HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Iunie vine cu schimbări. Nodul Sud Karmic şi Marele Benefic vin pe Axa Destinului

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Există însă și o categorie de Gemeni mai conservatori și mai comozi, care încă au nevoie să înțeleagă faptul că schimbarea este un exercițiu în sine. Voi sunteți cei supuși unor experiențe de viață mai dure, mai inconfortabile, trezindu-vă în mijlocul unor evenimente nedorite, dar care ele însele și-au propus să facă schimbarea în locul vostru. Pentru voi, cei din urmă, s-au manifestat pe alocuri blocaje, dar și pierderi, oboseală, lipsă de motivație, renunțarea la obiceiuri care altădată vă bucurau existența. Lucrurile nu numai că nu pot continua așa, dar voi sunteți cei restanți, care trebuie să vă redobandiți bucuria de viată prin schimbări fundamentale.

Anul 2020 nu mai vine cu blocajul lui 2019, însă debutează cu cinci planete plus Nodul Sud Karmic pe această casă astrologică a transformărilor radicale. Acest lucru vine cu informația că sunteți în continuare într-un proces intens de metamorfoză, fie prin a vă schimba orientarea profesională, fie prin a face un salt spiritual important, fie prin a schimba ceva ce ține de loc, apartenență, mediu social, statut, fie prin a investi ori a vinde ceva ce vă permite să vă eliberați de trecut etc. Nu doar că acest an nu mai prezintă riscurile ultimilor doi ani, însă aduce și profituri substanțiale, mai ales celor care au înțeles concret că schimbarea înseamnă evoluție, fie ea și anevoios de făcut. Elementul nou este oferit de Jupiter, Marele Benefic, care nu bagă în traistă, dar ajută enorm la îndeplinirea cu succes a unor planuri ce fac referire și la obținerea unor câștiguri, având în vedere că acolo undeva există evident și un risc. A opta casă a schimbărilor este și o casă a banilor proveniți din alte surse decât salariul sau indemnizația fixă. Înseamnă și banii pe care îi dețineți în comun cu cineva sau încasări în urma unor moșteniri. Întotdeauna există un efort la care vă supune Jupiter în Capricorn pentru a obține rezultate profesionale, iar acum, iată și financiare. Acest mare benefic rămâne pe casa câștigurilor până pe 20 decembrie și este bine să știți că cei care ați pierdut sau ați avut blocaje în anii anteriori, prin împrumuturi sau plasări păguboase de bani, investiții proaste, lipsă de personal, amenzi, accidente, erori profesionale, amânări ale unor partaje sau proprietăți ce nu se puteau vinde, acum vă puteți recupera banii. Ieșirea din zona de confort înseamnă că trebuie să faceți demersuri în sensul recuperării acelor bani. De câteva ori în acest an, în iunie și noiembrie, când face conjuncție cu Pluton se creează premizele unei descoperiri, unui noroc pe care l-ați sădit poate într-o viață anterioară printr-un bine făcut și care acum vi se întoarce, prin amplificarea potențialului de a rezolva chestiuni financiare care în viața de zi cu zi poate vă obosesc sau vă depășesc, dar care acum se întâmplă ușor, din abundență și parcă cu ajutorul Destinului.

Jupiter îi ajută în 2020 pe investitori, pe cei care încep activități pe cont propriu, pe cei care se asociază într-un fel, dar aici am rezervele mele mereu, pentru că acolo este și Saturn și Nodul Sud Karmic și nu știu cu cine vă asociați, pe cei care vor să obțină credite de la bănci pentru investiții și achiziții de apartamente, pe cei care vând proprietăți ca să știe că nu au timp de pierdut și trebuie să scoată la vânzare ce au de scos. Favorizează moștenirile, succesiunile, partajele avantajoase Gemenilor, evident, despăgubirile din acțiuni în instanță. Pot exista câștiguri din tranzacții valutare, din activități bursiere sau tranzacționarea monedelor virtuale, loterie etc. Aici am iar anumite rezerve, pentru că Jupiter în Capricorn aduce realizări în urma efortului, așa că nu știu cine anume va avea acest noroc și cât va trebui să muncească în plus pentru aceste câștiguri, aparent fără efort.

