HOROSCOP DRAGOSTE MIHAI VOROPCHIEVICI. Ce cumpene vă aşteaptă în luna iubirii

HOROSCOP BERBEC - venus prezent in zodia lor nu face decat sa intareasca sentimentele si sa atate partenerul. Partea feminina e cea care provoaca. Venus in berbec face doamnele mai atragatoare. E adulata. Poate fi ceruta in casatorie in perioada asta. Nu va aruncati cu capul inainte si cu ochii inchisi.

HOROSCOP TAUR - pentru ei nu se intrevad probleme sentimentale. Sunt conservatori. Urmează sa intre in retrogradare planeta comunicarii. Trebuie să reziste ispitei suspiciunilor. Sunt extraordinar de geloși. Taurii singuri, dacă sunt atrași de cineva, se vor lămuri cât de curând de intențiile celuilalt.

HOROSCOP GEMENI - pentru ei, micile tensiuni si gelozii vor fi continua. Nu e cazul să se dea peste cap. Ei in general se imbolnavesc de scenarita. Mai bine ar trebui să se distanțeze, când văd că nu funcționează ceva. Unii gemeni se pot simți încolțiți de parteneri și constrânși să facă pasul cel mare.

HOROSCOP RAC - infuzie de dragoste, patos, chemări. Își dinamizează partenerul. Racii singuri vor fi bântuiți de dorul cuiva. Se gândesc să reia legături mai vechi, să plece într-o călătorie, să trăiască ca și cum totul se sfârșește.

HOROSCOP LEU - sunt scoase la iveală amintiri, doruri ascunse. Când sunt puși în situații în care trebuie să ia inițiativa, ei se blochează. Au multă energie erotică. Terapia cu dragoste e benefică pentru ei pentru că pot șterge cu buretele toate problemele din trecut.

HOROSCOP FECIOARA - sunt bântuite de gelozie. Trebuie să se abțină să nu cadă în capcana geloziei pentru că își distrug relațiile.

HOROSCOP BALANȚĂ - e o lună în care lucrurile decurg lin. Balanța e o familistă convinsă care trăiește pentru dragoste și copii. Dacă sunt balanțe la inceputul relației se pot simți nesigure în legătură cu intențiile partenerului.

