata personala, deciziile luate in comun cu cineva versus ce realizati prin voi insiva, trebuie versus simt, cariera versus familie.

Destinul este Destin si daca ati intrat in 2019 cu dileme legate de relatia actuala de casatorie, de viitoare casatorie, de parteneriate in afaceri, despre diverse conflicte deschise si procese, aceasta conjuncturea astrala deosebita ce revine pe axa Rac/Capricorn dupa 18 ani, va determina acele intamplari implacabile care nu mai tin atat de liberul vostrui arbitru, cat tin de voia sortii.

Da, veti fi ajutati, insa este o chestiune cu dus si intors, pentru ca de multe ori Destinul actioneaza abia dupa multa vreme dupa ce omului i s-a creat sansa de a actiona de sine statator. Diferenta de a actiona prin proprie vointa sau fortati de Destin este una majora si se refera la factorul Timp. Una este sa te pregatesti din timp pentru schimbari majore de viata, sa faci strategii, sa inveti, sa fii independent si sa beneficiezi de vizita planetelor, zdravan echipat de a primi fluxul lor pozitiv, alta este sa tot amani, desi stii ca ar trebui sa faci ceva si sa te trezesti ca un anumit capitol din viata te ia prin suprindere, total nepregatit.

Pentru voi Racii totul ar trebui sa fie mult mai simplu, pentru ca zodia voastra se defineste prin verbul "a simti". Voi sunteti cei care detineti intuitia cea mai puternica si daca voi nu stiti ce aveti de facut, inseamna ca nu ati facut inca efortul sa va cunoasteti suficient. Nu doar ca Destinul in Rac este important inca o data pentru cunoasterea voastra de Sine, bineinteles si pentru cei mai tineri, care abia acum incep sa faca numite introspectii si sa isi puna intrebari despre ei, dar este extrem de impotant pentru noi toti, indiferent de zodie. Pot spune simplu, carma e la voi, iar daca se intampla ca de voi sa depinda familia, angajatii sau un numar de persoane, atunci aveti responsabilitatea de a carmui cat se poate de inteligent, ca toti sa ajunga unde trebuie pe mana voastra.

A face ceea ce simti nu inseamna niciodata egoism. Egoismul poate fi definit doar prin felul in care va manifestati intentiile, fiind persoane mai impulsive. Mai poate insemna egoism, daca Racii nu au inteles cum trebuie sa comunice si sa nu mai fiarba problemele in interiorul lor, blocand comunicarea. Este egoism fata de cei care asteapta raspunsuri de la voi si este egoism vis-a -vis de voi insiva, mai bine zis neiubire de Sine, atitudine cat se poate de nesanatosa. Problemele sunt ca pastele italienesti. Cand vezi ca fierb, le mai lasi 5 minute si gata! De cate ori nu ati fugit, fara sa apucati sa spuneti ce va supara, de teama ca vorbele v-ar iesi deformate? Lucrati in continuare la comunicare!

Anul acesta pune mult accent pe sufletul vostru, pe problemele de familie ce trebuie rezolvate, in asa fel incat sa simtiti o eliberare, indiferent ce decizie luati, vorbesc despre relatia cu parintii sau cu socri. Este important a face o separare intre educatia de acasa si cine vreti sa fiti voi in raport cu ceilalti, cu sotul, sotia sau viitoarele consoarte. Nu de multe ori oamenii repeta tipare distructive si ajung sa piarda, pentru ca nu stiu sa fie ei insisi, prin a se delimita de chestiuni toxice deprinse acasa la parinti, mai bine zis, nereusind sa ia doar ce a fost bun. Sper ca s-a inteles ca nu ma refer la educatia sanatoasa, ci la partea intunecata a fiecarui nucleu familial, fie el un parinte, doi parinti, bunici, frati, surori. Actionati ca voi, in functie de ceea ce simtiti ca vi se potriveste si in functie de sentimente.

Sunt multi oameni inteligenti, scoliti, destepti, insa in materie de inteligenta emotionala si afectiva nu se lauda multi ca au diplome. Destinul in Rac ajuta pe toata lumea, dar in special pe voi, cei care aveti ca tema de viata emotiile, sa invatati din aceste trairi si sa luati cele mai bune decizii de viata, bazandu-va mult mai mult pe simt, decat pe ratiune. Daca ai ajuns unde trebuia in viata, nu stii, ci simti. Daca un lucru e bun sau rau nu ti-l spune mama sau un prieten, ci stii pentru ca simti. Sigur ca emotiile vor fi mai adanci, mai profunde, insa cu un scop. Graficul emotiilor va arata ca un EKG prost, cu unde positive si negative ample. Dar culmile starilor sufletesti va vor crea o viziune panoramica asupra vietii, iar abisurile acestora va vor ajuta sa explorati mai adanc fiinta voastra.

