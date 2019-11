HOROSCOP DECEMBRIE 2019: 3 zodii care se vor despărţi până la Revelion. Vor petrece sărbătorile singure

Berbec



Berbecul nu este doar un semn de foc, ci este primul semn al zodiacului. Prin urmare, acesti nativi tind să aibă o atitudine de genul "eu primul" atunci când vine vorba despre relații. De asemenea, Berbecii au tendinta de a se indragosti foarte usor, dar si sa isi piarda interesul fata de partener la fel de repede. Potrivit astrelor, anul acesta Berbecii isi vor petrece sarbatorile alaturi de prieteni sau de familie, insa fara un partener de viata. Trec printr-o perioada sentimentala cu mai multe hopuri.

HOROSCOP DECEMBRIE 2019. 4 zodii au noroc uriaş! Decembrie e luna lor de aur!



Rac



Racul este o zodie foarte sensibila si emotiva. Acesti nativi apreciaza petrecerea timpului cu familia si confortul propriei case. Anul acesta pur si simplu au o dispozitie proasta si vor rupe orice legatura cu persoana iubita, chiar in pragul sarbatorilor de iarna.



Leu



Leii sunt foarte orgoliosi, de aceea in luna noiembrie sunt implicati in mai multe conflicte pe plan sentimental. Deoarece isi doresc sa fie in centrul atentiei, au nevoie de un partener care sa ii puna in valoare. Din pacate, in acest an nu se afla in relatia potrivita, iar o despartire poate aparea chiar inainte de Craciun.