Horoscop DRAGOSTE săptămânal 4-10 noiembrie 2019. Ce adevăr dureros iese la iveală?

Horoscop dragoste. Iata horoscopul saptamanal 4-10 noiembrie 2019. Incepe o saptamana care aduce speranta in mijlocul provocarilor, incercarilor, haosului sau agitatiei de care a avut parte o buna parte dintre noi pana acum. Aceasta lumina ce se intrevede este adusa de minunatul sextil ce are loc a treia oara in acest an intre muncitorul Saturn si visatorul Neptun.