HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Karma părăseşte această zodie în 2019. An de penitenţe, dar şi de satisfacţii

Varsatorul este ultima zodie de Aer a Zodiacului supusa mai degraba proceselor de finalizare a unor etape importante, a unor incercari deloc intamplatoare, ce au natura karmica prin excelenta, a constientizarii multor situatii de viata ce nu au fost rezolvate conform unor principii Universale, ci prin stilul caracteristic, personal al fiecarui nativ in parte. Stilul vostru este fie unul saturnian, descris prin spirit de sacrificiu dus la extrem, in ideea in care v-ati supradimensionat puterile crezand intr-un mecanism perfect si imbatabil al propriei persoane, care acum scartaie si trebuie reparat, fie stilul uranian, in care, din contra, nu vorbim de spirit de sacrificiu, ci de o tendinta mai degraba spontana a unor actiuni de viata, orientate spre satisfactii personale, extrem de variate, dar care la fel ca elicea unui elicopter ce se ridica puternic, spectaculos si zgomotos de la pamant, a maturat totul in jur, de mulTte ori nemairamanand cineva in picioare pentru a contempla frumusetea decolarii voastre.



Din 20 decembrie 2017, de cand a intrat Saturn pe ultima casa astrologica, planeta ce traverseaza Capricornul, pentru voi a inceput o etapa importanta, dar dificila ce se finalizeaza pe 17 decembrie 2020, fara 3 luni si jumatate cand Saturn intra in Varsator intre 23 martie si 2 iulie 2020. De fapt adevaratul proces saturnian are durata unei facultati mai grele, de tipul Medicinii sau Arhitecturii. Etapa mentionata mai sus de 2 ani si opt luni, Saturn traverseaza sectorul ascuns, in care va confruntati cu situatii oculte, probleme medicale, incercari de tot felul, posibil dusmani, blocaje. Aceasta etapa se poate oricand sublima prin transformari ce tin de spiritual, sacrificiu, renuntare, asumarea travaliilor specifice momentului, dar mai ales puterea de a cauta adanc cauzele problemelor voastre. A doua etapa va fi din 2021 incolo si dureaza tot cam atat, atunci cand Saturn va intra in zodia voastra, unde se simte ca acasa. Va fi tot o etapa dificila pentru ca Saturn este Planeta Profesor, insa la momentul acela veti avea toate problemele pe masa. Veti sti ce aveti de facut, cum sa va organizati, ce rol sa va asumati, veti accepta maturizarea, poate chiar veti accepta rigorile si regulile stricte ale lui Saturn, mai ales aceia dintre voi despre care spuneam ca aveti mai puternic impregnata vibratia uraniana, specifica oamnilor cu concepte inalte, dar de multe ori inadaptabile la nivel mic.

Asadar, suntem in 2019, in plin proces de cautare in abisul unor ape adanci a cauzelor unor posibile incecari prin care treceti acum. Nu trebuie sa cautati in prezent, ci in trecut. Da, sunteti oamenii viitorului, de putine ori petreceti timp pentru a explora trecutul, iar cand o faceti este fie la o masa cu prietenii amintindu-va lucruri fumoase, fie in extremis, agatandu-va in mod defectuos, poate chiar obsesiv de probleme pe care nu ati reusit sa le depasiti intr-un timp firesc, situatie care va tine agatati, as putea spune prizonieri.

Exista cateva cai de “a pacali” aceasta perioada dificila: concediul de maternitate, pentru femeile care nu au reusit pana acum sa se decida cand sa ia o pauza din viata lor agitata, pensionarea, pentru cei mai in varsta, evolutia spirituala facuta riguros, asumat, constientizat, dar si indentificarea tuturor problemelor care va supara si acceptarea faptului ca este o perioada grea, trecand la treaba pentru a le inchide pe fiecare asa cum vin: sanatate, conflicte, tare ale subconstientului, asumarea responsabilitatilor pentru cineva anume.

