Horoscop DRAGOSTE pentru azi, MIERCURI 15 IULIE 2020. Furie, gelozie, invidie... Vezi pentru cine

Iata horoscop zilnic dragoste pentru MIERCURI 15 IULIE 2020. Tensiune, dramatism... Soarele in Rac face opozitie cu Pluto in Capricorn. Pluto a construit o adevarata fortareata in taramul tenebrelor. Iar Soarele vine sa faca lumina, ceea ce-ti aduce la suprafata toate sentimentele de furie, manie, gelozie, vina, invidie. Emotii intunecate pe care le-ai tinut ascunse se fac din nou vazute!