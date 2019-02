Horoscop eveniment: Luna Noua in Varsator, 4 februarie 2019. Are legatura cu eclipsa totala de Luna sangerie din vara 2018!

Aceasta Luna Noua va fi una din cele mai puternice pe care o vom avea in acest an si ne ofera un sentiment de optimism ce ne-a lipsit in ultima luna. Este o oportunitate extraordinara sa ne crestem vibratia si sa ne reinnoim angajamentul in fata viselor si idealurilor noastre, este un timp de reinnoire si start proaspat, si ce mai start !



Luna Noua in Varsator de Luni este una rece si fara emotii, dar, ca o dimineata senina de iarna, ea aduce o claritate de cristal in viata ta si te poate ajuta sa iti introduca schimbari necesare. Te simti captiv si incatusat in anumite limitari sau restictii de orice natura, bani, relatie, job, casnicie, credinte vechi, obiceiuri de care nu reusesti sa te debarasezi ? Este vreme sa gandesti in afara obisnuitului. Primul pas este sa capeti distanta de sursa nefericirii tale. Este ca si cum Universul te pune intr-un colt stramt, neoferindu-ti nicio alta cale de iesire din limitarile tale curente decat cel de a face un mare salt de credinta in afara lor.



Asa cum spunea Albert Einstein : "Nu putem solutiona problemele cu aceeasi gandire cu care le-am creat."



Viata ta are nevoie acum de propria atingere de geniu ! Fii sincer cu tine si, in timp, vei gasi oamenii in preajma carora poti fi tu insuti. Astfel, ceea ce era imposibil inainte, brusc capata viata si sens si posibilitate.

Semnificatie Luna Noua in Varsator din 4 februarie



Aceasta Luna Noua este o noua oportunitate de a pune in aplicare schimbari pozitive necesare. Putem reusi mai bine de aceasta data ! Avem o noua sansa de a face lucrurile asa cum trebuie pentru noi ! Varsatorul vrea sa aduca o diferenta in lume ! Unde vrei sa fii in anii ce urmeaza ? Care iti sunt visele si idealurile ? Care iti sunt oamenii pe care ii ai alaturi in calatorie ? Acum este sansa noastra sa implinim ce vrem.



De exemplu, daca te-ai jucat intr-o relatie, testand apele, este timpul sa te decizi daca chiar vrei sa duci lucrurile mai departe. Sau, sa spunem, ai planificat o calatorie si ti-ai imaginat toate locurile minunate in care ai dori sa fii. Acum este timpul sa te decizi daca vei merge mai departe sau a fost doar un vis frumos al mintii. Inca avem acest timp la dispozitie in care sa progresam si sa facem lucrurile bine.

Aceasta Luna Nouain Varsator ne poate aduce in fata dileme importante care ne dau indoieli legat de viitor.



Sub semnul Varsatorului independent, chiar primim sansa de aur de a progresa si de a fi proactivi, cu viziune clara. Ce cadou minunat de la Univers ! Avanseaza cu prudenta ca sa eviti greseli, cel mai bine incepe saptamana observand cu atentie totul si reconectandu-te cu lucrurile si oamenii deja cunoscuti si introdu treptat noutatea.



Universul vrea sa ne dea idei noi si progresiste ca sanse reale de a putea avansa in noua noastra realitate !



In concluzie, daca planifici un proiect mare pentru 2019, aceasta este Luna ta Noua ! Daca incepi ceva acum, vei avea mari sanse de reusita. Ce aduce Luna Noua in Varsator zodiei tale?



Luna Noua va tranzita pentru fiecare zodie un sector particular si inseamna ca in acel domeniu te va impacta cel mai mult, acolo vei primi sustinere de a incepe ceva nou mult dorit.

Luna Noua in Varsator – BERBEC



Acum iti poti tura motoarele in forta spre un vis demult tinut, sa te recomiti pentru scopurile tale sau sa iti reiinoiesti o prietenie. Daca ti-ai propus sa faci un grup, sa aduni o echipa de oameni in care ai deja incredere ca puteti impreuna implini un vis sau sa aranjezi orice fel de reuniune, acum este timpul perfect. Te poti baza pe prietenii tai.



Aceasta Luna Noua este oportunitatea finala de a-ti urmari visele si creste influenta benefica asupra oamenilor. Vine totusi cu niste legaturi atasate, cum ar fi de o universitate, de un taram strain sau de o companie de publicat media.

Luna Noua in Varsator – TAUR



Aceasta Luna Noua lumineaza puternic zona carierei tale. Poti fi chemat sa reocupi sau sa aperi sau sa reafirmi o veche titulatura. Este timpul sa revizuiesti directia vietii tale profesionale, sa reprivesti vechi scopuri si sa iti reinnoiesti eforturile spre acele obiective pe care inca le mai vrei obtinute dar viata a fost prea agitata ca sa iti permita sa revii la ele pana acum. Este oportunitatea perfecta sa relansezi cariera si sa iti reconstruiesti imaginea publica.



Evenimentele au cooperat sa te aduca in lumina atentiei si sa iti creasca influenta in ultimele luni. Aceasta Luna Noua este actul final al showului, o ultima sansa sa iti stabilizezi autoritatea si sa iti consolidezi imaginea. Poate fi timpul sa platesti datorii unor prieteni sau sa investesti bani in visele tale chiar daca stii ca nu vor fi perfecte. Dar un vis merita sa primeasca viata.

Luna Noua in Varsator – GEMENI



Universul intentioneaza sa iti extinda orizonturile ! Aceasta Luna Noua aduce runda a doua de oameni inspirationali si idei care iti reinnoiesc credinta si iti ridica privirea spre un viitor mai verde si luminos. Te-ai gandit sa calatoresti sau te duci la un nou curs ? Acum este timpul sa se intample. Daca te oboseste cariera si relatiile sau daca trag de tine in directii diferite, te va ajuta o noua abordare. Acum te poti focusa pe lucrurile in care crezi si sa iti reprivesti viitorul. Umple-ti planurile cu viata noua si uita-te dupa cele mai bune optiuni pentru tine.