Saturn este invers decât Jupiter. Dacă Jupiter aduce abundență, Saturn restricționează și v-a tot restricționat din decembrie 2017 încoace. Anul acesta sunt schimbări, pentru că între 23 martie și 2 iulie, planeta profesor părăsește Capricornul, intră în Vărsător, ceea ce vă face viața mult mai ușoară și mai frumoasă pentru voi, ca apoi să se întoarcă din nou în Capricorn până pe 17 decembrie când pleacă de tot, cel puțin pentru următorii 30 de ani. Acest lucru nu trebuie să se întâmple până ce voi nu veți fi pe deplin multumiți de maniera în care ați întors lucrurile în favoarea voastră și de felul în care ați reușit să depășiți blocaje pe care le-ați considerat de netrecut. Mai este timp pentru asta, anul acesta, grabiți-vă sau măcar fiți prietenoși cu noile energii care vă curtează.



Ieșirea lui Saturn de pe această casă financiară înseamnă pentru mulți deblocarea unor activități, dar și schimbări ale profilului profesional sau de activitate, dacă ați sesizat că ceva se înțepenise sau venea cu pierderi. Oboseala ultimilor ani își spune cuvântul. Veți afla sau mai bine zis, veți accepta că, a nu face o schimbare, o renunțare, a nu vira în direcția potrivită, cheltuie energie chiar și din sănătatea voastră. Saturn vă transmite subtil că nu sunteți neaparat într-o perioadă expansivă și că atâta vreme cât mai stă el acolo, trebuie să fiți calculați, atenți, economi, rezervați, înțelepți și să cântăriți bine ce se întâmplă cu bugetul vostru. Deciziile cele mai importante referitoare la banii voștri se iau în 2020.

Eclipsa de Lună care se produce pe această axă a banilor, aduce energia declanșatoare a unui întreg șur de evenimente ce va face din Gemeni adevărați specialiști în domeniul finanțelor. Dacă am spus anul trecut că trebuie să faceți mai mult ce simțiți, anul acesta trebuie să continuați să vă folosiți flerul, dar și să socotiți atent și mai ales să nu vă temeți.



Va dau un exemplu. Un Geamăn care se teme că nu va câștiga suficienți bani plecând dintr-un job sigur, cu salariu fix, lansându-se pe cont propriu într-o afacere ce îi reprezintă talentul. Să fiu cât se poate de clară! Schimbarea este obligatorie, iar temerile nu reflectă deloc realitatea viitoare. Câștigurile îi vor reveni și datorită curajului, nu numai a activității nou înființate. În luna martie chiar vor fi cheltuieli suplimentare, dar și pe acestea trebuie să vi le asumați dacă doriți să mergeți înainte. Nu vor fi bani pierduți, va fi doar un episod de încercare, până reușiți să vă apropiați de sursa salvatoare și hrănitoare.

Uranus intrat de doi ani pe casa astrologică a conștiinței, realizează în 2020 aspecte pozitive la acest șir de planete poziționate cel mai incomod pentru voi, pe segmentul ce nu vă lasă să stați amorțiți. Sigur că schimbările datorate maturizării, dezvoltării conștiinței, poate chiar a unor probleme medicale ce vă impiedică să mai faceți un anumit tip de activitate, se aliază și vă obligă să luați decizii urgente în anumite cazuri. Repet, nu vă speriați, ci mergeți cu fluxul, nu împotriva lui.

Există trei condiții acute la început de an care va ajută să luați decizii, ca să nu zic, vă forțează. Marte în Scorpion pe casa muncii, la grad anaretic, ultimul grad, care duce anumite tensiuni la cel mai înalt grad al lor. Lilith sau Luna neagră pe grad anaretic pe casa șefilor și a carierei în Pești, ce va aduce în punctul terminus al răbdării față de relațiile cu aceștia, dar mai ales Saturn-Pluton la grad perfect, care aruncă în aer toată asșa zisa inerție de până acum. Supărările și nervii din ultimele luni, fie legate de șefi, colegi, condiții de muncă, subalterni, ajung la punctul culminant și în acest caz va trebui să faceți o mișcare pentru a închide un capitol din viața voastră. Imaginați-vă că sunteți prinși între un serviciu sigur financiar și o afacere personală în care nu vă încredeți că poate fi o sursă sigură de bani. Oboseala și faptul că nu aveți timp de nimic, nu numai că nu vă mai lasă să gândiți limpede, dar măcar acum trebuie să ajungeți la concluzia că nu mai puteți trăi în această nesiguranță și că desprinderea este obligatorie, sub aceste presiuni.

