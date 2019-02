Horoscop dragoste săptămâna 11-17 februarie 2019. Sfântul Valentin cu Marte în Taur. Ce dorinţe vrei să ţi se împlinească

Miercuri, 13 februarie, Marte si Uranus isi unesc fortele pentru a crea scantei si atractii subite tocmai la timp pentru zilele de sarbatorire a iubirii. Planetele acestea se misca asa de repede incat nu ai cum sa vii cu scuze ci doar sa accepti si sa te supui!

Ultimul eveniment, dar nu cel din urma este mutarea puternicului si energicului Marte in Taur in aceeasi zi cu Valentine's Day. Ce inseamna asta? Marte in Taur devine un soldat al iubirii deci trimite-ti dorintele amoroase spre Marte si da-i tema sa ti le implineasca! Cu Marte in Taur chiar incepand cu Ziua Indragostitilor, asteapta-te sa ti se trezeasca brusc toate simturile. Daca ai iubit(a), vei coplesi si rasfata aceasta persoana. Iar daca nu, totul se poate schimba oricand daca tu vrei, pentru ca nimic nu poate sa iti stea in cale intre tine si dorinta incepand de acum. Marte nu se opreste pana nu obtine ce si-a propus, iar Marte in Taur inseamna ca isi propune multe de care Taurul raspunde, printre care simturile, iubirea, banii, stabilitatea.

In acest context astral, iata care sunt previziunile pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop dragoste Berbec

Relatia de cuplu este la un alt nivel. Pasiune, senzualitate. Partenerul imparte cu tine momente romantice, dragastoase. Daca esti singur, personalitatea ta vibranta atrage cu urusinta in jurul tau persoane de sex opus. Vei avea parte de noi aventuri spectaculoase. Fii pregatit pentru distractie.

Horoscop dragoste Taur

Viata amoroasa este acolo unde trebuie sa fie. Sentimentele tale sunt profunde si esti mai indragostit ca niciodata de partener. Esti fericit si linistit in relatia ta. Petreci momente unice alaturi de persoana iubita in aceasta saptamana. Daca esti singur, evita conflictele. Pierzi energie pe care ai putea-o folosi in scopuri mai placute.

Horoscop dragoste Gemeni

Viata amoroasa este acolo unde trebuie. Daca esti intr-o relatie, comunicarea este la cote inalte. Urmeaza o veste buna. Daca esti singur, ingrijeste-te mai mult. Ai grija de aspectul fizic, pentru a fi mai atragator. Pregateste-te sa-ti cunosti jumatatea. Vrei sa faci o prima impresie buna, nu?

