Horoscop eveniment rar: LUNA PLINĂ DUBLĂ ÎN BALANŢĂ 19 aprilie 2019 schimbă TOTUL! De ce este aşa de special acest PORTAL ENERGETIC?

De aceea, aceasta Luna plina de aprilie este numita Luna plina dubla. Daca ai anumite stari ciudate, daca traiesti intamplari aparent inexplicabile, in mare masura se datoreaza acestor energii speciale ale unui portal energetic deschis de Luna plina de martie si inchis, iata, acum cu ocazia Lunii pline de aprilie. De aceea, aceasta Luna plina inseamna o inchidere, o clarificare, o concluzie si un punct si de la capat dar diferit!

Pentru ca unele transformari sa aiba loc, uneori lucrurile trebuie sa ajunga la un punct de fierbere. Astrologic, Luna plina dubla are rolul de a aduce in constient ce este in inconstient sau cu intentia de a ramane ascuns. Balanta inseamna tipare in relatii iar Luna plina dubla in Balanta transmite nevoia de a ajunge la niste concluzii importante in relatii. Ce trebuie schimbat ? Ce trebuie eliminat sau clarificat ? Ce nu mai poate ramane asa cum este ? Ai avut la dispozitie o luna ca sa iti dai seama. Acum se trage linie de final.

In astrologie, relatia nu este doar cea cu altcineva (partener, familie, prieteni, colegi, sefi, parinti) ci se refera si la relatia cu tine insuti sau cu un domeniu al vietii tale (de exemplu relatia ta cu banii, cu jobul, cu calatoriile, cu un mod de gandire).

Un element important este ca aceasta Luna plina din 19 aprilie este in opozitie cu planeta transformarilor rebele Uranus (aflat in Taur pana in 2026 cum scrie AICI). Aceasta aliniere cosmica transmite nevoia noastra de schimbare, dorinta de libertate care ne poate face nelinistiti si impulsivi. Evenimente neasteptate si comportamente imprevizibile pot adauga tensiune in relatiile apropiate.

Luna plina dubla din 19 aprilie 2019 va lumina orice dezechilibru relational care are nevoie acum de iubire si sustinere emotionala pentru a fi rezolvat intr-o forma sau alta.

Ramai calm si incearca sa fii cat mai rational, ca sa beneficiezi si sa vezi ce iti aduce bun aceasta Luna plina. Reactiile impulsive si emotionale exagerate pot transforma o drama minora intr-un haos total. Deci ai grija cand iei decizii importante, in special in relatii.

De ce este speciala aceasta Luna plina dubla?

Luna plina in Balanta din 20 martie a deschis un portal energetic de schimbari si posibilitati care acum se apropie de inchidere. Acest portal ne-a provocat in felurite moduri, ne-a ghidat sa ne gasim echilibrul in domeniul atins pentru fiecare zodie si sa gandim moduri diferite de a trai mai usor si mai elevat, total opuse felului in care actionam pana atunci.

Acest portal ne-a indemnat sa facem unele schimbari (in mentalitate, in ce simtim, in actiuni concrete) pentru a fi mai aliniati si a trai in ritmul Universului. Acum ca el se apropie de final, trebuie sa ne indreptam spre relatiile din viata noastra ca sa ne lamurim ce trebuie sa fie eliberat si ce e necesar sa ramana.

Luna plina dubla in Balanta este despre a ne gasi balanta interioara ca apoi sa avem echilibru si armonie in relatiile noastre cu altii.

Insa, ca sa ne echilibram propria balanta, trebuie sa ne constientizam valoarea de sine. Meriti sa fii iubit exact asa si atat cat esti. Meriti respect. Meriti sa ierti si sa fii iertat. Esti important. Si meriti relatiile care sa te alinieze la acest adevar.

Cu cat te iubesti si te respecti pe tine, cu atat mai putine relatii vei tolera care te scot din echilibru si fluxul universal de bine.

Sub energia acestei Luni pline potente, intreaba-te cum te poti iubi pe tine mai mult si care sunt relatiile care nu mai aduc ce e mai bun din tine la suprafata?