Până la data de 21 octombrie cât rămâne Lilith pe această casă astrologică, denumită și casa protecției, trebuie să fiți mai ateni la prieteni, decât la dușmani. Este casa astologică cea mai zbuciumată, dacă ținem cont de faptul că din 29 iunie până în ianuarie 2020 și planeta Marte, vestitul zeu al războiului va avea un tranzit lung, datorat retrogrădării sale între 9 septembrie și 13 noiembrie. Practic tot anul, casa prietenilor devine un teren de război. Trebuie să menționez că în foarte multe luni din an, între segmentul prezentat mai sus, referitor la bani și afaceri și această casă a prietenilor se creează tensiuni uriașe. Sfatul meu este să nu împrumutați bani și să nu faceți afaceri cu prietenii, pentru că nu este nimic mai prost decât atât.



Un alt aspect al acestor tensiuni este legat de dificultatea voastră de a fi acceptați de o comunitate. Un an de zile este posibil să vi se pună bețe în roate de către o breaslă, o echipă sau un colectiv etc. Chiar și o gașcă de prieteni în care intrați datorită faptului că vă faceți un iubit sau o iubită nouă, vă creează probleme. Poate cineva din grupul vostru vă face necazuri, făcând avansuri iubitului sau iubitei voastre. Acolo, într-un grup se creează un trio amoros și încep să se ascuta cuțitele. Dar nu în ultimul rând voi înșivă, puteți fi capul răutăților și o perioadă lungă de timp, acesta ar fi motivul pentru care gașca vă pune la zid. Faptul ca vă veți simți cu musca pe căciulă, nu schimbă foarte mult datele problemei. Tema prieteniei este o temă grea anul acesta, iar Lilith și Marte în Berbec accentuează egoismul celor care oricum aveau așa ceva în personalitatea lor. Ceva devine incompatibil între voi și grupul din care faceți parte. Poate odată cu schimbările de care aveți nevoie, trebuie să vă faceți curățenie și în plan social. Dacă nu vă simțiți bine într-un colectiv nou, nici nu o să se schimbe ceva cu timpul, ci va fi mai rău. Incapacitatea de a vă adapta undeva, într-un mediu, este chiar semnul care indică faptul că locul vostru nu este acolo. Poate aveți concurență, dar aici fair-play-ul, mai îndulcește tensiunile. Nu pot spune că în 2020 vă faceți noi preieteni, ci că descoperiți laturi ce nu vă plac la prietenii voștri.

Poate nu va fi așa, ci poate se întâmplă ca o prietenă sau un prieten să aibă anumite probleme. Aici este posibil să scoateți bani din buzunar și să ajutați, fără probleme.

Aspectul cel mai problematic este dat de greșelile pe care le faceți pe mâna prietenilor. Uneori chiar este inutil să dai vina pe cineva, așa că fiți mai independenți și nu vă mai lăsați influențați. Iar al doilea aspect, și cel mai grav este că fiind o casă astrologică a protecției, Lilith și apoi Marte nu vă mai protejează. Dacă tensiunile atât de mari cu casa accidentelor înseamna ceva grav, atunci de accidente trebuie să vă feriți! Nu urcați în mașină nici cu vitezomani, dar aveți și voi grijă, până trecem de 2020. Dintr-un accident minor, se naște ceva grav, tocmai pentru că protecția este afectată.