As vrea, ca inainte de orice urmeaza sa previzionez, fiind vorba despre cea de-a doua zodie complicata al doilea an la rand, impreuna cu Carpicornul, sa mentionez ca Jupiter Marele Benefic se va afla pana la 2 decembrie pe casa protectiei pentru voi, asa incat nu aveti un inger pazitor, ci o armata intreaga cu aripi largi si acesti ingeri lucreaza prin oamenii de langa voi. Aveti toate motivele sa va ingrijorati vis-a-vis de ceea ce veti citi mai jos, dar nu uitati ca vi se vrea binele, puteti cere ajutorul, aveti o protectie buna, doar ca astea sunt vremurile si nu pot sa spun altceva decat este.

Alte vesti bune pentru 2019 sunt ca, spre deosebire de 2018, dar si 2017, Karma nu mai sta pe zodia voastra, nu mai sunteti la fel de porniti sau furiosi, insa inca mai avem Luna Neagra sau Lilith in Varsator pana pe 3 mai. Acest aspect poate aduce in continuare unele excese din partea voastra, comportament schimbator, trecerea unor idei de la o extrema la cealalta, anarhism, imposibilitatea de a va face inteles, controverse, inclinatii vicioase, o imagine putin sifonata, dar si imposibilitatea de autovizualizare corecta. Asadar va sfatuiesc sa traversati aceste 4 luni ale anului cu moderatie. In alta ordine de idei, prima casa este si casa corpului fizic, iar unii Varsatori marcati din punct de vedere medical de Saturn si Karma pe ultima casa, pentru acesti 2 ani si 8 luni, pot avea o imunitate mai scazuta, pot suferi interventii chirurgicale cu modificari estetice, deci sper sa se inteleaga ca una este urgenta medicala, alta este dorinta voastra de a interveni estetic din complex, ceea ce nu recomand multa vreme de aici inainte, cu atat mai putin pana pe 3 mai. Pot fi Varsatori aflati intr-o perioada de convalescenta sau recuperare fizica, ori chiar emotionala sau psihica, in care succedarea zilelor bune si a zilelor rele devine obositoare, mai degraba decat obisnuinta, pana pe 3 mai, cand mai scapati de un stres astral. Daca veti dori sa va faceti remarcati, veti reusi, poate veti ramane undeva in constiinta colectiva a unui grup mai mic sau mai mare, dar atentie ca actiunile voastre sa nu lezeze pe cei din jur. Sunteti intr-o perioada karmica , in care trebuie sa invatati cum sa ridicati elicopterul fara a misca un fir de iarba sau chiar de a schimba vehicolul, daca acest lucru nu este tehnic posibil.

La trecerea dintre ani, pe 1 ianuarie la ora 4 dimineata Marte ia Zodiacul de la capat intrand in Berbec, insa acest lucru are loc pentru voi pe casa comunicarii. Tot acolo Uranus, guvernatorul vostru s-a intors pana pe 7 martie pentru ca mai are de rezolvat ceva. Am doua lucruri de avertizat si in special pentru mijlocul lui februarie, 12 si 13. Atentie la comunicare, pentru ca impreuna cu Luna neagra ori faceti gafe, ori spuneti ceva ce va poate arunca intr-un conflict si al doilea lucru, aveti grija cum conduceti, ponderati viteza si mai ales aveti grija sa nu fiti prinsi la volan sub influenta alcoolului. Este posibil sa fiti destul de razboinici in aceasta perioada, sa fiti vocali, sa spuneti ce aveti de spus, dar puterea cu care faceti asta este atat de mare, incat poate crea efecte negative. Exista o categorie de Varsatori care pot face o figura foarte interesanta cu ajutorul acestor energii, dar asta tine de viziunea, creativitatea, pregatirea fiecaruia in parte. De exemplu daca unui actor Varsator i se ofera un rol negativ intr-o piesa sau film, acesta poate fi un succes. Daca un Varsator isi sacrifica imaginea, pentru diverse actiuni civice, atunci el poate deveni un erou. Etc. Tot in aceasta perioada cei care dau examene trebuie sa aiba grja sa nu intre in conflict cu profesorii, uitand care sunt ierarhiile, iar cei care intentioanti sa semnati contracte, este bine sa intrebati specialist inainte de a semna.

