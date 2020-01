Horoscop DRAGOSTE săptămânal 13-19 ianuarie 2020. Întalnire de gradul zero!

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Totul pare in regula in viata ta amoroasa, iar relatia este pe cale sa se ridice la un alt nivel. Pasiunea si senzualitatea sunt la cote mari, iar partenerul se bucura de aceasta noua perioada romantica prin care treci. Daca esti singur, sexualitatea este vibranta si va atrage in jurul tau oameni alaturi de care sa pronesti spre noi aventuri. Distreaza-te cat de mult poti!

Horoscopul dragostei Taur

Ai ajuns intr-un punct excelent in viata ta personala. Sentimentele pentru partener sunt profunde sit e indragostesti din nou si din nou. Ai o stare de calm inca de la inceputul saptamanii si esti gata pentru distractie alaturi de partener. Aceasta atmosfera va creste si mai mult legatura dintre tine si persoana iubita. Daca esti singur, nu iti pierte timpul si energia cu cuceriri pasagere. Incearca sa gasesti acea persoana care sa te faca sa te simti bine pentru mai multa vreme, nu pentru o noapte.

Horoscop dragoste Gemeni

Lucrurile pot fi incordate in viata ta amoroasa. Dar stai linistit si nu impige totul la extrem, altfel risti sa darami tot ce ai construit pana acum. Fii mai intelegator cu partenerul, fa tot ce poti pentru a-I implini nevoile emotionale, ajuta-l sa se relaxeze. Daca esti singur, incearca sa privesti altfel oamenii care te abordeaza. Lasa-i sa intre in viata ta pe cei care se apropie de felul tau de a fi.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.