Horoscop dragoste saptamana 24-30 iunie 2019. Cosmosul "freamata". Ce-ti aduce in amor?

Horoscop dragoste. Saptamana 24-30 iunie 2019 este una speciala din punct de vedere astrologic. Mercur se instaleaza in Leu si intra in zona de umbra retrograda. Venus, planeta responsabila cu amorul si relatiile, are o activitate intensa in aceste zile.Suntem la o saptamana distanta de prima eclipsa a verii – 2 iulie, eclipsa totala de Soare in Rac. Intregul Cosmos "freamata". Afla mai multe despre evenimentele astrale ale saptamanii aici.