Horoscop DRAGOSTE săptămânal 25 noiembrie - 1 decembrie 2019. Undă verde în amor!

Mercur a iesit acum cateva zile din retrograd si la fel va face in aceasta saptamana si Neptun, planeta viselor si imaginatiei. Suntem gata sa lansam cele mai noi si proaspete inspiratii in lume! Venus, planeta iubirii, relatiilor si banilor, se muta in Capricorn, cea mai pragmatica zodie, iar dragostea si puterea vor merge mana in mana pana pe 20 decembrie, spre incantarea multora. Avem unda verde pe toate fronturile. Ce mai asteptam?

Horoscop dragoste Berbec

Renunta putin si visare si revino cu picioarele pe pamant. E nevoie de putin realism pentru a clarifica ce anume doresti de la partenerul de cuplu. Examineaza-ti propriile nevoi, astfel incat sa stii exact ce ceri, inainte de a fi necajit ca nu primesti. Daca esti singur, nu te ascunde de lumea de afara. Trebuie sa cunosti alti oameni. Sau poate descoperi ca o persoana din cercul tau de prieteni ar putea fi mai mult de atat.

Horoscop dragoste Taur

O saptamana cu multa distractie in doi. Dar inainte de asta ar trebui sa acorzi mai multa atentie capitolului comunicare. Scapa de eventualele indoieli si revino la dispozitia pozitiva. Daca esti singur, sunt sanse mari sa gasesti o persoana care sa ti se potriveasca perfect. Dar, pentru asta, trebuie sa fii deschis si optimist.

Horoscop dragoste Gemeni

Indiferent ca esti singur sau nu, vei reusi sa gasesti un punct comun cu oamenii din jurul tau. Intelege cat de importanta este comunicarea si vei vedea cum, prin intermediul acesteia, poti aduce alinare si un aer proaspat in relatii.

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR.RO.