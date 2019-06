Horoscop dragoste săptămâna 10-16 iunie 2019. Visele prind culoare! Cine culege roadele?

Marte si Mercur se intalnesc in Rac si acest aspect te va propulsa intens spre actiune. Cuvintele de dragul doar de a vorbi nu mai conteaza, ele trebuie urmate de actiune, spune acest tranzit. Marte in Rac se conecteaza cu sextilul Neptun-Saturn, vineri 14 iunie si te poti pregati pentru o verificare a realitatii. Poti fi sub presiune dar e un lucru bun. Poti muta muntii din loc daca vrei, iar disciplina si imaginatia sunt cheia!

Mai multe detalii despre conjunctura astrala si cum afecteaza ea toate zodiile gasesti in Horoscopul general al saptamanii 10-16 iunie 2019. Click aici!

Horoscop dragoste Berbec

O saptamana excelenta sa-ti expui sentimentele si sa te apropii si mai mult de partenerul de cuplu. Nu sunt excluse activitati in natura care sa va readuca voia buna si armonia in cuplu. Daca esti singur, ai nevoie de mai multa incredere de sine pentru a putea cuceri pe cineva. Iesi in lume si scoate la lumina latura ta amuzanta.

Horoscop dragoste Taur

O saptamana pozitiva, cu discutii foarte importante in cuplu. Bucura-te de fiecare secunda petrecuta alaturi de partener, fara inhibitii si restrictii. Se anunta un weekend fierbinte. Daca esti singur, acum este perioada propice sa abordezi persoana de care esti indragostit. Dar nu exagera cu entuziasmul, caci s-ar putea sa o sperii.

Horoscop dragoste Gemeni

Profita de aceasta saptamana pentru a aduce o gura de aer proaspat in relatia de cuplu. Ai nevoie de spontaneitate si onestitate. Iesi cu partenerul in oras sau rezerva un weekend in doi. Daca esti singur, ai nevoie de o doza serioasa de realism. S-ar putea ca asteptarile tale sa fie setate prea sus si de aceea sa nu fii incantat de persoanele care te curteaza.

