Horoscop DRAGOSTE săptămânal 7-13 octombrie 2019. Transformări rapide în amor. Vezi pentru cine!

Cu sapte aspecte majore ce au loc, plus Mercur ce intra in umbra sa retrograda, urmeaza unele surprize si lucrurile se vor aseza la locul lor. Exista o rapiditate in manifestare si in intamplari din pricina acestei Luni pline in Berbec pentru ca Berbecul este zodia numarul unu cand vine vorba de actiune.

upiter, planeta norocului, este in sextil (aspect benefic) cu Soarele si in trigon (aspect benefic) cu Luna plina, toate aducandu-ne noroc. Cu Soarele si Luna in cuadratura cu Pluto, cu siguranta ca este vorba de o Luna plina transformatoare si o oportunitate sa avem un progres rapid si curajos!

Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 7-13 octombrie 2019.

Horoscop dragoste Berbec

Daca vrei ca aceasta relatie de cuplu sa aiba viitor, incearca sa-i aduci un suflu nou si sa o asezi pe o fundatie mai puternica. Vei fi stresat pana la mijlocul saptamanii din cauza sentimentului ca ceva nu este in regula. Nu lasa aceasta senzatie sa te puna la pamant si nu crea conflicte fara rost. Foloste-ti creierul exceptional pentru a gestiona corespunzator lucrurile. Daca esti singur, tine-ti ochii deschisi. Vei avea mai multe sanse decat de obicei sa iesi si sa flirtezi.

Horoscop dragoste Taur

Viata ta amoroasa necesita o atentie sporita intrucat poti fi inteles gresit si din aceasta cauza pot aparea conflicte. De asemenea, in aceasta saptamana vor fi dezvaluite anumite planuri secrete. In acelasi timp, aminteste-ti ca pana nu finalizezi ceva nu poti incepe altceva nou. Rezolva situatia indiferent de costul emotional. In curand vei depasi aceasta faza si te vei simti mai bine. Esti singur? Nu fi surprins de modul in care vor evolua lucrurile pentru ca vei avea numai de castigat.

Horoscop dragoste Gemeni

Se anunta aparitia unor turbulente in viata sentimentala si trebuie sa dai dovada de multa grija. Te tot gandesti la problemele cu care te confrunti in relatia de cuplu si pe masura ce le analizezi par ca devin tot mai mari. Schimba-ti perspectiva si relaxeaza-te. Finalul saptamanii va aduce linistea mintii la care tanjesti de ceva vreme. Te simti bine in compania prietenilor si veti merge impreuna intr-o scurta calatorie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.