Axa Destin/Karma traverseaza zodiile Rac/Capricorn intre 16 noiembrie 2018 si 5 iunie 2020. Exact prin aceasta devine dificil 2019. Tututor le traverseaza Saturn ultima casa, dar acum se intampla un fenomen astral rar, de fapt doua, care au loc o data la 10-12 ani, primul, chiar sute de ani, al doilea. Saturn ramane la acelasi grad cu Nodul Sud Karmic intre aprilie si octombrie, ceea ce reprezinta un soi de blocaj si Saturn realizeaza o conjunctie cu Pluton, planete grele, in ultima zi anului pe 31 decembrie. Aceasta conjunctie grandioasa are loc si in ianuarie 2020.

Prin faptul ca Saturn ramane la acelasi grad (+- 1 grad) atata timp, amplifica capacitatea de reglare karmica. Pozitionate pe ultima casa a asa-zisei “penitente”, da senzatia de blocaj temporal, dar de fapt este doar o comprimare temporala a unor lectii neinvatate la timp. Nu toti purtam aceeasi Karma, evident. Unora le este mai usor, altora mai greu. Altii, asa cum spuneam, au cai iscusite de a trece de aceasta perioada. Depinde cat de profunzi veti reusi sa fiti, caci mai mult ca oricand este momentul sa lasati la o parte orice este superficial, egoist sau utopic in viata voastra. Saturn conjunct cu Nodul Karmic poate insemna pentru cei care intarzie sa rezolve la timp anumite situatii, pe care la ora aceasta multi le cunoasteti, dar poate inca nu le constientizati importanta, o pierdere, sub forma unei amenzi astrale, in schimbul executarii constiincioase a lectiilor date. Este diferenta intre a invata pe branci si a intra la facultate la Stat sau a va inscrie la o facultate fara concurs, platind studiile.

Axa Destinului pe Rac/ Capricorn, face pentru toate zodiile referire la familie. Destinul in Rac inseamna sa faceti ceea ce simtiti, in detrimentul a ceea ce trebuie sau credeti ca trebuie conform unor standarde.

Saturnienii trebuie sa invete sa se iubeasca mai mult pe ei si sa nu se mai sacrifice non stop pentru altii. Trebuie sa dea jos din carca poveri incomensurabile, pentru ca la ora aceasta sunt fie foarte obositi, fie bolnavi. Mai mult, nici pana acum nu v-a ridicat nimeni statuie. Trebuie sa invete sa selecteze constient sarcinile, sa redevina oameni cu sentimente, emotii si slabiciuni, sa nu se mai considere mecanisme robotice imbatabile care rezolva tot pe sapte fronturi. Nu va mai luati dupa niciun standard. Ce fac altii nu trebuie sa faceti si voi, daca nu simtiti. Aveti senzatia ca puteti, dar pretul tot voi il veti plati intr-o zi. In interiorul carcasei perfecte, de cele mai multe ori este foarte multa vulnerabilitate. Si tocmai pentru ca v-ati propus in trecut sa treceti muntii cu un avion de mici dimesiuni, supraincarcat, rafale de vant puternice va obliga sa coborati la sol si sa asteptati conditii prielnice. Acesta s-ar putea numi un tip de blocaj sau pierdere de altitudine, dar de fapt este o decizie inteleapta, pentu a avita o coliziune fatala.

Uranienii, in schimb, au si ei nevoie de o pauza pentru a cauta in interiorul caruselului vesnic in miscare, partea de suflet, familia, casa, copilul, mama, tata, linistea, sanatatea emotionala.Ce anume ii face sa se roteasca asa si nu ii ajuta sa se bucure decat de senzatiile tari? Poate la momentul acesta citind acest Horoscop va dati seama ca nu ati calculati corect timpul alocat pentru voi insiva, prinsi in atatea proiecte si preocupari, poate varsta ar indica faptul ce trebuie sa faceti un copil, dar si sa va aduceti mai aproape copiii cu care ati pierdut contactul. Raspunsul meu este ca intr-adevar, este timp in viata pentru toate, depinde doar sa faceti liniste si sa auziti ce spune Vocea Interioara.