Destinul, atunci cand se afla pe o anumita zodie, creeaza auspicii importante nativilor. Nu pot spune bune sau rele. Asta este mai mult in functie de voi. Insa schimbarile sunt pentru ca sunt, deciziile sunt luate pentru ca trebuie sa fie luate, un copil apare pentru ca asa este scris, etc...referitor la toate capitolele, in special cele care tin de Racul ce defineste tara, familia, parintii, casa, maternitatea, regasirea de sine.

Cu siguranta vorbim si depre casatorie, pentru ca este un capitol important. As fi zis mai sus, cand trebuie sa te casatoresti, te casatoresti. Asezandu-se pe axa relatiilor, bineinteles ca este de maxima importanta acest tranzit pentru ceea ce se intampla in plan conjugal. Inca de anul trecut scriam, ca pe casa casatoriei sta si Saturn care complica putin lucrurile. Avem doua situatii, casatoriile care exista si casatoriile care urmeaza sa se lege.

Am sa incep cu cele din urma pentru ca este mai simplu. Anul acesta nu mai avem Venus retrograd, insa desi 2018 ar fi putut veni cu iubiri noi pentru Raci, gratie unei case a iubirii fabulos aspectata anul trecut, este posibil ca 2019 sa fie putin cam incurcat pentru a se petrece si o nunta. Saturn este o planeta destul de rece si casatoria dintre cei doi, chiar daca se iubesc, vine cu sarcini grele, din start, ce ar risca sa nu lase cuplurile tinere sa se relaxaze, ci sa ii treca direct la lectii majore de viata. Acest lucru ar putea determina indepartarea lor prematura, doar pentru ca nu sunt suficient de intelepti sa faca diferenta intre o lectie de viata, ce-i maturizeaza si faptul, cum ar zice unii, nu le merge bine sau au numai probleme. Daca nu este suficienta iubire sau destula experienta de viata, se va tot da vina unul pe altul sau se va face referire la originea fiecaruia, la parinti, pana dispare farmecul. Nu este vorba doar de prezenta lui Saturn, este vorba ca pe axa casatoriei il avem pe Saturn blocat din aprilie pana in octombrie de Nodul Sud Karmic. Acest aspect echivaleaza cu un blocaj temporal, alte probleme ce fac greoaie o casatorie, ori poate tine partenerii la distanta, din motive obiective sau care impiedica buna desfasurare a unor astfel de evenimente, cum ar fi nuntile, pana la riscul amanarii sau chiar anularii acestora.

Ar fi pacat sa se intample asa si subliniez sa nu incercati sa luati de la 2019, ce acesta refuza sa va dea. Este ca si cum ati culege o floare inainte se creasca, iar ea s-ar usca fara ca bobocii sa infloreasca. Mai puteti astepta un an, pentru ca din decembrie 2019 veti avea un an intreg Jupiter, Marele benefic chiar pe casa casatoriei. Saturn ramane pana la sfarsitul lui 2020, cu o perioada de pauza intre 23 aprilie si 2 iulie 2020, cand intra in Varsator, dar este si Jupiter, Marele Benefic, iar Saturn nu mai sta blocat, asa ca energiile se schimba in bine.

Saturn in Capricorn este in domiciliu, dar are o pozitie atat de serioasa, pentru niste tineri atat de fragezi si care se leaga doar de sentimente, incat daca relatia nu este solida, o poate supune unor presiuni greu de suportat.

Alte cupluri, care intr-adevar sunt foarte puternice, prin iubire si compatibilitate, vor depasi uniti aceste momente si isi vor retesta inca o data, faptul ca viata i-a adus impreuna cu un scop si ca nu exista nimic ce ii poate desparti. Vor trece cu rabdare peste probe, distanta, provocari si alte schimbari ce scot cuplul din zona de confort.

V-am spus, este vorba despe Destin. Asadar, este un an al relatiilor, dar se pare ca nu ne vom juca de-a Baba Oarba cu nunti, doar ca sa bifam evenimente. Daca deja sunteti casatoriti civil, nu faceti subiectul acestei analize, puteti programa si o cununie religioasa. 2020 este mai bun pentru casatorii, asa ca cei care intelegeti importanta acestui Horoscop, iubiti-va, dar cunoasteti-va mai bine anul acesta, distrati-va, nu exclude varianta chiar sa apara un copil, chiar daca apare inainte de casatorie, va puteti casatori civil din decembrie incolo, daca e graba. Pentru ca acest mariaj sa dureze, e bine sa plecati cu dreptul, adica cu Jupiter.

