Horoscop dragoste săptămâna 3-9 iunie 2019. Surprize de toate felurile în AMOR!

Saptamana 3-9 iunie 2019 este una intensa din punct de vedere astrologic. Avem Luna Noua in Gemeni care te va face sa te simti ca un jongler. Atentie cu care oportunitati arunci in sus si pe care le prinzi! Venus face trigon cu Pluto si intensifica sentimentele. E totul sau nimic in materie de dragoste.