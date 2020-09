Horoscop DRAGOSTE 21-27 SEPTEMBRIE 2020. Ultimatum intens si sexy

Horoscop dragoste saptamanal pentru 21-27 SEPTEMBRIE 2020. Comunicarea este intansa intreaga saptamana. Ce trebuie sa spui? Cine da ultimatum? Cine primeste unul? Soarele intra in Balanta in ziua echinoctiului de toamna, vara s-a terminat, trage linie si socoteste ce e de facut. Odata cu intrarea lui Mercur in Scorpion, comunicarea devine si mai intense, si mai sexy. Te descurci? Esti speriat de urmatorul pas?