As mai adauga ca in ianuarie (5/6, 20/21), iulie (2,16/17) si decembrie (26) avem eclipse, tot pe aceasta axa Rac/Capricorn. Sa vezi atunci emotii, adevarate tsunamiuri ce pot sterge si da peste cap orice plan. Daca v-ati programat insa o nunta, incercati macar sa faceti o cununie civila in primele doua luni si jumatate ale anului 2019, cele mai bune fiind zilele din martie care sunt in Pesti, nu in Berbec. Astrologia tine cont doar de documentele semnate. Cununia religioasa si petrecerea propriu-zisa pot fi facute oricand doriti.

Revenind la cei deja casatoriti si aici avem mai multe situatii, dar am tot discutat asta si in Horoscopul anului trecut. Vorbeam in 2018 despre posibila ciocnire in viata Racilor sau suprapunere intre un mariaj cu probleme si o noua iubire ce putea genera o relatie extraconjugala. Nu este singura situatie. Racii se confrunta cu probleme aparute de la sfarsitul lui 2017 si ele trebuiesc rezolvate intelept. Poate au simtit mai multa indepartare a partenerului si daca acest lucru nu a fost dintotdeauna, sigur ar trebui sa vada care sunt cauzele.

Saturn blocat de Nodul Sud Karmic spune ca Ceasul ticaie si o problema ignorata si nerezolvata din timp, poate duce la o pierdere a mariajului sau divort. Multi Raci practica politica strutului, dar daca nu va transformati in vulturi anul acesta, puteti deveni victime.

Problemele conjugale pot veni si de la bani, asocieri intre soti, certuri pe alte subiecte decat relatia prorpiu-zisa decat casatoria, dependentele partenerilor de viata de grupul de prieteni, de vicii, de parintii lor, in detrimentul familiei voastre, posibile probleme medicale, procese, decizii ale sotilor ce contravin puternic felului vostru de a fi sau de a vedea lucrurile, care va afecteaza cariera sau anuleaza visul de a avea un copil. In anumite cazuri partenerul de viata nu are un serviciu stabil si toata presiunea este pe umerii vostri. Poate nu sunt probleme intre voi, insa o greutate tot simtiti. Cum sa ii transmiteti ca ar trebui sa schimbe ceva, fara sa se ajunga la discutii? Incurajandu-l, sustinandu-l.

Situatiile nu pot fi ignorate, unele se vor rezolva, altele nu, boala lunga moarte sigura. Numai in aceste situatii se poate ajunge la desfacerea casatoriei. Majoritatea vor depasi etapa cu bine si nu trebuie acum sa cautati nod in papura, cand nu exista. In multe situatii trebuie doar sa va faceti timp pentru partenerii vostri, sa ii ajutati daca puteti in problemele lor sau sa rezolvati voi, avand mai mult timp, chestiuni ce ar trebui rezolvate impreuna, alocand asadar mai mult din timpul vostru, dar fara sa ajungeti la reprosuri, ramanand constienti ca ceea ce faceti, faceti pentru amandoi.

Doar unora le spun sa nu traga calul mort de picior, cu atat mai mult cu cat, repet Saturn=TIMP. Cea mai mare problema a lui 2019 este Timpul. Daca ai 40 de ani, sunteti casatoriti de 15, sotul nu da semne ca isi doreste copiii, dar voi vreti, ce faceti? Mai asteptati minuni? Nu mai asteptati, puteti doar pierde sansa de a mai avea un copil vreodata. Ati intrat pe un camp neroditor, cu multi ani inainte.

Divorturile, tot din cauza lui Saturn, pot aduce Racilor anumite pierderi. E complicat. Vi se opune rezistenta, nu vi se acorda sansa unei intelegeri amiabile, puteti fi fortati sa ajungeti in instanta, iar 2019 e complicat in privinta proceselor. Se trage de timp, se pune presiune, poate nu sunt bani pentru partaje sau conditiile sunt absurde. Exista si cazuri in care cei care au gresit sau gresesc sunteti voi. Daca ati incalcat regulile, mariajul nu mai merge de la sine, pur si simplu. 2019 vine cu consecintele karmice firesti.Totusi, Destinul este Destin. Faceti ce simtiti ca este mai bine! Unii ati divortat mai demult, dar ati ramas agatati emotional, obsesiv sau chiar ati ramas in aceeasi casa cu fosta consoarta. Anul acesta separati lucrurile si incercati sa nu mai priviti in trecut.