Axa Vietii se refera, asa cum spuneam, foarte mult la parinti, ereditate, karma, ce vine din trecut, lucrurile pe care trebuie sa le ardeti. Karma, Saturn si Pluton pe casa a doisprezecea pot aduce consecinte karmice, boli karmice, dar cu corespondent in plan medical. Ar fi foarte interesant de cercetat daca se poate prin analize genetice cu ce va puteti confrunta acum. Din punct de vedere astrologic, spargerea unor tipare comportamentale defectuoase de familie, indiferent ce varsta aveti, renuntarea la anumite atasamente ce tin de averile parintilor prin care exista riscul sa va conectati la Karma lor, identificarea unor erori facute de parinti in procreerea si educatia voastra, multe din ele nestiute, dar care au fost mereu niste dusmani pentru voi, facandu-va victime fara voie, psihanaliza, terapia, dialogul cu membri ai familie ce va pot ajuta sa auziti si sa vedeti ce refuzati sa vedeti de cele mai multe ori, toate acestea pot ajuta la traversarea cu succes a acestei perioade.

Axa Destinului este in primul rand pozitionata pe case medicale si trebuie sa acordati o importanta deosebita acestui segment. O terapie lunga, o internare, o operatie, in anumite cazuri, chiar eliminarea unui organ cu probleme, pierderea mobilitatii determinate de afectiuni reumatice, recuperari in urma unor traumatisme, bolile batranetii, boli pe linie ereditara sau care tin de greseli facute de voi insiva in raport cu familia, boli cu manifestare atipica ori ca urmare a slabirii sistemului imunitar din cauza unor tratamente gresite, aceste lucruri va transforma si va arata ca vointa voastra va da rezultate. Sigur, ar fi fost minunat daca ea ar fi fost canalizata spre acele lucruri pe care candva le-ati considerat prea grele pentru a le duce.

Nu toti Varsatorii se vor confrunta cu probleme medicale, evident. Nu puteti avea toate problemele pe cap, insa le mentionez, pentru a constientiza seriozitatea cu care trebuie sa tratati fiecare situatie in parte, nu exista simple ghinioane, nu dati vina pe altii, pentru ca este integral vorba despre voi. Cel mult poate fi vorba despre o karma de familie, dar si de acolo se poate iesi prin forta spirtuala.

Exista o categorie de Varsatori care resimte acut sentimentul de singuratate. Axa Destinului pe zodiile ce tin de familie sigur ca pozitioneaza unghiul mai mult pe ralatiie de familie, mama, tata, copii, frati, surori, bunici. Spuneam ca Saturn pe Karma poate aduce pierderi. Pierderea unui bunic va poate marca puternic. Plecarea unui copil din tara aseaza in fata ochilor vostri un viitor destul de singur, chiar si cu toate drumurile si vizitele programate de aici inainte. Faptul ca ati ajuns intr-un punct al vietii in care va simtiti abandonat de pieteni, pentru ca nu mai sunteti intelesi si asta da un sentiment de singuratate. Cel putin la capitolul acesta, aveti in 2019 sanse de regenerare extrem de puternice, dar despre asta vom vorbi mai tarziu. Faptul ca voi insiva plecati departe si toate-s bune, mai putin sufletul, este pana la urma alegerea voastra, tot nu puteti da vina pe cineva. Unii Varsatorii sunt incapatanati, autoritari, adesea sunt caracterizati de egoism si acei parinti in varsta ce nu au relatii satisfacatoare cu copiii, trebuie sa accepte un anumit tip de dialog, pentu a reusi sa inteleaga unde au gresit si ce se poate repara. Altfel egoul, rigiditatea au ca urmare singuratatea sau o relatie tensionata cu copiii si cum ar spune unii “o viata aveti”, chiar nu vreti sa cititi capitolul critic sa vedeti ce nu ati inteles pana acum? Daca nu vedeti voi, vad altii, doar lasati-va ajutati.

