Horoscop DRAGOSTE saptamanal 13-19 IULIE 2020. Cum transformi esecul in succes in dragoste?

Horoscop dragoste saptamanal pentru 13-19 iulie 2020. Ultimele doua saptamani au fost foarte intense din punct de vedere astral. Urmeaza o alta, acum ca Mercur se afla in miscare directa in Rac. Care au fost telurile tale pentru 2020? Cate ai indeplinit? Ai de sarbatorit? Trebuie sa renunti? Soarele si Jupiter sunt in opozitie in 14 iulie, iar sperantele si visurile tale sunt puternica lumina a reflectoarelor. Dar si succesele si dezamagirile. Gandeste-te: cum pot sa transform esecul in succes?