Ce puteți face? Vă puteți crea această protecție mai mult în 2020 decât oricând, prin rugăciune și fapte bune, prin a nu face rău celuilalt, deși unele date indică așa ceva, prin a nu încălca niște legi ale prieteniei, deși ispitele bat la ușă, dar și prin a va îndepărta de anturaje cu obiceiuri proaste, mai ales cei tineri și fără experiență. Da, este posibil să fiți voi victimele unor persoane ce până ieri au avut încrederea voastră, poate societatea nu este prea prietenoasă sau cum spun unii “oamenii sunt răi”, ca și cum nu am fi toți oameni cu bune și cu rele. De aceea spun, căutați-vă locul, faceți o schimbare, renunțați la ceva, faceți o analiză corectă și viața voastră se va schimba în bine și datorită unor aparente ostilități, dar care prin forța lor de acțiune împotriva voastră, vă împing de pe marginea unei prăpăstii în care stăteați să cădeți.



Pe 21 octombrie timp de 9 luni Lilith intra în Taur și nici aici nu este un teritoriu comod, pentru că va începe descărcarea karmică prin tot felul de manevre pe care acum nu le pot menționa, fiind diferite de la persoană la persoană. În primul rând pot fi anumite probleme medicale, legate în mare parte de dantură, tiroidă, zona ORL, probleme genitale sau de fertilitate. În al doilea rând descărcarea karmică vine prin adevărate cutremure în conștiință sau prin insomnii nejustificate, dar a căror cauze pot fi teama, îngrijorarea, pentru sănătate sau bunăstare materială, obsesii de tot felul, dar care vor trece peste nouă luni, după această purificare. O sperieturâ poate veni între 15-31 decembrie și este posibil ca de aici să plece o serie de dereglări și frici.



Așa cum spuneam, vestea bună a acestui an este prezența temporară a lui Saturn în Vărsător, semn de aer ca și al vostru, între 23 martie și 2 iulie, apoi din 17 decembrie încolo, doi ani și jumătate. Primii care vor beneficia de forța progresivă a unui Saturn aflat pe semn uranian, vor fi Gemenii născuți în luna mai, dar nu numai. 2020 oferă așadar câteva luni de respiro, în care nu știu cât de multe veți face, dar puteți naște idei. Atâta vreme cât Saturn urcă și o va face pentru următorii 8 ani, fără probleme, avantajul este de partea voastră. De aceea este foarte important să faceți ce trebuie în 2020, care este ultimul din cei 3 ani cât a stat Saturn în Capricorn, pentru a primi toată energia specifică proiectelor noi și îndrăznețe. Această nouă vibrație a lui Saturn va da chef de explorare, cercetare, studii superioare sau ce țin de percepții mai profunde, puteți da examene pentru diverse grade profesionale, vă puteți înscrie la doctorate și alte forme de învățământ post universitar, puteți deveni profesori universitari, puteți ocupa funcții în justiție, insituții de învățământ și cercetare, în ierarhiile bisericești, puteți publica, vă puteți face cunoscut dincolo de granițele țării prin participarea la diverse concursuri, târguri, conferințe etc, puteți luat decizia de a pleca din țară sau de a munci temporar în afara țării, puteți studia în străinătate și apoi vă puteți întoarce sau nu, puteți participa la competiții sportive internaționale și de asemenea puteți câștiga titluri, ce vor fi trecute pe cărțile voastre de vizită ca abrevieri. Puteți de asemenea să trimiteți CV-uri pentru a fi acceptați în diverse foruri internaționale, politice, filantropice sau care luptă pentru drepturile oamenilor.

Acesta este Saturn care vine cu o notă serioasă și în șederea lui temporară pe această casă astrală de aspirații, idealuri, perspective, vă face mai serioși, mai puternici, mai pregătiți pentru studii lungi și grele, pentru provocări ce vă scot cu adevărat din zona de confort.



În decembrie, pe 20, după ce intră și Jupiter împreună cu Saturn, situația voastră devine și mai promițătoare. Se adaugă acestui segment astral un plus de noroc, faimă, sclipire, succes, încât dacă ați fi cu toții actori v-aș spune că lucrurile arată așa de bine, încât veți juca într-un film de Oscar și voi veți fi cei care vor câștiga marele premiu. În funcție de propriul sistem de valori și raportat la aspirațiile voastre, chiar așa vă veți simți, ca niște câștigători. Unii dintre voi chiar vor păși pe un covor roșu, fie el și la biserică pentru a se căsători, chiar și a doua oară, pentru că acest teritoriu astral se referă și la a doua căsătorie.