Aceasta etapa a vietii voastre vine, asa cum spuneam, cu multe necunoscute. Unele chestiuni nu se vad, altele se intuiesc, dar nu pot fi demonstrate, pe unele nu vreti sa le vedeti pentru ca interactioneaza neprietenos cu egoul vostru din spatele sticlei antiglon. Lilith va obtureaza viitorul pana pe 3 mai, tocmai voua care sunteti cei mai clar-vizionari, dar asta este perioada si este posibil sa fie nevoie de multa curiozitate si dorinta de a descoperi aceste cauze pentru a nu se crea efecte ireversibile in viitor.

Saturn pe ultima casa ii face retrasi si tacuti pe multi dintre Varsatori. Nu sunteti la prima abatere, dar apare riscul chiar si fiind intr-o familie, sa deveniti mai morocanosi, mai ursuzi si cu nevoia de a sta cat mai mult singuri. Multi de langa voi vor spune ca v-ati schimbat. Pe multi ii faceti sa sufere prin tacere. Poate nici voi nu stiti ca sunteti prinsi intr-un vartej karmic, dar puteti afla citind acest horoscop la fel de morocanos ca voi. Puteti suferi depresii si nu va dati seama. Oboseala, stresul, neregasirea in munca voastra, dar si distragerea atentiei prin alte escapade amoroase creeaza schimbari comportamentale. Sa mai spun ca Lilith in Varsator va poate face imposibili pana la 3 mai? Problemele voastre sunt ale voastre, nu partenerul de viata este vinovat in definitiv. Taurul si coarnele de care trebuie sa apucati va apartin.

Probabil destul de putini Varsatori, care nu stiu daca se regasesc printre cititorii acestui Horoscop pot avea probleme de ordin penal sau procese civile. Asa cum v-am spus este nevoie de prudenta. Nu dati dimensiuni apocaliptice unor conflicte. Mai ales in primele luni ale anului puteti face greseli. Casa dusmanilor este mai activa ca oricand, cu atat mai mult cu cat Karma va trimite dusmani din vieti anteriore, pe care nici macar nu ii identificati, ei putand fi prieteni, rude sau persoane necunoscute. Din 3 mai aveti Lilith pe casa banilor. Mai incape indoiala ca nu este bine nici sa imprumutati bani cuiva, dar nici sa imprumutati de la cineva. Exista riscul unor blocaje si iata o maniera in care va puteti crea dusmanii. Multe pleaca de la bani in 2019.

Atunci cand simtiti ca nu mai puteti, nu utati sa cereti ajutor. Tot pentru un segment destul de restrans de Varsatori. Aceste momente sunt trecatoare. Nu pot insa nega, ca unii nu va ganditi la tot felul de prostii, ce nu vreau sa le pronunt. Aveti multe sertare de inchis, insa sertarul vietii voastre trebuie doar ordonat.

O alta situatie dificila mai poate aparea din faptul ca trebuie sa aveti grija de cineva, sa ingrijiti un batran, o ruda, sa va ocupati de sanatatea acestuia, sa-l gazduiti si sa-l duceti la doctor. Si asta va mananca timp mult, poate va da viata peste cap, insa puteti gasi solutii mai bune, doar sa fie si ajutor din partea voastra. Cu cat sunteti mai mult in pozitia de a oferi ajutor, poate chiar a oferi ajutor unor persoane necunoscute, in special batrani, prin actiuni filantropice, cu atat voi va veti arde karma mai usor si nu cred ca vom mai vorbi de probleme voastre, decat raportate ca de obicei al societatea in care traiti si va manaca unor dintre voi destula energie.