Insa in cea mai mare parte mariajele vor traversa doar un munte, mai greu si cu plata unui pret, dar veti fi castigati daca veti intelege acest lucru. Nu ati luat cele mai bune decizii in trecut, iar acum a venit momentul sa renuntati. Echilibrarea energiilor se face printr-o renuntare, materiala, de ego, impacare sau chiar delimitarea de anumite relatii toxice, cum ar fi prieteni, anturaj, ajutor din partea parintilor, poate chiar legaturi extraconjugale.

Daca vorbim despre nevoia de independenta, partenerii vostri vor trebui sa accepte ca in 2019 aveti nevoie sa preluati carma propriei vieti si ca nu mai doriti sa asteptati mereu aprobare sau bani pentru deciziile pe care le luati.

2019 debuteaza cu o cuadratura a axei Destinului de la planeta Uranus, intoarsa in Berbec pana in 7 martie, ceea ce poate sa ia prin surprindere multi Raci. Uranus vine cu surprize peste noapte, ce va vor scoate din inertie.

Racii care nu au nici varsta nici interesul pentru casatorie, as putea sa spun ca nu sunt afectati aproape deloc de marcajul din Capricorn sau sunt, doar prin prisma relatiilor cu ceilalti, care or fi ei, asociati, clienti, avocati, prin riscul de a-si atrage conflicte de orice natura, poate chiar in urma unui incident auto. Trebuie sa mentionez ca relatila Racilor cu tribunalele nu este deloc buna in 2019 si trebuie sa faca tot posibilul sa isi resolve problemele pe cale amiabila, chiar daca presiunea uneori este mare. Saturn blocat poate crea sentimentul ca pierdeti ceva si ca acel ceva este din vina cuiva, impulsionandu-va sa va faceti dreptate. Lucrurile stau diferit. Pierdeti ceva, dar se creeaza senzatia ca este din vina cuiva, poate ati fi pierdut oricum.

Decat sa pierdeti si un proces, mai bine va ganditi. Nu orice proces se va pierde, insa poate fi amanat si se poate prelungi pe un termen mai lung urmand ca solutionarile sa vina dupa decembrie 2019 si tot anul 2020. Nu pot spune ca nu exista mize importante sau ca nu ar trebui sa faceti procese, daca ceva anume impune asta, dar cu moderatie si nu pentru orice mic necaz. In primul rand, nu ca sa cereti despagubiri, cand de fapt nu ati pierdut nimic, pentru ca Lilith sau Luna neagra se aseaza pana la 3 mai exact pe casa banilor nemunciti de voi. A cere in instanta un partaj echitabil, dupa lege, in conditiile in care in realitate nu este munca voastra efectiva acolo, se poate intoarce impotriva voastra prin alte conditionari din partea celui pe care il fortati sa va despagubeasca.

Din punct de vedere sentimental, eu sper ca 2018 a adus Racilor ce si-au dorit. Un Venus intarziat de anul trecut, ce a parcurs o traiectorie complicata, ramane pe casa iubirii Racilor pana pe 8 ianuarie, inclusiv de Boboteaza, cand macar in vis sa vi se arate alesul. Glumesc. Poate chiar la trecerea dintre ani, la o petrecere de Anul Nou aveti posibilitatea de a cunoaste pe cineva nou. Ati lasat trecutul in spate? Daca da, aveti toate sansele. Daca inca mai sperati ca la acea petrecere sa soseasca cel sau cea care v-a dezamagit de atatea ori, chiar ca ratati si momentul acesta si este pacat.

In pofida previziunilor restrictive legate de planul conjugal, Racii pot avea copii in 2019. Ma veti intreba, dar maternitatile nu sunt populate de femei din toate zodiile? Ba da, insa nu intotdeauna copiii se nasc in cele mai bune auspicii ale unor parinti pregatiti pentru asa ceva, cum este cazul vostru in acest an.

Sanatatea este buna si foarte buna cu mici precizari. Aveti cea mai buna planeta pe casa sanatatii. Sunteti bine, iar cei care nu au fost bine pot beneficia de remedii si medici buni. Ideea este ca trebuie sa ii cautati. Apar ameliorari, de unde anii anteriori v-ati speriat. Totusi, atentie cei care sunteti diabetici sau care aveti riscul de a deveni, in functie de analize. Lunile aprilie, mai, iunie, septembrie vin cu destul stres si este posibil sa va resimtiti. In ianuarie si noiembrie chiar aveti doi benefici pe casa sanatatii si fie ca va investigati, fie urmati tratamente, fie ca vi se spune ca sunteti sanatosi si va linistiti, este bine oricum. Pana pe 3 mai atentie la anumite accidentari, in special glezna. Atentie la infectii dobandite pe cale sexuala. Am spus ca sunteti protejati, dar in anumite cazuri doar protectia astrala nu este suficienta.