Despre Jupiter în Vărsător voi vorbi mai mult la anul, dar este lesne de înțeles că realizându-se aspecte compatibile la Soarele vostru din Gemeni, numai dacă nu vreți, nu veți atinge idealul. Sunt mulți Gemeni care, așa cum menționam într-un paragraf anterior, nu știu ce anume să ceară Universului, dar iată că vine momentul să îndrăzniți, să vă implicați, să vă formulați idealurile, să vă urmați visele, să călătoriți departe, căci Jupiter cu genul acesta de cadou vine. Unii dintre voi vor depăși teama de avion, ce să mai zic de alții care își vor dori obținerea unui brevet de zbor. Femeilor Gemeni care se califică pentru așa ceva, le spun că pot aplica pentru posturi de însoțitoare de zbor la diverse companii aeriene naționale și internaționale.

Despre Marte care retrogradează și complică sectorul prietenilor și al relațiilor sociale, am vorbit. În 2020 retrogradează și Venus și nu oriunde, ci chiar pe zodia Gemeni. Ambele planete au legătura cu relațiile, sentimentele, atracția fizică, dorințele și pasiunile. Dacă Marte în Berbec tinde spre egoism și impulsivitate, Venus în Gemeni devine rațională, duală, superficială, capabilă de a se minți pe sine însăși. Ce ne facem? Venus stă și ea din 4 aprilie până în 8 august în Gemeni și retrogradă va fi între 12 mai și 24 iunie. În 2020 vorbim despre joacă, capricii, graba de a stabili legături pasagere, dar vor fi momente în care, iată în luna aprilie, totul va căpăta un farmec special, deși trecător, atunci când Venus și Marte vor forma apecte pozitive pe semne de aer. În aceste 4 luni probabil vă veți îndrăgosti. Mai tineți minte ce spuneam mai sus, apropo de triouri interesante în cercul de prieteni. Dar despre dualitatea lui Venus în Gemeni? Vi se contureazp un tablou? Venus în Gemeni mai vine cu chef de comunicare, scris, deci nu se referă doar la iubire, ci și la arta exprimata în fel si chip. Veți deveni mai comunicativi și o veți face vorbind despre experiențe personale. Când Venus este retrograd, vă rog, nu încercați intervenții estetice! Veți arată bine oricum, iar unii Gemeni își vor propune să arate bine și vor face demersuri în această direcție. Frumusețea naturală este cel mai bine de căutat.



O altă schimbare în 2020 este la fel de importantă, în special pentru zodia voastră, pentru că axa Destinului își schimbă ruta și intră pe axa Gemeni-Săgetător. Da, Destinul va intra în 5 iunie pentru un an și jumătate în Gemeni, și acest lucru combinat în perioada următoare cu cele doup planete sociale ce vor sta în Vărsptor, vor forma aspecte minunate. Este o încurajare în plus, pentru aceia dintre voi care acum se simt înghesuiți sau îngenunchiați de soartă, să spere, să aibă încredere, dar nu în ultimul rând să nu aștepte să le pice ceva din cer.

Intrarea axei destinului pe axa Gemeni-Săgetător vine însoțită de eclipsele aferente: în iunie pe 5-6 avem o Eclipsă de Lună, apoi 21 iunie Eclipsa de Soare, 4-5 iulie Eclipsă de Lună, 30 noiembrie Eclipsă de Lună și 14 decembrie Eclipsă Totală de Soare. Aceste eclipse creează efecte asupra relațiilor voastre, asupra mariajelor, unele care se pot termina, altele care acum încep a se construi. Destinul e destin și vă aduce în viața voastră ce trebuie să aducă, ce trebuie sp se întâmple, să iubiți, să faceți copii, să vă luați o casă, să călătoriți, să faceți schimbări, să vă cunoască lumea, să fiți voi cei care vreți să fiți. În întâlnirea voastră cu Destinul trebuie să știți că voi sunteți cei care trebuie să luați taurul de coarne. Când simțiți și vreți ceva, nu mai pierdeți vremea asteptând încurajări sau, din contră, descurajări. Trebuie să vă luptați pentru ce vine din interior, căci așa vorbește Universul cu noi toți.

2020 pentru voi este anul lansării spre noi orizonturi.