Horoscop DRAGOSTE saptamanal 6-12 ianuarie 2020. Acum ori niciodata!

Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 6-12 ianuarie 2020. Urmeaza o saptamana bogata in evenimente astrale. Luna plina in Rac si eclipsa lunara, Uranus iese din retrograd. Sa nu uitam de celebra conjunctie dintre doi mari grei indepartati Saturn-Pluto 2020. Esti pregatit? Exista o presiune astrala care transmite: acum ori niciodata! Este timpul sa dam startul cu adevarat pentru acest an.