Din 3 mai pana la sfarsitul anului, trebuie sa fiti mai prudenti in calatoriile dincolo de granitele tarii, anul acesta sunt mai multe peripetii. Atentie sporita cei care sunteti amatori de ambarcatiuni, orice gen de calatorie pe apa, croaziere, dar si celor care inoata. Nu va aventurati in ape zbuciumate, nici daca sunteti cei mai iscusiti inotatori. Cei care doresc sa calatoreasca in tari exotice, trebuie sa stie a exista riscuri mai mari de imbolnavire, chiar si sub protectia unor vaccinuri, tot din 3 mai incolo. 25 septembrie- 3 octombrie de evitat cu precadere. Exista chiar si riscul creerii in 2019 a unor pandemii, retrictii de zbor etc. Nu sunteti voi victime, dar teama va poate strica vacanta. Racii care isi doresc da emigreze nu se regasesc intr-un an bun.

Atentie la accidente in general in primele 5 luni ale anului, incluzand aici si amenzile sau bani cheltuiti in conditiile in care nu aveti asigurari, apoi primele doua saptamani din septembrie.

Exista mai multe sanse pentru calatorii in interes de serviciu, chiar si in afara tarii. Profesional sunteti foarte bine aspectati si acesta este sectorul pe care trebuie sa-l explorati intrutotul. Daca este ceva ce functioneaza extrem de satisfacator, este felul in care reusiti sa va regasiti in ceea ce faceti. Fie ca schimbati serviciul, fie ca incepeti o noua activitate, veti avea reusite si cel putin la acest capitol, veti simti ca ati depasit un mare obstacol. Starea fizica, psihica si emotionala se va imbunatati ca urmare a unor schimbari benefice legate de serviciu.

Va veti considera norocosi, iar cei mai tineri si aflati la primul job, nu numai ca va veti face parintii mandri, dar veti reusi sa plecati in viata cu dreptul, aspect ce va va ajuta toata viata. Sunt ajutati absolventii ce doresc sa umeze internship-uri in diverse tari. Si acest lucru tine tot de Destin. In ianuarie, august si noiembrie apectele sunt si mai bune, puteti primi oferte sau le puteti cauta voi.

Cei care au deja activitati stabile, 2019 le aduce belsug si inca ceva nou. Va puteti extinde sau puteti incheia contracte avantajoase. Este un an bun pentru imaginea multor Raci si va puteti afirma, lansa cat mai curajos, intr-o serie foarte vasta de activitati. Anul incepe cu un motor de energie extrem de puternic si totul va depinde de voi si cum va folositi energia. Uranus intors special din 6 noiembrie 2018 pana in 7 martie 2019 pe cariera, un Marte ce paseste chiar la noaptea dintre ani tot pe segmentul carierei, Kiron ce va intra pentru urmatorii 9 ani tot aici, fac din primele doua luni ale anului o trambulina de pe care puteti face un salt foarte curajos. Dependenta voastra de sefi, banii altora, parinti ce hotarasc pentru voi, sunt provocari ce creeaza motivatia unei indepedente din toate punctele de vedere.

Studentii sau cei care doresc sa urmeze studii in invatamantul superior vor avea ceva complicatii din luna mai incolo. Fie nu mai stiti ce vreti, fie nu va mai place, fie din diverse motive este mai greu la acest capitol, totul este din pricina Lunii Negre, care, colac peste pupaza, exact in jur de 1 octombrie cand incepe anul universitar, va poate face sa va simtiti straini de locul pe care tot voi l-ati ales. Nu abandonati, exista o serie de alti factori subiectivi care va pot deruta.

Pentru urmatorii 7 ani, Uranus intra pe casa prietenilor, dar si a activitatilor civice, sociale sau al exprimarii unor hobby-uri. Va veti regasi in grupuri ce au interese comune cu ale voastre, va veti schimba cunoscand oameni noi, veti deveni mai altruisti si mai implicati in activitati sociale, voi, cei care mereu puneti accent mai mult pe familie. Veti da mai multa importanta hobby-urilor simple, cum ar fi gatitul, decorarea casei, iubirea pentru cei mici etc. Din acest gen de lucruri simple, unii dintre voi pot dezvolta adevarate afaceri. Ceea ce simtiti nu mai poate fi negat, contrazis, amanat si va actiona mult mai puternic decat bucuria confortului personal.