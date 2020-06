Horoscop DRAGOSTE saptamanal 15-21 IUNIE 2020. Ceva profund ti se pregateste

Horoscop dragoste. Iata horoscopul de dragoste saptamanal 15-21 iunie 2020. Mercur intra retrograd in Rac din 18 iunie si iti aduci aminte de trecut. Elibereaza-te! Nu te aglomera foarte mult in aceasta saptamana! Urmeaza si o eclipsa inelara de soare, urmeaza solstitiul de vara 2020, iar soarele intra in Rac. Cosmosul este pe cale sa transmita un mesaj important – ceva profund ti se pregateste. Ceva care detine cheia unei reinnoiri puternice. O renastere! Fii pregatit!