Destinul traverseaza casa muncii un an si jumatate. In Zodia Rac, primiti o invitatie din plan astral pentru a va regasi si a incerca sa munciti prin resursele native. Astfel s-ar putea rezolva acea problema a neregasirii de Sine ce va afecteaza atat pe voi, cat si pe cei dragi. Destinul este Destin si trecand printr-o perioada mai dificila, nu exclude varianta in care ceva referitor la planul profesional se modifica independent de voi insiva, fortandu-va sa luati decizii sau poate chiar temandu-va de o anumita nepotrivire temporala intre momentul finalizarii unui contract si inceperea altui contract. Saturn este planeta Timpului si se joaca de-a Baba Oarba cu toata lumea in 2019. Daca as fi in locul vostru, insa, nu mi-as da demisia, in mod riscant, pentru ca Lilith intra dupa 3 mai pe casa banilor si nu putem sti sigur ca nu riscati o perioada fara angajamente.

Cand Destinul traverseaza casa muncii, implicit a sanatatii, dar si Saturn sta pe ultima casa, sunt posibile urmatoarele situatii. O problema medicala va impiedica sa faceti un anumit tip de munca, insa acest “capac” poate fi un lucru bun, pentru ca fara asta nu v-ati fi regasit pe viitor. A venit momentul sa descoperiti ceva nou, Karma fortand foarte mult, fapt ce va duce cat de curand la schimbarea orientarii profesionale. 7 luni in acest an veti face practic o calatorie in trecut, poate intr-o viata anterioara si poate nici voi nu va veti da seama ce-i cu voi, de unde noile hobby-uri. Acest lucru se poate petrece si daca o femeie este insarcinata. Adesea, viitoarele mamici povestesc de preocupari noi, ce au legatura de fapt cu abilitatile copilului inca nenascut. Poate aparea si o pensionare pe caz de boala sau un concediu medical, insa cel mai frumos lucru pe care il puteti face intr-un astfel de context este sa acceptati ca nu ati strabatut inca toate cotloanele fiintei voastre si evolutia spirituala, regasirea de sine, constiinta de sine, toate generate de acele incercari despre care vorbeam mai sus, va vor pune de aici inainte pe un nou drum, mult mai potrivit voua. Unele persoane pot dori o pauza mai lunga, altii vor dori sa se retraga intr-un loc sacru, cel putin pe perioada unui concediu.

In ianuarie, mai avem pana pe data de 8, Venus Micul Noroc pe casa carierei si inca poate aduce cadouri profesionale celor care le asteapta, dar si care au muncit mult in 2018 si inca nu primisera promovari, recunoasteri sau propuneri pentru noi proiecte. Totusi, este un an benefic exprimarii libere a unor idei, hobby-uri, pictura, design, actorie, pilotaj, film, calatorii inedite, explorari si practicarea unor sporturi extreme, colectii, astrologie. Asa ca, acel cadou mult asteptat, pentru multi dintre voi ar putea veni chiar din partea voastra. Nu uitati de voi, nu uitati sa va oferiti ce aveti nevoie si ce meritati.

Atunci cand ceva se termina, ceva nou incepe. Cei care nu veti capitula in fata tranzitului Saturnian si Plutonian de pe ultima casa, cei care veti folosi aspectele Karmice, visele, simturile pentru a va inspira, nu pentru a va prabusi in fata lor, veti reusi sa faceti niste figuri atat de spectaculoase, incat va va veni chiar ideea de a scrie undeva sa nu uitati tot ce vi s-a intamplat. Perioada este grea, dar profunda. Din incercari, va ridicati.

As spune ca din intregul zodiac, voi sunteti singurii, care din pricina datoriilor karmice, trebuie sa mai faca si ce trebuie sau ce vine, nu numai ce vor. Conectarea la Sine este importanta, dar la fel de important este ca la sfarsitul lui 2020 sa incepem cu zero datorii. Ceausescu era Varsator. Mai tineti minte obsesia lui? Zero datorii. Strategia l-a omorat.

