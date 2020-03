Horoscop DRAGOSTE saptamanal 2-8 martie 2020. Iubirea poate avea unele tamponări temporare. Lordul Karmei influenţează relaţiile

Horoscop dragoste. Iata horoscop saptamanal dragoste pentru 2-8 martie 2020. Prima saptamana a primaverii oficiale calendaristice ne trece prin energii si stari diferite, gratie miscarilor planetare in care rol principal joaca Venus, Saturn si Mercur. Venus in Berbec si Saturn in Capricorn sunt in cuadratura marti 2 martie si este, iata, un mod mai sobru de a incepe saptamana. Iubirea poate avea unele tamponari temporare pentru ca Saturn, lordul karmei si planeta responsabilitatii are ceva de spus. Insa nu e de lunga durata, din contra, rozul revine pe cerul dragostei curand pentru ca Venus intra la ea acasa, in Taur, unde adora sa fie, de joi 5 martie si va sta aici toata luna.

Mai multe despre contextul astral al saptamanii, in Horoscopul general al saptamanii.