Horoscop DUMINICA 20 SEPTEMBRIE 2020. Asteapta-te la neasteptat!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Subconstientul incearca sa iti transmita ceva. Ai avut vise speciale in ultimul timp ? Le-ai notat, le-ai analizat ? Vezi ce mesaj are de ajuns la tine. Exista o solutie la o problema pe care o cauti in lumea exterioara si care se gaseste in tine. daca reusesti sa retii visele si nu stii sa le interpretezi, incepe prin a vedea sentimentul. Cum te-a facut visul, situatia din vis sa te simti ? Aceea este emotia pe care o tii captiva despre ceva din viata ta. Ce solutii simti ca ai ?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti ambitios azi, asa cum este tipic pentru tine. Dar este posibil ca ambitiile sa ti se schimbe si acum sa reflecte mai mult pe tine cel adevarat, ca bucura inima ta nu doar egoul si mintea. Noteaza-ti undeva adevaratele obiective care te fac fericit. Priveste-le cu obiectivitate ca sa stii cum sa le obtii. Asigura-te ca noile planuri sunt realiste. Avanseaza mai mult pe calea inimii si mai ponderat pe cea a ambitiilor doar de dragul ambitiilor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mintea ta este in continuare foarte activa dar si agitata pentru ca sunt multe de facut cu ea si iti si doresti sa scapi de anumite aspecte din realitatea vietii tale. Unele forte contradictorii trag de tine in directii diferite. Pe de alta parte, vrei sa schimbi tot ce nu iti mai convine dar vrei si sa fii in contact cu realitatea. In mod ironic, de indata ce incetezi sa incerci asa de tare, directia buna este evidenta.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 20 SEPTEMBRIE. Mesaj NOU de la ingerii iubirii

Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 20 septembrie 2020; ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche.

Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa.

Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ingerii iubirii iti spun ca pentru Univers nu conteaza daca vibratia pe care tu o emiti in exteriorul tau este drept raspuns la ceva ce traiesti chiar acum sau observi sau drept raspuns la ceva ce traiesti doar in imaginatia ta. Fie imaginatie sau realitate, fiinta ta simte acelasi lucru, deci emite un tip de vibratie in exterior. Ca atare, in ambele cazuri Universul iti accepta acest punct de atractie si il potriveste cu ceva similar, oameni, intamplari, situatii. Daca vrei sa atragi iubire, daca vrei sa mentii relatia de cuplu fericita, ai grija la ce te gandesti si ce emotii simti.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Cineva candva a spus "Universul mi-a oferit ceva cu mult mai bine decat mi-am imaginat eu". In completare, ingerii iubirii iti spun ca : Universul primeste de la tine toate informatiile cu privire la ceea ce iti doresti in materie de dragoste si inmagazineaza toate detaliile dorintei tale. Astfel, lucrurile pe care tu le ceri sunt pe cale spre tine. Insa tu trebuie sa le permiti sa si ajunga la tine in timpul perfect potrivit. Le permiti cu rabdare si ocupandu-te sa ai usa larg deschisa prin vibratia pozitiva pe care o trimiti la randul tau in Univers.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o zi perfecta pentru o iesire impreuna cu jumatatea de cuplu. In acest fel veti evada din stresul cotidian si va veti intari relatia de cuplu. Lasati in urma problemele si bucurati-va de prezenta celuilalt. Nu pune presiune pe tine pentru ca esti singur. Lasa lucrurile sa se desfasoare in ritmul lor si vei vedea ca persoana pe care o cauti iti va cadea in brate.