Asadar, ca o concluzie, Saturn este Profesorul, deci va invata multe, totul este o scoala. Nu trebuie sa va considerati victime. Saturn este planeta Timpului si marele dusman al tururor este Timpul. Multi luptati cu Timpul. Daca aveti o problema medicala, nu amanati la infinit sa mergeti la medic. Timpul va face diferenta. Saturn pe Karma aduce pierderi. Un diagnostic nepus la timp, un tratament neaplicat sau o interventie minora nefacuta la timp poate conduce la o malfunctie a unui organ, care odata devenit nefunctional se poate finaliza cu o extirpare. Putem vorbi si despre dinti sau masele si de apendice, dar si de operatii mai dificile, ovare, histerectomii, proteze de sold, etc.

Tot Timpul este cel care va spune sa nu tineti conflicte deschise. Spuneti celor dragi la timp ce aveti de spus, pentru ca Timpul sapa in relatii. Intr-o casatorie problemele nu se fac sul ca un covor nesfarsit, ci se rezolva sau Saturn poate duce la finalizare unei relatii, inchiderea unui ciclu, pe cand Karma poate veni la un moment dat cu regrete tardive ca nu ati procedat corect si ca ati da orice sa intoarceti Timpul inapoi. Chiar nu se va mai putea. Daca nu rezolvati ce aveti de rezolvat la timp, mai tarziu nu mai puteti intra in viata oricui, cand vreti voi. Este posibil sa deranjati. Faceti-va Timp pentru cei dragi, vindecati rani, cereti ierare. Multi veti exclama in 2019: este prea tarziu! Asa este. Unii deja ati pierdut cate ceva si nu mai pote fi recuperat. Stiti fiecare mai bine ce. Dar un lucru este sigur, invatati si din remuscari si cu cat sunt mai profund resimtite, cu atat presupune ca ceva din constiinta voastra lucreaza. Exista ceva ce nu ati pierdut, pe voi insiva si cu experienta de acum, puteti face schimbari majore ce vor conta in viitor.

Axa Rac/Capricorn pentru voi a grijilor, incercarilor, sanatatii, penitentei, dusmanilor, muncii, dar si a iluminarii spirituale, suporta 5 eclipse in ianuarie (5/6, 20/21), iulie (2,16/17) si decembrie (26), asa incat tot ce am mentionat mai sus capata amplificari in aceste momente.

Din 2 decembrie Jupiter vine cu vindecari pentru ca intra pentru un an exact pe acest segment sensibil descris mai sus. Despre Jupiter in Capricorn cu beneficiile lui asupra voastra vom vorbi mai mult in 2020.

Uranus reintra pentru urmatorii 7 ani pe casa casei, a familie si a caminului si e greu de spus de pe acum ce se va intampla cu proprietatile voastre in viitor. Urmeaza 7 ani mai agitati din acest punct de vedere, puteti vinde, puteti cumpara, puteti sa faceti cateva mutari, mai ales cei care stati cu chirie. Chiar in martie pe 24, 25 este posibil sa va vina astfel de idei, insa va fi un numar mare de Vasatori ce vor da functii noi domiciliilor lor. Puteti inchiria in regim hotelier, puteti sa va transformati casa intr-un atelier, cabinet, va doriti o casa cu tehnologie de ultima generatie si veti dezvolta chiar un hobby in a cumpara tot felul de aparate si aparatura moderna, pentru muzica, TV, bucatarie etc. Cand va construiti o casa, ganditi-va la viitor. Cand va construiti o casa si sunteti doi, luati in calcul ca Uranus mareste populatia familiei si proiectati corespunzator, altfel, va veti muta la fiecare copil in plus.



In urmatorii 7 ani Uranus va cuadrata Soarele tuturor Varsatorilor, provocandu-va sa evoluati, scotandu-va din zona de confort. Nu este un tranzit minunat pentru cei in varsta sau pentru cei care au avut un spirit slab, pentru ca ii nelinisteste si poate crea insomnii, dereglari metabolice, li se pot impune regimuri alimentare.

