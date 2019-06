Horoscop dragoste săptămâna 17-23 iunie 2019. Ce aduc Luna plina în Săgetător şi Solstiţiul de vara?

Incepem saptamana pe un varf de energie adusa de Luna plina capsunie in optimistul Sagetator, in conjunctie cu expansivul Jupiter, chiar atunci cand Saturn cel sever si Neptun cel visator sunt in sextil, deci isi aduc contributia la mesajul trimis noua de Luna plina. Apoi lucrurile devin destul de intense, tensionate si supuse conflictelor pentru ca are loc intalnirea dintre Marte si Mercur si in opozitie cu Pluto. Mercur este despre cum vorbim, gandim si comunicam, in timp ce Marte si Pluto au un fel de energie mai agresiva, a la Darth Vader din Razboiul stelelor. Fa tot ce poti sa controlezi luptele de putere si conversatiile care iti forteaza limitele.

Insa dupa aceea, energia se schimba brusc si puternic, aducand un aer proaspat si eliberare de tensiuni odata cu 3 evenimente ce au loc in aceeasi zi: Solstitiul de vara, intrarea Soarelui in zodia Rac si intrarea lui Neptun in miscare retrograda, devenind al patrulea retrograd activ de la acest moment (alaturi de Jupiter, Pluto si Saturn).

Horoscop dragoste Berbec

Luna plina in Sagetator iti aduce energie si vrei cat mai multa aventura. Ziua de luni este perfecta pentru a incerca ceva nou cu partenerul. Daca esti singur, poti intalni o persoana speciala care sa-ti schimbe credintele spirituale. Marti si miercuri vei resimti influenta lui Mercur, de aceea este indicat sa ai grija la ce spui si la cum actionezi. Dupa Solstitiul de vara de vineri, cand intram oficial in vara, asteapta-te la inceperea unui nou ciclu in viata ta. Weekend-ul se anunta cu petreceri si voie buna.

Horoscop dragoste Taur

Luna plina in Sagetator de luni iti poate exacerba fie iritarea, fie pasiunea. Totul depinde de starea in care este relatia ta de cuplu in acest moment. Daca esti nemultumit, nemultumirea va creste si e nevoie de lamurirea situatiei. Marti si miercuri, influenta lui Mercur este foarte puternica si iti poate aduce la suprafata o rana emotionala ce trebuie vindecata urgent. Solstitiul de vara de vineri aduce o reuniune cu grupul de prieteni. Daca esti singur, sunt sanse mari sa-ti intalnesti jumatatea.

Horoscop dragoste Gemeni

Inceputul de saptamana, sub puternica influenta a Lunii pline in Sagetator, iti aduce energie in zona cuplului. Ceea ce intensifica fie o pasiune, fie o controversa. Daca esti singur, va creste dorinta de a intalni pe cineva compatibil cu tine. Trebuie sa-ti monitorizezi starea de spirit marti si miercuri deoarece Mercur, patronul zodiei, va rupe orice echilibru. Solstitiul de vara va aduce un nou inceput, noi planuri si teluri in cuplu.