Universul ne sustine acum pentru ca relatiile sa ne fie sursa de iubire, putere si speranta, nu de ingreunare si povara. Lasa Luna plina sa iti fie ghid ca sa vezi ce trebuie curatat pentru ca noul sa poata intra, sa lumineze pe ce trebuie reparat sau ce/cine trebuie eliberat. Daca in ultima luna de cand s-a deschis acest portal energetic a inceput sa iti fie clar despre ce e vorba, acum e momentul de final in care trebuie sa actionezi : ori asa, ori asa !

Luna plina aduce o energie tensionata dar doar cu rolul de a vedea clar, de a actiona si de a taia legaturile o data pentru totdeauna in unele relatii. Sigur, trebuie sa fim atenti ce si cum spunem oamenilor si sa o facem dintr-un spatiu de iubire. Scopul final? Echilibrul de care avem atata nevoie ! Ce nu e in echilibru, va ajunge, vrei nu vrei.

Daca Luna plina in Balanta este despre relatii si armonia lor, foloseste aceasta energie puternica si pentru a-ti exprima recunostinta pentru acele relatii care sunt deja functionale si minunate. Multumeste si celor provocatoare pentru ca ele te-au modelat sa devii persoana care esti. Foloseste Luna plina sa tai corzi vechi, sa cureti drumul si sa te inconjori oameni si alegeri de viata care te ridica si imputernicesc !

Iata cum influenteaza Luna plina dubla in Balanta zodiile:

BERBEC

Schimbari neasteptate si libertate sunt la ordinea ta de zi la aceasta Luna plina care pune accent pe recunoasterea ta. Nevoia ta de raspunsuri poate duce lucrurile intr-o directie mai complicata si complexa, dar pana la urma trebuie sa treci si prin asa ceva, face parte din conditia umana.

Bucura-te de moment si fii pregatit pentru urmatorul sezon al vietii tale in care vei simti mai multa satisfactie decat in cel pe care tocmai doresti sa il schimbi. Luna plina are loc cat timp Soarele este inca in zodia ta si esti ajutat sa capeti recunoasterea pe care o meriti. Pentru asta, incepe prin a te recunoaste tu pe tine insuti. Daca ai facut treaba buna, felicita-te si recompenseaza-te. Cand primesti recunoastere, nu raspunde cu "In sfarsit!", ci accepta cu gratie, zambeste si spune "Multumesc!".

TAUR

Cu Uranus in zodia ta aflat in polaritate cu aceasta Luna plina, starea ta de neliniste poate atinge cote maxime. Intai de toat ocupa-te de tensiunea nervoasa si de anxietate ca sa poti ajunge la faza urmatoare a vietii. Luna plina este in casa ta a 6 a, deci trebuie sa te ocupi mai clar de relatia ta cu munca.

Vrei progres dar adevaratul progres vine cand intai esti tu in echilibru intern cu tine. Fa-ti un plan la inceput de zi si tine-te de el. Da-ti pauze periodice, elimina distragerile de atentie de pe telefon sau social media. Doar asa eviti oboseala si lipsa de focus. Asadar, vezi ce tip de schimbari sanatoase si noi poti face si la ce sa renunti din obiceiurile care iti saboteaza echilibrul in munca.

GEMENI

Cel mai important lucru in viata este sa inveti cum sa scoti iubirea din tine spre altcineva si sa o lasi sa intre. Trebuie sa iti amintesti asta cu ocazia Lunii pline. Partenerul nu iti poate citi mintea, deci exprima-te prin cuvinte. Spune persoanelor pe care le iubesti ca le iubesti.

Spune unui parinte, unui sef, unui coleg ceea ce ai de spus sau de rugat dar dintr-un spatiu de iubire, nu de criza de nervi. Luna plina te ajuta sa ajungi la echilibru in relatiile tale constientizand ce ai de schimbat sau eliminat in felul in care comunici cu oamenii esentiali din viata ta.