Chiar pana la sfarsit de 2020 impreuna cu Saturn pe ultima casa, Uranus vine cu revendicari de pamanturi, proprietati ce poate au apartinut rudelor voastre. Va treziti cu mosteniri. Dupa 3 mai nu este o perioada foarte buna pentru vanzare si nici pentru a investi. Totusi pentru proiecte viitoare acest lucru va fi posibil si daca exista o zodie capabila sa dezvolte o comunitate, fie in calitate de primar, investitor sau dezvoltator, aceea este Varsatorul orientat spre modern. Puteti construi de la cateva case pana la un cartier, puteti castiga din afaceri cu fibra optica pentru internet si televiziune, pana la modernizari de orice gen, accesand fonduri europene.



Pozitia lui Jupiter, Marele Benefic, asa cum spuneam mai sus este una dintre cele mai bune pentru Varsator, nu numai fiind in domiciliul sau in Sagetator, fapt ce este valabil pentru toti. Insa Jupiter sta pe casa voastra, care se numeste casa protectiei, face aspecte bune la Soarele vostru si indiferent prin ce treceti, optimismul si acuratetea mintii voastre trebuie sa invinga. Oricand puteti primi o mana de ajutor, atat de la prieteni, cat si de la persoane ce se pricep la tot felul de lucruri de care aveti nevoie. De aici, din sfera sociala si sfera prietenilor practic vin cele mai interesante sanse. Idei de afaceri, parteneri, invitatii la evenimente importante, posibilitatea de a va afirma. Puteti in paralel cu profunzimea pe care o creeaza Saturn sa deveniti voi insiva Maestri pentru alte persoane. Orientarea spe noi arii de interes va ajuta de asemenea sa descopriti oameni noi si sa va faceti noi prieteni, intrand in lumi noi. Calatorind peste hotare descoperiti alte culturi, alte lumi, alte obiceiuri, alti oameni, ce vor completa dimesiunea holistica a personalitatii voastre. Raspundeti invitatiilor in 2019, deoarece societatea este cea mai prietenoasa, mult mai prietenoasa decat familia. Nu in ultimul rand exista prieteni ce va invita sa-i vizitati in tari straine.



Chiar si iubirea poate fi intalnita, tot in cercuri largi. Aveti intr-adevar tendinta de a va retrage, de a va simti obositi, epuizati, plictisiti, dar daca doar singuratatea va apasa, luptati impotriva ei, iesind in lume. Undeva la un eveniment puteti intalni pe cineva care va atrage atat de puternic de la prima privire, incat va fi poate cel mai spectaculos lucru ce se va intampa in 2019. In ianuarie si noiembrie, Venus intra si el pe aceasta casa astrologica unde sta Jupiter si pe langa armata de ingeri, mai vine unul anume, numit Cupidon.



Am scris candva un articol vast si cred ca am sa-l reeditez, despre Saturn pe ultima casa astrologica. Nu are legatura cu iubirea, insa are legatura cu Karma. Fiind si Nodul Sud Karmic acolo, ce mai conteaza toate relele descrise mai sus. Important este ca viata voastra poate deveni o adevarata calatorie in timp si intr-adevar este epoca iubirilor karmice, care va impacteaza puternic. Aceste intalniri sunt mai degraba episodice, cu trairi intense, dar care va obliga sa inchideti ceva, sa invatati lectii importante. Intalnirea cu o persoana anume, dintr-un alt domeniu decat al vostru, poate activa in voi insiva modificari importante in descoperirea unor calitati de care nu erati constienti. Toate acestea se produc prin alchimia iubirii. Nu este un an de asezare la casa voastra cu noile iubiri, reflectati adanc! Puteti pierde acea iubire cat ati clipi. Ramaneti focusati pe lectia oferita si mai ales pe inchiderea unor restante karmice. Nu este un an bun pentru casatorie, ci mai degraba va fi un an al divorturilor. Pentru casatorie abia 2021.